Trực tiếp bóng đá Aston Villa - Leeds United: Thắp lại hy vọng đua vô địch (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 22h, 21/2 | SVĐ Villa Park Aston Villa 0 - 0 Leeds United (H1: 0-0)

Aston Villa thắp lại cuộc đua vô địch

Aston Villa kém đội đầu bảng Arsenal tới 8 điểm. Nhưng không vì vậy mà các CĐV đội bóng này thiếu đi giấc mơ. Lý do bởi đội chủ sân Villa Park thi đấu ít hơn "Pháo thủ" 1 trận.

Để tiếp tục có được hành trình gây khó dễ tới Arsenal trong cuộc đua vô địch, Aston Villa cần hạ Leeds United ở vòng 27 Ngoại hạng Anh. Nhiệm vụ này không khó thực hiện, bởi Leeds United chơi cực kỳ bất ổn. Họ có thể cầm hòa Chelsea ở Ngoại hạng Anh, nhưng cũng lập tức bị Birmingham gây khó dễ tại FA Cup.

Hiện Aston Villa cũng chỉ còn Ngoại hạng Anh để phấn đấu. Việc dồn sức ở 1 đấu trường sẽ giúp họ đảm bảo sức lực, khi vốn dĩ đội hình của Aston Villa có chiều sâu không quá tốt.