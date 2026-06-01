Lịch thi đấu bóng đá World Cup 2026 mới nhất

Với lịch thi đấu kéo dài từ 11/6 đến 19/7/2026, người hâm mộ sẽ được theo dõi hành trình dày đặc gồm 104 trận đấu, từ vòng bảng đến chung kết.

   

Kỳ World Cup 2026, giải đấu lớn nhất hành tinh do FIFA tổ chức hứa hẹn mang đến mùa hè bùng nổ khi lần đầu tiên có tới 48 đội tuyển tranh tài trên khắp Mỹ, Canada và Mexico.

Việc cập nhật lịch thi đấu chi tiết theo giờ Việt Nam giúp khán giả dễ dàng theo dõi, là chìa khóa để không bỏ lỡ những đại chiến đỉnh cao ngay từ vòng bảng cho tới các trận knock-out căng thẳng.

Bảng đấu Giờ thi đấu Mã trận
Trận đấu
Trực tiếp/ Video highlight

Lượt trận thứ nhất - Vòng bảng

Bảng A
12/06
02:00
Trận 1
Mexico
Mexico
-
Nam Phi
Nam Phi
VTV
Bảng A
12/06
09:00
Trận 2
Hàn Quốc
Hàn Quốc
-
CH Séc
CH Séc
VTV
Bảng B
13/06
02:00
Trận 3
Canada
Canada
-
Bosnia
Bosnia
VTV
Bảng D
13/06
08:00
Trận 4
Mỹ
Mỹ
-
Paraguay
Paraguay
VTV
Bảng B
14/06
02:00
Trận 5
Qatar
Qatar
-
Thụy Sĩ
Thụy Sĩ
VTV
Bảng C
14/06
05:00
Trận 6
Brazil
Brazil
-
Marocco
Marocco
VTV
Bảng C
14/06
08:00
Trận 7
Haiti
Haiti
-
Scotland
Scotland
VTV
Bảng D
14/06
11:00
Trận 8
Úc
Úc
-
Thổ Nhĩ Kỳ
Thổ Nhĩ Kỳ
VTV
Bảng E
15/06
00:00
Trận 9
Đức
Đức
-
Curacao
Curacao
VTV
Bảng F
15/06
03:00
Trận 10
Hà Lan
Hà Lan
-
Nhật Bản
Nhật Bản
VTV
Bảng E
15/06
06:00
Trận 11
Bờ Biển Ngà
Bờ Biển Ngà
-
Ecuador
Ecuador
VTV
Bảng F
15/06
09:00
Trận 12
Thụy Điển
Thụy Điển
-
Tunisia
Tunisia
VTV
Bảng H
15/06
23:00
Trận 13
Tây Ban Nha
Tây Ban Nha
-
Cabo Verde
Cabo Verde
VTV
Bảng G
16/06
02:00
Trận 14
Bỉ
Bỉ
-
Ai Cập
Ai Cập
VTV
Bảng H
16/06
05:00
Trận 15
Saudi Arabia
Saudi Arabia
-
Uruguay
Uruguay
VTV
Bảng G
16/06
08:00
Trận 16
Iran
Iran
-
New Zealand
New Zealand
VTV
Bảng I
17/06
02:00
Trận 17
Pháp
Pháp
-
Senegal
Senegal
VTV
Bảng I
17/06
05:00
Trận 18
Iraq
Iraq
-
Na Uy
Na Uy
VTV
Bảng A
17/06
08:00
Trận 19
Argentina
Argentina
-
Algeria
Algeria
VTV
Bảng J
17/06
11:00
Trận 20
Áo
Áo
-
Jordan
Jordan
VTV
Bảng K
18/06
00:00
Trận 21
Bồ Đào Nha
Bồ Đào Nha
-
CHDC Congo
CHDC Congo
VTV
Bảng L
18/06
03:00
Trận 22
Anh
Anh
-
Croatia
Croatia
VTV
Bảng L
18/06
06:00
Trận 23
Ghana
Ghana
-
Panama
Panama
VTV
Bảng K
18/06
09:00
Trận 24
Uzbekistan
Uzbekistan
-
Colombia
Colombia
VTV

Lượt trận thứ hai - Vòng bảng

Bảng A
18/06
23:00
Trận 25
CH Séc
CH Séc
-
Nam Phi
Nam Phi
VTV
Bảng B
19/06
02:00
Trận 26
Thụy Sĩ
Thụy Sĩ
-
Bosnia
Bosnia
VTV
Bảng B
19/06
05:00
Trận 27
Canada
Canada
-
Qatar
Qatar
VTV
Bảng A
19/06
08:00
Trận 28
Mexico
Mexico
-
Hàn Quốc
Hàn Quốc
VTV
Bảng D
20/06
02:00
Trận 29
Mỹ
Mỹ
-
Úc
Úc
VTV
Bảng C
20/06
05:00
Trận 30
Scotland
Scotland
-
Marocco
Marocco
VTV
Bảng C
20/06
07:30
Trận 31
Brazil
Brazil
-
Haiti
Haiti
VTV
Bảng D
20/06
10:00
Trận 32
Thổ Nhĩ Kỳ
Thổ Nhĩ Kỳ
-
Paraguay
Paraguay
VTV
Bảng F
21/06
00:00
Trận 33
Hà Lan
Hà Lan
-
Thụy Điển
Thụy Điển
VTV
Bảng E
21/06
03:00
Trận 34
Đức
Đức
-
Bờ Biển Ngà
Bờ Biển Ngà
VTV
Bảng E
21/06
07:00
Trận 35
Ecuador
Ecuador
-
Curacao
Curacao
VTV
Bảng F
21/06
11:00
Trận 36
Tunisia
Tunisia
-
Nhật Bản
Nhật Bản
VTV
Bảng H
21/06
23:00
Trận 37
Tây Ban Nha
Tây Ban Nha
-
Saudi Arabia
Saudi Arabia
VTV
Bảng G
22/06
02:00
Trận 38
Bỉ
Bỉ
-
Iran
Iran
VTV
Bảng H
22/06
05:00
Trận 39
Uruguay
Uruguay
-
Cabo Verde
Cabo Verde
VTV
Bảng G
22/06
08:00
Trận 40
New Zealand
New Zealand
-
Ai Cập
Ai Cập
VTV
Bảng J
23/06
00:00
Trận 41
Argentina
Argentina
-
Áo
Áo
VTV
Bảng I
23/06
04:00
Trận 42
Pháp
Pháp
-
Iraq
Iraq
VTV
Bảng I
23/06
07:00
Trận 43
Na Uy
Na Uy
-
Senegal
Senegal
VTV
Bảng J
23/06
10:00
Trận 44
Jordan
Jordan
-
Algeria
Algeria
VTV
Bảng K
24/06
00:00
Trận 45
Bồ Đào Nha
Bồ Đào Nha
-
Uzbekistan
Uzbekistan
VTV
Bảng L
24/06
03:00
Trận 46
Anh
Anh
-
Ghana
Ghana
VTV
Bảng L
24/06
06:00
Trận 47
Panama
Panama
-
Croatia
Croatia
VTV
Bảng K
24/06
09:00
Trận 48
Colombia
Colombia
-
CHDC Congo
CHDC Congo
VTV

Lượt trận thứ ba - Vòng bảng

Bảng B
25/06
02:00
Trận 49
Bosnia
Bosnia
-
Qatar
Qatar
VTV
Bảng B
25/06
02:00
Trận 50
Thụy Sĩ
Thụy Sĩ
-
Canada
Canada
VTV
Bảng C
25/06
05:00
Trận 51
Marocco
Marocco
-
Haiti
Haiti
VTV
Bảng C
25/06
05:00
Trận 52
Scotland
Scotland
-
Brazil
Brazil
VTV
Bảng A
25/06
08:00
Trận 53
Nam Phi
Nam Phi
-
Hàn Quốc
Hàn Quốc
VTV
Bảng A
25/06
08:00
Trận 54
CH Séc
CH Séc
-
Mexico
Mexico
VTV
Bảng E
26/06
03:00
Trận 55
Curacao
Curacao
-
Bờ Biển Ngà
Bờ Biển Ngà
VTV
Bảng E
26/06
03:00
Trận 56
Ecuador
Ecuador
-
Đức
Đức
VTV
Bảng F
26/06
06:00
Trận 57
Tunisia
Tunisia
-
Hà Lan
Hà Lan
VTV
Bảng F
26/06
06:00
Trận 58
Nhật Bản
Nhật Bản
-
Thụy Điển
Thụy Điển
VTV
Bảng D
26/06
09:00
Trận 59
Thổ Nhĩ Kỳ
Thổ Nhĩ Kỳ
-
Mỹ
Mỹ
VTV
Bảng D
26/06
09:00
Trận 60
Paraguay
Paraguay
-
Úc
Úc
VTV
Bảng I
27/06
02:00
Trận 61
Na Uy
Na Uy
-
Pháp
Pháp
VTV
Bảng I
27/06
02:00
Trận 62
Senegal
Senegal
-
Iraq
Iraq
VTV
Bảng H
27/06
07:00
Trận 63
Cabo Verde
Cabo Verde
-
Saudi Arabia
Saudi Arabia
VTV
Bảng H
27/06
07:00
Trận 64
Uruguay
Uruguay
-
Tây Ban Nha
Tây Ban Nha
VTV
Bảng G
27/06
10:00
Trận 65
New Zealand
New Zealand
-
Bỉ
Bỉ
VTV
Bảng G
27/06
10:00
Trận 66
Ai Cập
Ai Cập
-
Iran
Iran
VTV
Bảng L
28/06
04:00
Trận 67
Panama
Panama
-
Anh
Anh
VTV
Bảng L
28/06
04:00
Trận 68
Croatia
Croatia
-
Ghana
Ghana
VTV
Bảng K
28/06
06:30
Trận 69
Colombia
Colombia
-
Bồ Đào Nha
Bồ Đào Nha
VTV
Bảng K
28/06
06:30
Trận 70
CHDC Congo
CHDC Congo
-
Uzbekistan
Uzbekistan
VTV
Bảng J
28/06
09:00
Trận 71
Algeria
Algeria
-
Áo
Áo
VTV
Bảng J
28/06
09:00
Trận 72
Jordan
Jordan
-
Argentina
Argentina
VTV

Vòng 1/16

Vòng 1/16
29/06
02:00
Trận 73
Á quân Bảng A
Á quân Bảng A
-
Á quân Bảng B
Á quân Bảng B
VTV
Vòng 1/16
30/06
00:00
Trận 76
Nhất Bảng C
Nhất Bảng C
-
Á quân Bảng F
Á quân Bảng F
VTV
Vòng 1/16
30/06
03:30
Trận 74
Nhất Bảng E
Nhất Bảng E
-
Hạng 3 A/B/C/D/F
Hạng 3 A/B/C/D/F
VTV
Vòng 1/16
30/06
08:00
Trận 75
Nhất Bảng F
Nhất Bảng F
-
Á quân Bảng C
Á quân Bảng C
VTV
Vòng 1/16
01/07
00:00
Trận 78
Á quân Bảng E
Á quân Bảng E
-
Á quân Bảng I
Á quân Bảng I
VTV
Vòng 1/16
01/07
04:00
Trận 77
Nhất Bảng I
Nhất Bảng I
-
Hạng 3 C/D/F/G/H
Hạng 3 C/D/F/G/H
VTV
Vòng 1/16
01/07
08:00
Trận 79
Nhất Bảng A
Nhất Bảng A
-
Hạng 3 C/E/F/H/I
Hạng 3 C/E/F/H/I
VTV
Vòng 1/16
01/07
23:00
Trận 80
Nhất Bảng L
Nhất Bảng L
-
Hạng 3 E/H/I/J/K
Hạng 3 E/H/I/J/K
VTV
Vòng 1/16
02/07
03:00
Trận 83
Nhất Bảng G
Nhất Bảng G
-
Hạng 3 A/E/H/I/J
Hạng 3 A/E/H/I/J
VTV
Vòng 1/16
02/07
07:00
Trận 82
Nhất Bảng D
Nhất Bảng D
-
Hạng 3 B/E/F/I/J
Hạng 3 B/E/F/I/J
VTV
Vòng 1/16
03/07
02:00
Trận 84
Nhất Bảng H
Nhất Bảng H
-
Á quân Bảng J
Á quân Bảng J
VTV
Vòng 1/16
03/07
06:00
Trận 81
Á quân Bảng K
Á quân Bảng K
-
Á quân Bảng L
Á quân Bảng L
VTV
Vòng 1/16
03/07
10:00
Trận 85
Nhất Bảng B
Nhất Bảng B
-
Hạng 3 E/F/G/I/J
Hạng 3 E/F/G/I/J
VTV
Vòng 1/16
04/07
01:00
Trận 88
Á quân Bảng D
Á quân Bảng D
-
Á quân Bảng G
Á quân Bảng G
VTV
Vòng 1/16
04/07
05:00
Trận 86
Nhất Bảng J
Nhất Bảng J
-
Á quân Bảng H
Á quân Bảng H
VTV
Vòng 1/16
04/07
08:30
Trận 87
Nhất Bảng K
Nhất Bảng K
-
Hạng 3 D/E/I/J/L
Hạng 3 D/E/I/J/L
VTV

Vòng 1/8

Vòng 1/8
05/07
00:00
Trận 90
Thắng 73
Thắng 73
-
Thắng 75
Thắng 75
VTV
Vòng 1/8
05/07
04:00
Trận 89
Thắng 74
Thắng 74
-
Thắng 77
Thắng 77
VTV
Vòng 1/8
06/07
03:00
Trận 91
Thắng 76
Thắng 76
-
Thắng 78
Thắng 78
VTV
Vòng 1/8
06/07
07:00
Trận 92
Thắng 79
Thắng 79
-
Thắng 80
Thắng 80
VTV
Vòng 1/8
07/07
02:00
Trận 93
Thắng 83
Thắng 83
-
Thắng 84
Thắng 84
VTV
Vòng 1/8
07/07
07:00
Trận 94
Thắng 81
Thắng 81
-
Thắng 82
Thắng 82
VTV
Vòng 1/8
07/07
23:00
Trận 95
Thắng 86
Thắng 86
-
Thắng 88
Thắng 88
VTV
Vòng 1/8
08/07
03:00
Trận 96
Thắng 85
Thắng 85
-
Thắng 87
Thắng 87
VTV

VÒNG TỨ KẾT

Vòng tứ kết
10/07
03:00
Trận 97
Thắng 89
Thắng 89
-
Thắng 90
Thắng 90
VTV
Vòng tứ kết
11/07
02:00
Trận 98
Thắng 93
Thắng 93
-
Thắng 94
Thắng 94
VTV
Vòng tứ kết
12/07
04:00
Trận 99
Thắng 91
Thắng 91
-
Thắng 92
Thắng 92
VTV
Vòng tứ kết
12/07
08:00
Trận 100
Thắng 95
Thắng 95
-
Thắng 96
Thắng 96
VTV

VÒNG BÁN KẾT

Vòng bán kết
15/07
02:00
Trận 101
Thắng 97
Thắng 97
-
Thắng 98
Thắng 98
VTV
Vòng bán kết
16/07
02:00
Trận 102
Thắng 99
Thắng 99
-
Thắng 100
Thắng 100
VTV

TRANH HẠNG BA

Vòng tranh hạng ba
19/07
04:00
Trận 103
Thua 101
Thua 101
-
Thua 102
Thua 102
VTV

CHUNG KẾT

Vòng chung kết
20/07
02:00
Trận 104
Thắng 101
Thắng 101
-
Thắng 102
Thắng 102
VTV

Bảng xếp hạng bóng đá World Cup 2026 mới nhất
12 bảng đấu và sự góp mặt của 48 đội tuyển, bảng xếp hạng World Cup 2026 trở nên kịch tính hơn bao giờ hết khi từng điểm số, từng hiệu số bàn thắng...

