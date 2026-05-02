Nóng nhất thể thao sáng 2/5: Alcaraz chấn thương nặng vì "nghiện" golf và game?

Jacopo Lo Monaco chia sẻ: "Cổ tay rất dễ bị tổn thương. Với tư cách là vận động viên chuyên nghiệp, bạn có thể phải từ bỏ những điều mình thích vì nó có thể làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Chơi golf quá nhiều có thể gây ảnh hưởng không? Chắc chắn là có. Dành hàng giờ chơi trò chơi điện tử - và tôi nghĩ nhiều người trong số các bạn đã từng làm điều này - có thể gây đau ở ngón tay, bàn tay hoặc cổ tay sau một thời gian, nếu bạn tiếp tục chơi."

"Nếu Alcaraz không làm vậy, liệu tình trạng viêm nhiễm tương tự có xảy ra không? Có thể có, có thể không. Cuộc sống của một vận động viên ở đẳng cấp này cũng là cuộc sống của sự hy sinh".

Nishikori thông báo giải nghệ vào cuối mùa

Trên mạng xã hội, ngôi sao tennis Nhật Bản Kei Nishikori xác nhận anh sẽ giải nghệ vào cuối mùa giải này. Nishikori, 36 tuổi, từng xếp hạng thứ 4 thế giới ở nội dung đơn nam và giành được 12 danh hiệu ATP, kỷ lục về số danh hiệu của một tay vợt đánh đơn Nhật Bản, đồng thời lọt vào chung kết US Open 2014. Dù vậy suốt nhiều năm qua, anh phải vật lộn với chấn thương.

Rộ tin Verstappen muốn giải nghệ vì quy định mới của F1

Mới đây, tờ ESPN vừa khiến dư luận ngỡ ngàng vì thông tin Max Verstappen đang cân nhắc giải nghệ. Nguyên nhân vì tay đua từng 4 lần vô địch bức xúc với quy định mới của F1. Cụ thể, F1 cân nhắc chuyển đổi xe sang động cơ hybrid, và Verstappen không hài lòng với việc áp dụng công nghệ trong môn đua xe tốc độ cao.

