Casemiro mang "tuyệt chiêu" ở MU lên tuyển Brazil, lá chắn thép hóa "cỗ máy săn bàn"

Casemiro & sự “tiến hóa” đáng khen ngợi

Nếu nhìn vào bản sắc bóng đá của Casemiro suốt hơn một thập kỷ qua, thật khó để liên tưởng anh với hình ảnh một tay săn bàn. Anh luôn là biểu tượng của sự chắc chắn: đánh chặn, bọc lót, giữ nhịp và dọn dẹp tuyến giữa. Nhưng Casemiro đã và đang viết lại câu chuyện đó ở mùa giải 2025/26 cùng MU và World Cup 2026 với ĐT Brazil.

Casemiro ghi những bàn thắng quan trọng cho MU ở mùa giải 2025/26 trước khi chia tay CLB vào cuối mùa

Không phải ngẫu nhiên mà Brazil lại có một Casemiro “khác”. Những pha xâm nhập vòng cấm nhiều hơn, những cú dứt điểm quyết đoán hơn, và quan trọng nhất là sự xuất hiện đúng lúc ở các điểm nóng là điều tiền vệ này thể hiện trong suốt mùa giải 2025/26 trong màu áo MU. Và Brazil đã hưởng lợi lớn từ sự “tiến hóa” đó.

Bàn thắng vào lưới Nhật Bản trong chiến thắng 2-1 ở vòng 1/8 World Cup không chỉ mang ý nghĩa kết quả, mà còn là lời khẳng định: Casemiro giờ không chỉ phòng ngự.

Ba bàn thắng kể từ khi trở lại đội tuyển không phải con số quá lớn, nhưng trong bối cảnh anh không phải người được kỳ vọng ghi bàn, đó là sự thay đổi mang tính biểu tượng. Brazil vốn được dẫn dắt bởi các mũi công như Vinicius Junior hay Estevao Willian (người không thể tham dự World Cup 2026 vì chấn thương), nhưng sự xuất hiện của một “máy quét biết ghi bàn” lại khiến hệ thống trở nên khó lường hơn rất nhiều.

Ancelotti và nghệ thuật “đánh thức” học trò cũ

Điều khiến câu chuyện của Casemiro trở nên đặc biệt nằm ở mối liên kết với Ancelotti. Đây không chỉ là một HLV – cầu thủ thông thường, mà là mối quan hệ từng được kiểm chứng ở đỉnh cao châu Âu, khi cả hai cùng tạo nên giai đoạn thống trị của Real Madrid với hàng loạt danh hiệu lớn.

Casemiro phá lưới Nhật Bản

Chính Ancelotti là người đã kéo Casemiro trở lại đội tuyển Brazil trong bối cảnh anh từng bị đánh giá là không còn nằm trong kế hoạch. Niềm tin đó không chỉ mang tính cảm xúc, mà còn là một lựa chọn chiến thuật có tính toán: một tiền vệ kinh nghiệm, hiểu hệ thống và đặc biệt là hiểu triết lý của ông thầy người Ý.

Sau trận thắng Nhật Bản, Casemiro tiết lộ rằng sự điều chỉnh của Ancelotti trong giờ nghỉ là bước ngoặt. Khi Brazil kiểm soát hoàn toàn thế trận nhưng lại bị dẫn trước, HLV người Ý yêu cầu giữ bình tĩnh, tiếp tục pressing và không mất cấu trúc đội hình. Kết quả là một màn lội ngược dòng mang đậm dấu ấn chiến thuật hơn là cảm xúc bộc phát.

Khi Brazil không còn phụ thuộc vào một hướng tấn công

Điểm đáng chú ý nhất trong cách vận hành mới của Brazil không nằm ở việc họ ghi bao nhiêu bàn, mà là cách họ tạo ra bàn thắng. Ancelotti đang xây dựng một đội bóng ít phụ thuộc vào cá nhân, nhưng lại khai thác tối đa sự đa dạng trong cách tiếp cận khung thành.

Casemiro vì thế trở thành một “biến số chiến thuật”. Khi hàng công bị phong tỏa, anh xuất hiện như một phương án từ tuyến hai. Khi đối thủ tập trung kèm các ngôi sao tấn công, anh trở thành người tận dụng khoảng trống. Điều này khiến Brazil khó bị bắt bài hơn so với hình ảnh quen thuộc trước đây.

Sự ổn định mà Casemiro mang lại cũng giúp các ngôi sao tấn công chơi tự do hơn. Vinicius Junior có nhiều không gian hơn để bứt tốc, còn các tình huống như của Gabriel Martinelli hay Matheus Cunha trở nên đa dạng hơn trong cách tiếp cận.

Casemiro có mối quan hệ thân thiết với HLV Ancelotti

Brazil thực dụng nhưng nguy hiểm hơn

Brazil dưới thời Ancelotti không còn mang dáng dấp của một đội bóng chỉ dựa vào cảm hứng cá nhân. Họ thực dụng hơn, kỷ luật hơn, và quan trọng nhất là biết cách chiến thắng bằng nhiều con đường khác nhau.

Casemiro chính là biểu tượng rõ ràng nhất cho sự chuyển đổi đó. Từ một tiền vệ phòng ngự thuần túy, anh đang trở thành lời giải bất ngờ cho những trận đấu bế tắc. Không ồn ào như các ngôi sao tấn công, nhưng lại có thể định đoạt cục diện bằng những khoảnh khắc đúng lúc.

Nếu Brazil tiếp tục hành trình sâu tại World Cup, Casemiro có thể không phải người ghi nhiều bàn nhất, nhưng rất có thể sẽ là một trong những người mang tính quyết định nhất. Và đó chính là giá trị lớn nhất mà Ancelotti đang tạo ra: biến những cầu thủ tưởng như “đã cố định vai trò” trở thành những mảnh ghép linh hoạt trong một cỗ máy chiến thắng.

Phía trước Brazil là màn so tài với Na Uy, diễn ra lúc 3h ngày 6/7 (giờ Hà Nội) trong trận cầu nhiều rủi ro ở vòng 1/8 World Cup 2026. Casemiro sẽ có dịp đối đầu những kẻ thù quen mặt: Martin Odegaard hay Erling Haaland. Ở mùa giải 2025/26, Casemiro cùng MU đã đánh bại cả Arsenal của Odegaard hay Man City và Haaland. Do vậy, anh biết cách để làm khó được những ngôi sao hàng đầu của đội bóng Bắc Âu.