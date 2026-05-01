Tennis đỉnh cao Madrid Open: Sinner đấu "cơn lốc" Fils, Zverev gặp "kẻ phá bĩnh" Blockx

Trận đấu của Sinner sẽ được tường thuật trực tiếp, mời các bạn đón xem!

Jannik Sinner - Arthur Fils: Khoảng 21h, 1/5 (bán kết đơn nam Madrid Open)

Cuộc đối đầu giữa Jannik Sinner và Arthur Fils tại bán kết Madrid Open là màn chạm trán giữa “cỗ máy chiến thắng” của ATP Tour và một trong những tay vợt trẻ đang có phong độ hay bậc nhất mùa giải 2026.

Fils (bên phải) đủ sức thắng Sinner (bên trái) 1 set

Sinner đang thể hiện phong độ gần như không thể ngăn cản. Tay vợt số 1 thế giới liên tiếp thiết lập những cột mốc ấn tượng, với chuỗi thắng dài ở các giải Masters 1000 và hàng loạt trận thắng áp đảo trong hai set. Lối chơi toàn diện, khả năng phòng ngự gần như hoàn hảo cùng việc kiểm soát nhịp độ cực tốt giúp Sinner luôn chiếm thế chủ động, ngay cả khi bị đẩy vào tình huống khó.

Ở phía bên kia, Fils là cái tên hiếm hoi đủ khả năng tạo ra thử thách thực sự. Tay vợt người Pháp đang có mùa giải thăng hoa với danh hiệu tại Barcelona và chuỗi trận ấn tượng tại Madrid. Sở hữu sức mạnh, tốc độ và khả năng tấn công đa dạng, Fils hoàn toàn có thể khiến Sinner phải làm việc vất vả, đặc biệt nếu anh duy trì được cường độ và sự tự tin trong các pha bóng quyết định.

Dù vậy, sự khác biệt lớn nhất vẫn nằm ở tính ổn định và bản lĩnh thi đấu. Sinner gần như không để trận đấu vượt khỏi tầm kiểm soát, trong khi Fils đôi khi vẫn phụ thuộc vào cảm hứng và nhịp độ tấn công. Ở một trận bán kết Masters 1000, nơi áp lực được đẩy lên cao nhất, yếu tố này có thể mang tính quyết định.

Fils đủ sức kéo trận đấu vào thế giằng co và thậm chí tạo ra những khoảnh khắc bùng nổ, nhưng để đánh bại một Sinner đang ở đỉnh cao phong độ là thử thách cực lớn.

Dự đoán kết quả: Sinner thắng 2-1.

Alexander Zverev - Alexander Blockx: Khoảng 1h, 2/5 (bán kết đơn nam Madrid Open)

Zverev vẫn đang cho thấy vì sao anh là ứng viên nặng kí cho chức vô địch. Tay vợt người Đức duy trì phong độ ổn định xuyên suốt giải đấu, đặc biệt ở khả năng giao bóng và xử lý những thời điểm then chốt. Dù đôi lúc bị đẩy vào thế giằng co, Zverev vẫn biết cách tăng tốc đúng lúc để kết liễu trận đấu, một phẩm chất rất quan trọng ở các vòng knock-out Masters 1000.

Zverev liệu có chặn đứng được "kẻ phá bĩnh" khó chịu bậc nhất Madrid Open 2026?

Blockx đang viết nên câu chuyện cổ tích tại Madrid. Tay vợt người Bỉ thắng liền nhiều trận trước các đối thủ mạnh để tiến sâu ngoài kỳ vọng. Lối chơi giàu năng lượng, không ngại va chạm và tâm lý thoải mái giúp Blockx trở thành “kẻ phá bĩnh” thực thụ, sẵn sàng gây khó khăn cho bất kỳ đối thủ nào.

Đây sẽ là lần đầu hai tay vợt gặp nhau, và sự khác biệt về kinh nghiệm là yếu tố đáng chú ý. Zverev đã quen với áp lực ở những trận đấu lớn, trong khi Blockx mới lần đầu chạm tới sân khấu bán kết Masters 1000. Nếu trận đấu kéo dài, lợi thế về bản lĩnh và khả năng kiểm soát nhịp độ nhiều khả năng sẽ nghiêng về phía tay vợt Đức.

Dù vậy, với phong độ hiện tại, Blockx hoàn toàn có thể tạo ra thế trận khó chịu nếu duy trì được sự hưng phấn và tận dụng tốt cơ hội. Nhưng để vượt qua một Zverev đang chơi chắc tay và già dơ là nhiệm vụ cực kỳ khó.

Dự đoán kết quả: Zverev thắng 2-1.