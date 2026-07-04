Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
World Cup 2026

Trực tiếp bóng đá Colombia - Ghana: Đại diện Nam Mỹ lấn lướt (World Cup)

Sự kiện: World Cup 2026 Trực tiếp bóng đá hôm nay

(8h30, 4/7, vòng 1/16) Colombia được đánh giá cao hơn nhờ phong độ ấn tượng ở vòng bảng, trong khi Ghana hy vọng tạo bất ngờ bằng lối chơi phòng ngự phản công.

   

8h30, 4/7 | Arrowhead

Colombia
Trực tiếp bóng đá Colombia - Ghana: Đại diện Nam Mỹ lấn lướt (World Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Colombia - Ghana: Đại diện Nam Mỹ lấn lướt (World Cup) - 1
Ghana
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Colombia - Ghana: Đại diện Nam Mỹ lấn lướt (World Cup) - 1
Ospina, Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica, Lerma, Rios, Rodriguez, Arias, Cordoba, Diaz
Trực tiếp bóng đá Colombia - Ghana: Đại diện Nam Mỹ lấn lướt (World Cup) - 1
Asare, Senaya, Adjetey, Opoku, Yirenkyi, Mensah, Semenyo, Partey, Sibo, Williams, Jordan Ayew

Colombia thăng hoa, sẵn sàng tiến xa

Colombia bước vào vòng 1/16 với vị thế một trong những đội bóng gây ấn tượng nhất vòng bảng. Đoàn quân của HLV Nestor Lorenzo bất bại với 2 chiến thắng, 1 trận hòa, chỉ thủng lưới 1 bàn và xuất sắc đứng đầu bảng đấu có sự góp mặt của Bồ Đào Nha.

Lối chơi pressing giàu năng lượng cùng khả năng phản công tốc độ là điểm mạnh của đại diện Nam Mỹ. James Rodriguez vẫn là nhạc trưởng nơi tuyến giữa, còn Luis Diaz và Daniel Munoz liên tục tạo khác biệt, giúp Colombia tràn đầy tự tin trước vòng knock-out.

Ghana chờ phép màu trước thử thách lớn

Ghana giành vé vào vòng 1/16 với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt, nhưng màn trình diễn ở vòng bảng chưa thực sự thuyết phục. Đội bóng của HLV Carlos Queiroz chỉ ghi được 2 bàn sau 3 trận và bộc lộ nhiều hạn chế trong khâu dứt điểm.

Dù sở hữu những pha phản công tốc độ với Antoine Semenyo, đại diện châu Phi bị đánh giá thấp hơn đáng kể so với Colombia. Muốn tạo bất ngờ, Ghana sẽ cần một màn trình diễn vượt kỳ vọng trước đối thủ đang đạt phong độ rất cao.

Messi có thể giành Quả bóng vàng thứ 9 nếu Argentina vô địch World Cup 2026
Messi có thể giành Quả bóng vàng thứ 9 nếu Argentina vô địch World Cup 2026

Truyền thông quốc tế khẳng định Messi ở rất gần Quả bóng vàng thứ 9 trong sự nghiệp nếu có thể đưa Argentina tiến sâu, đặc biệt là bảo vệ thành công...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-03/07/2026 23:38 PM (GMT+7)
Tin liên quan
World Cup 2026 Xem thêm
Đọc nhiều
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN