Trực tiếp bóng đá Aston Villa - Leeds United: Thắp lại hy vọng đua vô địch (Ngoại hạng Anh)
(22h, 21/2, vòng 27) Aston Villa sẽ gây áp lực lên Arsenal và Man City nếu đánh bại Leeds United, đồng thời thắp lại hy vọng đua vô địch.
Premier League | 22h, 21/2 | SVĐ Villa Park
Điểm
Martinez
Cash
Konsa
Mings
Maatsen
Onana
Luiz
Sancho
Rogers
Buendia
Watkins
Điểm
Darlow
Justin
Rodon
Struijk
Bogle
Ampadu
Gruev
Gudmundsson
Gnonto
Aaronson
Calvert-Lewin
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Aston Villa thắp lại cuộc đua vô địch
Aston Villa kém đội đầu bảng Arsenal tới 8 điểm. Nhưng không vì vậy mà các CĐV đội bóng này thiếu đi giấc mơ. Lý do bởi đội chủ sân Villa Park thi đấu ít hơn "Pháo thủ" 1 trận.
Để tiếp tục có được hành trình gây khó dễ tới Arsenal trong cuộc đua vô địch, Aston Villa cần hạ Leeds United ở vòng 27 Ngoại hạng Anh. Nhiệm vụ này không khó thực hiện, bởi Leeds United chơi cực kỳ bất ổn. Họ có thể cầm hòa Chelsea ở Ngoại hạng Anh, nhưng cũng lập tức bị Birmingham gây khó dễ tại FA Cup.
Hiện Aston Villa cũng chỉ còn Ngoại hạng Anh để phấn đấu. Việc dồn sức ở 1 đấu trường sẽ giúp họ đảm bảo sức lực, khi vốn dĩ đội hình của Aston Villa có chiều sâu không quá tốt.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-21/02/2026 15:07 PM (GMT+7)