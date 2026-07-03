Ibrahimovic tố trọng tài cướp bàn thắng của Croatia, làm mọi cách để Ronaldo vô địch World Cup

Ibrahimovic tin rằng trọng tài sai lầm

Phút 90+13, Croatia tưởng như đã níu giữ hy vọng khi Josko Gvardiol đệm bóng tung lưới Bồ Đào Nha sau đường căng ngang của Mario Pasalic. Nhưng cuối cùng, tổ trọng tài VAR ngay lập tức yêu cầu trọng tài Espen Eskas xem lại tình huống. Điều khiến quá trình kiểm tra kéo dài không phải cú dứt điểm của Gvardiol hay pha kiến tạo của Pasalic, mà là tình huống diễn ra trước đó khi Igor Matanovic lao vào đánh đầu nối từ quả tạt.

Sau khi xem lại tình huống, trọng tài Espen Eskas nhanh chóng xác định Matanovic đã chạm bóng trước khi bóng đến vị trí của Pasalic. Vì vậy, Pasalic bị xác định việt vị và bàn thắng của Gvardiol không được công nhận.

Việc này khiến Ibrahimovic không khỏi phẫn nộ. Anh chia sẻ với giới truyền thông: "Các trọng tài đang làm mọi cách có thể để Cristiano Ronaldo vô địch World Cup, nhưng rồi nhiều người lại nói Lionel Messi mới là con cưng của FIFA. Tình huống này hoàn toàn không việt vị vì bóng chưa hề chạm vào cầu thủ Croatia. Đây rõ ràng là một vụ cướp trắng trợn giữa ban ngày.

Pha bóng khiến Croatia mất bàn thắng trước Bồ Đào Nha

Nếu anh định hủy một bàn thắng ở phút 90, thì bằng chứng phải rõ ràng đến mức không thể tranh cãi. Tôi đã xem đi xem lại tình huống đó nhiều lần, từ mọi góc quay khác nhau, nhưng vẫn không thấy bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào đủ để đảo ngược quyết định trên sân.

Nếu các trọng tài VAR phải mất nhiều phút ngồi trong phòng điều hành để dừng hình, phóng to, kẻ từng đường việt vị chỉ dựa vào vai, mũi giày hay gót chân... thì điều đó chứng tỏ tình huống không hề rõ ràng. Mà nếu không rõ ràng, bàn thắng phải được công nhận. Đó mới chính là mục đích tồn tại của VAR".

Công nghệ khiến "giết dần, giết mòn" cảm xúc trong bóng đá

Ibrahimovic tin rằng việc lạm dụng công nghệ quá nhiều khiến cho bóng đá đang dần mất đi cảm xúc: "Trọng tài đã để công nghệ trở thành nhân vật chính của trận đấu. Nhưng người hâm mộ không đến sân hay thức khuya để xem màn hình VAR. Họ đến vì bóng đá, vì những cuộc đấu kịch tính, vì cảm xúc và những khoảnh khắc có thể ghi nhớ suốt đời.

Croatia đã chiến đấu đầy quả cảm. Họ kiên cường chống đỡ, ghi bàn ở những phút cuối và tin rằng mình đã giành được bàn gỡ quý giá để nuôi hy vọng tiếp tục hành trình tại World Cup. Thế nhưng chỉ một quyết định đã cướp đi tất cả, và đó sẽ còn là chủ đề gây tranh cãi trong nhiều năm tới.

Đó cũng là lý do niềm tin của người hâm mộ dành cho VAR đang dần sụp đổ. Công nghệ này không còn được dùng để sửa những sai lầm rõ ràng nữa, mà đang soi xét từng milimet đến mức chẳng một ai trên khán đài có thể nhận ra bằng mắt thường. Đó không phải là bóng đá như vốn dĩ nó nên thế.

Tôi cảm thấy tiếc cho các cầu thủ Croatia hơn bất cứ ai. Các bạn ăn mừng, tin rằng giấc mơ World Cup đã sống lại, rồi tất cả tan biến chỉ trong vài giây. Theo quan điểm của tôi, cả trọng tài chính lẫn tổ VAR đều đã đưa ra quyết định sai lầm".