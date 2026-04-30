Nóng nhất thể thao sáng 30/4: Mỹ nhân bị đồn "dan díu" với nhiều võ sỹ UFC

Mỹ nhân bác bỏ tin đồn dan díu với nhiều võ sỹ UFC

Nina-Marie Daniele, một người mẫu chuyên sáng tạo nội dung trên mạng xã hội cho UFC để quảng bá các trận đấu và các võ sỹ mới đây đã phải lên tiếng bác bỏ tin đồn cô có quan hệ tình ái với nhiều võ sỹ. Đã có nhiều người chất vất rằng cô Daniele làm nội dung có xu hướng gợi dục, tuy nhiên cô này bác bỏ tin đồn đó và cho biết cô không giao du với các võ sỹ ngoài giờ làm việc. Võ sỹ Arman Tsarukyan cũng xác nhận có thân quen Daniele và vì thế anh biết cô này đã có bạn trai.

Mỹ nhân Nina-Marie Daniele

Liên đoàn cờ TP.HCM tổ chức thành công Đại hội, có tên gọi mới

Chiều ngày 29/4, Đại hội Liên đoàn cờ TP.HCM nhiệm kỳ 1 (2026-2031) đã diễn ra thành công. Đại hội đã thống nhất bầu ông Nguyễn Phước Trung trở thành Chủ tịch ở nhiệm kỳ sắp tới. Bên cạnh đó, Liên đoàn sẽ có 5 Phó Chủ tịch gồm Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký ông Trương Đức Chiến, các PTC khác là ông Đào Viết Ánh, ông Lâm Minh Châu, ông Hoàng Thiên và ông Trần Ngọc Long.

Đặc biệt, nhằm phát triển toàn diện các môn thể thao trí tuệ tại TP.HCM, các đại biểu đã biểu quyết với sự nhất trí tuyệt đối việc Liên đoàn Cờ TPHCM đổi tên thành Liên đoàn Thể thao trí tuệ TPHCM.

Đây là phương án thiết thực, đúng nhu cầu và sự phát triển thực tế khi hiện tại ngoài cờ vua, cờ tướng và cờ vây, các môn thể thao trí tuệ khác, điển hình như bridge (đánh bài) từng được tổ chức ở Đại hội Thể thao trí tuệ thế giới, ASIAD và SEA Games. Ngoài ra, các môn cờ khác như cờ ASEAN, cờ Makruk, cờ ốc (Ouk Chaktrang)…gần đây cũng được thi đấu ở SEA Games.

Chủ tịch Nguyễn Phước Trung chia sẻ, mục tiêu ở nhiệm kỳ mới của Liên đoàn là thúc đẩy phong trào tập luyện cờ rộng khắp theo chủ trương xã hội hóa, góp phần nâng cao thể chất và trí tuệ người Việt Nam.

Liên đoàn tiếp tục tổ chức nhiều giải đấu trong nước và quốc tế lớn, đưa thêm vào hệ thống thi đấu thường niên nhiều sự kiện tranh tài mới, tuyển chọn, đào tạo VĐV có năng khiếu và chuẩn bị tham gia các giải đấu cấp quốc gia và quốc tế, tăng cường đội ngũ HLV, trọng tài đạt chuẩn quốc tế thông qua các khóa đào tạo và tập huấn định kỳ.

Bóng ném bãi biển nữ Việt Nam đấu Trung Quốc tranh HCV châu Á

Trưa ngay 30/4 sẽ diễn ra trận chung kết nội dung bóng ném bãi biển nữ giữa đội tuyển chủ nhà Trung Quốc và tuyển Việt Nam cho tấm HCV tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026. Trong trận bán kết ngày 28/4, tuyển nữ Việt Nam đã thắng Turkmenistan 2-0. Đây sẽ là trận bảo vệ chức vô địch của tuyển nữ Việt Nam khi đội đã vô địch năm 2016 trên sân nhà Đà Nẵng sau chiến thắng 2-1 trước chính Trung Quốc, nhưng từ đó đến nay mới là lần đầu tiên nội dung này được tổ chức thi đấu lại.

Các thành viên tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam

Vettel về đích ở London Marathon sau gần 3 giờ

Cựu tay đua F1 4 lần vô địch thế giới Sebastian Vettel đã ra mắt tại giải chạy London Marathon và về đích với thời gian 2 giờ 59 phút 8 giây. Vettel cho biết 3 giờ là mốc mục tiêu nên về đích với thời gian đó khiến anh cảm thấy hài lòng. Được biết Vettel còn nhân dịp dự giải chạy này để gây quỹ cho Brain & Spine Foundation, một tổ chức hỗ trợ những người bị bệnh lý thần kinh.

Nga và Belarus vẫn được cử VĐV boxing dự Olympic

Liên đoàn boxing thế giới đã ra thông cáo xác nhận các võ sỹ tới từ Nga và Belarus vẫn sẽ được thi đấu tại Olympic 2028 và các giải đấu quốc tế khác sắp tới. Mặc dù vậy các võ sỹ này vẫn sẽ phải dự các giải với tư cách VĐV trung lập, tức họ không được công nhận là đại diện cho hai quốc gia này và sẽ không được thượng cờ hay hát quốc ca tại giải nếu đoạt huy chương.