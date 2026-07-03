Hot girl Việt dành tình yêu cho Cape Verde, hy vọng "tí hon" hạ đội Messi & Argentina

Bước lột xác ngoạn mục của "chàng tý hon" châu Phi

Hành trình thần kỳ của đội tuyển Cape Verde tại World Cup 2026 đang khiến cả thế giới bóng đá phải ngả mũ thán phục. Từ vị thế của một đội bóng tân binh bị đánh giá thấp nhất giải, đại diện châu Phi đã liên tục tạo nên những cơn địa chấn để hiên ngang bước vào vòng knock-out 1/16. Thử thách tiếp theo của họ sẽ là một ngọn núi cực đại mang tên Argentina, nhà đương kim vô địch thế giới (5h, 4/7).

Phạm Diễm là đại diện fan của Cape Verde ở "Nóng cùng World Cup 2026"

Trong không khí sục sôi trước trận cầu "sinh tử" này, người đẹp Phạm Diễm gương mặt đại diện cho Cape Verde trong chương trình "Nóng cùng World Cup 2026" có những chia sẻ đầy thẳng thắn và tự tin trước truyền thông. Mỹ nhân của Học viện Ngoại giao không giấu được sự tự hào khi chứng kiến đội bóng mình đại diện lần đầu tiên bước ra biển lớn World Cup nhưng đã lập tức khiến cả thế giới phải bùng nổ, đồng thời khẳng định chính những tỷ số sòng phẳng trên sân đã phản ánh chính xác bản lĩnh kiên cường của các cầu thủ.

Tiến sâu bằng thực lực, không dựa vào may mắn

Sự kiên cường của đại diện châu Phi trong suốt giai đoạn vừa qua đã hoàn toàn đập tan những hoài nghi về một hiện tượng nhất thời. Phạm Diễm nhấn mạnh rằng việc Cape Verde tiến sâu vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh hoàn toàn không phải nhờ vào yếu tố may mắn hay sự đưa đẩy của số phận.

Cape Verde sẽ chạm trán nhà đương kim vô địch thế giới Argentina vào 5h, 4/7

Hot girl sinh năm 2000 tin tưởng đây là thành quả xứng đáng đến từ thực lực nội tại và một tinh thần chiến đấu ngoan cường, giúp các cầu thủ không bao giờ chùn bước trước bất kỳ thế lực nào, ngay kể cả khi đối thủ trước mặt có là gã khổng lồ Argentina.

Niềm tin của Phạm Diễm hoàn toàn có cơ sở khi nhìn vào cách Cape Verde phong tỏa các siêu sao ở vòng bảng. Sự điềm tĩnh, kỷ luật kết hợp với phong độ xuất thần của những cựu binh như thủ thành 40 tuổi Vozinha đã tạo nên một bệ phóng tâm lý cực tốt cho toàn đội trước trận đấu loại trực tiếp.

Đối đầu với Argentina chắc chắn là thử thách khắc nghiệt nhất từ đầu giải đối với Cape Verde. Tuy nhiên, với tâm lý thoải mái của một đội bóng không còn gì để mất, "tí hon" Cape Verde đang nắm giữ vũ khí nguy hiểm nhất chính là sự khó lường và khát khao khẳng định vị thế.

Diễm hy vọng rằng tình yêu thuần khiết và nguồn năng lượng cổ vũ cuồng nhiệt từ Việt Nam sẽ được truyền tải trọn vẹn đến các cầu thủ.

Những hình ảnh đẹp về fan Cape Verde Phạm Diễm (Nguồn ảnh Facebook nhân vật)