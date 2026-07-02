Tin nóng bóng đá World Cup 2/7: Tổng thống Cape Verde tin vào phép màu

Tổng thống Cape Verde tin vào phép màu

Tổng thống của Cape Verde, Jose Maria Neves, tự tin vào đội bóng của mình trước cuộc đối đầu với Argentina. “Chúng tôi có 100% cơ hội vượt qua Argentina. Chúng tôi tới World Cup năm nay để viết nên câu chuyện lịch sử của chính mình và sẵn sàng thách thức nhà đương kim vô địch. Tôi tin chúng tôi sẽ thắng 1-0”.

Tổng thống Cape Verde tự tin có thể gây bất ngờ trước Argentina

Ba CĐV Mexico thiệt mạng vì ăn mừng chiến thắng

Theo thông báo của Sở Y tế Mexico City sáng ngày 1/7 (giờ địa phương), các nhà chức trách ghi nhận có 3 người tử vong vì nghẹt thở do đám đông chen chúc trên đường phố thành phố ăn mừng chiến thắng của Mexico trước Ecuador tại World Cup. Nguồn tin cho biết các nạn nhân là một người đàn ông 44 tuổi, một phụ nữ 48 tuổi và một phụ nữ 19 tuổi.

Sao Inter Milan sắp hầu tòa vì mua dâm trẻ vị thành niên

Theo báo chí Italia, Alessandro Bastoni đã nhận lệnh triệu tập và sẽ có phiên điều trần vào ngày 3/7. Trung vệ đang chơi cho Inter Milan đang nằm trong diện tình nghi về hành vi mua dâm trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi. Theo báo cáo, Bastoni từng trả tiền để quan hệ với một cô gái 17 tuổi vào năm 2020.

Cựu chủ tịch LĐBĐ Guinea dính bê bối lớn

Bouba Sampil, cựu chủ tịch LĐBĐ Guinea, đang dính phải bê bối lớn. Về mặt chính quyền, Sampil bị nghi ngờ biển thủ tiền công quỹ, lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên tại trung tâm huấn luyện quốc gia. Ngoài ra, Sampil cũng đang bị chính con gái nuôi kiện vì thực hiện hành vi hiếp dâm nhiều lần trong những năm qua.