Trực tiếp bóng đá Aston Villa - Leeds United: Thắp lại hy vọng đua vô địch (Ngoại hạng Anh)

Leeds United Premier League 2025-26

(22h, 21/2, vòng 27) Aston Villa sẽ gây áp lực lên Arsenal và Man City nếu đánh bại Leeds United, đồng thời thắp lại hy vọng đua vô địch.

   

Premier League | 22h, 21/2 | SVĐ Villa Park

Aston Villa
Trực tiếp bóng đá Aston Villa - Leeds United: Thắp lại hy vọng đua vô địch (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Aston Villa - Leeds United: Thắp lại hy vọng đua vô địch (Ngoại hạng Anh) - 1
Leeds United
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Aston Villa - Leeds United: Thắp lại hy vọng đua vô địch (Ngoại hạng Anh) - 1
Martinez, Cash, Konsa, Mings, Maatsen, Onana, Luiz, Sancho, Rogers, Buendia, Watkins
Trực tiếp bóng đá Aston Villa - Leeds United: Thắp lại hy vọng đua vô địch (Ngoại hạng Anh) - 1
Darlow, Justin, Rodon, Struijk, Bogle, Ampadu, Gruev, Gudmundsson, Gnonto, Aaronson, Calvert-Lewin

Aston Villa thắp lại cuộc đua vô địch

Aston Villa kém đội đầu bảng Arsenal tới 8 điểm. Nhưng không vì vậy mà các CĐV đội bóng này thiếu đi giấc mơ. Lý do bởi đội chủ sân Villa Park thi đấu ít hơn "Pháo thủ" 1 trận. 

Để tiếp tục có được hành trình gây khó dễ tới Arsenal trong cuộc đua vô địch, Aston Villa cần hạ Leeds United ở vòng 27 Ngoại hạng Anh. Nhiệm vụ này không khó thực hiện, bởi Leeds United chơi cực kỳ bất ổn. Họ có thể cầm hòa Chelsea ở Ngoại hạng Anh, nhưng cũng lập tức bị Birmingham gây khó dễ tại FA Cup. 

Hiện Aston Villa cũng chỉ còn Ngoại hạng Anh để phấn đấu. Việc dồn sức ở 1 đấu trường sẽ giúp họ đảm bảo sức lực, khi vốn dĩ đội hình của Aston Villa có chiều sâu không quá tốt.

21/02/2026 15:07 PM (GMT+7)
