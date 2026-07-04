Trực tiếp bóng đá Colombia - Ghana: Đại diện Nam Mỹ lấn lướt (World Cup)

8h30, 4/7 | Arrowhead Colombia 0 - 0 Ghana (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Colombia vs Ghana Ghana Điểm Ospina Munoz Sanchez Lucumi Mojica Lerma Rios Rodriguez Arias Cordoba Diaz Điểm Asare Senaya Adjetey Opoku Yirenkyi Mensah Semenyo Partey Sibo Williams Jordan Ayew Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Colombia Colombia Ghana Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Ospina, Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica, Lerma, Rios, Rodriguez, Arias, Cordoba, Diaz Asare, Senaya, Adjetey, Opoku, Yirenkyi, Mensah, Semenyo, Partey, Sibo, Williams, Jordan Ayew

Colombia thăng hoa, sẵn sàng tiến xa

Colombia bước vào vòng 1/16 với vị thế một trong những đội bóng gây ấn tượng nhất vòng bảng. Đoàn quân của HLV Nestor Lorenzo bất bại với 2 chiến thắng, 1 trận hòa, chỉ thủng lưới 1 bàn và xuất sắc đứng đầu bảng đấu có sự góp mặt của Bồ Đào Nha.

Lối chơi pressing giàu năng lượng cùng khả năng phản công tốc độ là điểm mạnh của đại diện Nam Mỹ. James Rodriguez vẫn là nhạc trưởng nơi tuyến giữa, còn Luis Diaz và Daniel Munoz liên tục tạo khác biệt, giúp Colombia tràn đầy tự tin trước vòng knock-out.

Ghana chờ phép màu trước thử thách lớn

Ghana giành vé vào vòng 1/16 với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt, nhưng màn trình diễn ở vòng bảng chưa thực sự thuyết phục. Đội bóng của HLV Carlos Queiroz chỉ ghi được 2 bàn sau 3 trận và bộc lộ nhiều hạn chế trong khâu dứt điểm.

Dù sở hữu những pha phản công tốc độ với Antoine Semenyo, đại diện châu Phi bị đánh giá thấp hơn đáng kể so với Colombia. Muốn tạo bất ngờ, Ghana sẽ cần một màn trình diễn vượt kỳ vọng trước đối thủ đang đạt phong độ rất cao.