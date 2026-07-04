Trực tiếp bóng đá Colombia - Ghana: Đại diện Nam Mỹ lấn lướt (World Cup)
(8h30, 4/7, vòng 1/16) Colombia được đánh giá cao hơn nhờ phong độ ấn tượng ở vòng bảng, trong khi Ghana hy vọng tạo bất ngờ bằng lối chơi phòng ngự phản công.
8h30, 4/7 | Arrowhead
Điểm
Ospina
Munoz
Sanchez
Lucumi
Mojica
Lerma
Rios
Rodriguez
Arias
Cordoba
Diaz
Điểm
Asare
Senaya
Adjetey
Opoku
Yirenkyi
Mensah
Semenyo
Partey
Sibo
Williams
Jordan Ayew
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
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Colombia thăng hoa, sẵn sàng tiến xa
Colombia bước vào vòng 1/16 với vị thế một trong những đội bóng gây ấn tượng nhất vòng bảng. Đoàn quân của HLV Nestor Lorenzo bất bại với 2 chiến thắng, 1 trận hòa, chỉ thủng lưới 1 bàn và xuất sắc đứng đầu bảng đấu có sự góp mặt của Bồ Đào Nha.
Lối chơi pressing giàu năng lượng cùng khả năng phản công tốc độ là điểm mạnh của đại diện Nam Mỹ. James Rodriguez vẫn là nhạc trưởng nơi tuyến giữa, còn Luis Diaz và Daniel Munoz liên tục tạo khác biệt, giúp Colombia tràn đầy tự tin trước vòng knock-out.
Ghana chờ phép màu trước thử thách lớn
Ghana giành vé vào vòng 1/16 với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt, nhưng màn trình diễn ở vòng bảng chưa thực sự thuyết phục. Đội bóng của HLV Carlos Queiroz chỉ ghi được 2 bàn sau 3 trận và bộc lộ nhiều hạn chế trong khâu dứt điểm.
Dù sở hữu những pha phản công tốc độ với Antoine Semenyo, đại diện châu Phi bị đánh giá thấp hơn đáng kể so với Colombia. Muốn tạo bất ngờ, Ghana sẽ cần một màn trình diễn vượt kỳ vọng trước đối thủ đang đạt phong độ rất cao.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-03/07/2026 23:38 PM (GMT+7)