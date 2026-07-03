Tin nóng bóng đá World Cup 3/7: Che miệng sẽ không bị thẻ đỏ ở các giải UEFA

Che miệng sẽ không bị thẻ đỏ ở các giải UEFA

Tờ The Athletic cho biết hành động che miệng ở World Cup đi kèm thẻ đỏ nhưng UEFA sẽ không áp dụng luật này với các giải đấu của họ. Một quan chức của UEFA cho biết hành động “che giấu liên lạc trên sân với ý đồ xấu” sẽ chỉ tương ứng với một thẻ vàng.

Piero Hincapie (phải) bị thẻ đỏ trước Mexico sau khi che miệng nói chuyện

Lukaku xác nhận vì sao anh không đá quả penalty trước Senegal

Bỉ đã thắng ngược Senegal 3-2 nhờ quả penalty phút cuối hiệp phụ của Youri Tielemans, và Romelu Lukaku mới đây cho biết anh đã chủ động nhường Tielemans sút vì cảm thấy không tự tin. “Tôi muốn thực hiện nó, nhưng về mặt tâm lý tôi không cảm thấy sẵn sàng cho một khoảnh khắc khó khăn như vậy, nên tôi đã nhường cho Youri. Lợi ích của tập thể phải đặt lên hàng đầu”, Lukaku nói.

Pochettino tái khẳng định Balogun không đáng bị thẻ đỏ

HLV Mauricio Pochettino mới đây đã nhấn mạnh quan điểm của ông về tình huống Folarin Balogun bị thẻ đỏ ở trận thắng Bosnia. Ông nói: “Đó chỉ là một hành động bình thường trong bóng đá nhưng dẫn tới một tai nạn. Nếu không phải ý đồ cố ý gây nguy hiểm thì tôi nghĩ không thể rút thẻ đỏ được”.

Barcelona trở lại trạng thái quỹ lương bình thường

Chủ tịch Joan Laporta và các cộng sự của ông tại Barcelona có thể ăn mừng, khi mới đây La Liga xác nhận Barca đã trở lại quỹ lương tỷ lệ 1:1 và họ có thể tuyển mộ cầu thủ theo luật quỹ lương một cách bình thường. Như vậy họ sẽ chắc chắn đăng ký được cho Anthony Gordon cũng như có thể mua thêm một tiền đạo nữa, ví dụ như Julian Alvarez của Atletico Madrid.

Barca đề nghị Raphinha thôi đá World Cup?

Theo tin từ một số đầu báo tại Tây Ban Nha, Barcelona đã đề nghị Raphinha không nên cố đá tiếp tại World Cup do có thể làm nghiêm trọng hơn chấn thương của anh. Raphinha sau chấn thương cơ trước Haiti hiện đã trở lại tập, nhưng Barca rất lo ngại do Raphinha mùa qua đã gặp 5 đợt chấn thương khác nhau và rất cần nghỉ ngơi lâu dài thay vì cố đá.