Ngỡ ngàng võ sĩ karate "vĩ đại nhất mọi thời đại" là học trò Lý Tiểu Long

Có những cuộc gặp gỡ âm thầm nhưng làm xoay chuyển cả một thời đại. Cuối thập niên 1960, khi một võ sĩ Mỹ đang thống trị các giải karate vẫn tin tuyệt đối vào con đường của mình, ông lại bị thuyết phục bởi một người đàn ông người Mỹ gốc Trung Quốc với triết lý đi ngược mọi khuôn mẫu. Cuộc gặp ấy thay đổi sự nghiệp của Joe Lewis, mở ra những điều mới mẻ cho võ thuật hiện đại.

Joe Lewis (bên trái) là người giúp Tiệt Quyền Đạo của Lý Tiểu Long (bên phải) tiếp cận gần hơn với thế giới võ thuật

Từ người lính đến nhà vô địch

Joe Lewis không bước vào võ thuật bằng hào quang. Ông sinh năm 1944 tại North Carolina (Mỹ), trưởng thành trong môi trường quân đội. Chính quãng thời gian đóng quân ở Okinawa đã đưa ông đến với karate, nơi Lewis nhanh chóng bộc lộ tố chất hiếm có.

Chỉ trong 7 tháng, ông đã đạt đai đen Shorin-ryu, tốc độ gần như phi lý. Nhưng thứ khiến Lewis khác biệt không nằm ở kỹ thuật thuần túy, mà là nền tảng thể lực, sức mạnh từ cử tạ và vật cổ điển. Ông bước vào các giải đấu với dáng vẻ của một chiến binh hơn là một võ sinh.

Năm 1966, Lewis tham dự giải đấu lớn đầu tiên và vô địch ngay lập tức. Từ đó, ông thống trị karate Mỹ trong nhiều năm, trở thành cái tên khiến mọi đối thủ dè chừng.

Cuộc gặp với Lý Tiểu Long

Năm 1967, Joe Lewis gặp Bruce Lee (Lý Tiểu Long). Khi ấy, ông đã là nhà vô địch, còn Lý Tiểu Long vẫn đang trên hành trình chứng minh triết lý của mình.

Lý đưa ra một ý tưởng đơn giản nhưng gây sốc, đưa tay thuận lên trước, tấn công trực diện, loại bỏ những động tác thừa. Lewis không tin. Với ông, những gì đang có đã đủ để chiến thắng.

Nhưng rồi thực chiến trả lời thay mọi tranh luận. Đến năm 1970, Joe Lewis quay lại và trở thành học trò toàn thời gian của Lý Tiểu Long. Ông bắt đầu áp dụng Tiệt Quyền Đạo (Jeet Kune Do) vào thi đấu không phải như một hệ phái, mà như một cách tư duy, đánh nhanh hơn, đơn giản hơn, và hiệu quả hơn.

Khi triết lý trở thành đòn knock-out

Joe Lewis không phải mẫu võ sĩ hoa mỹ. Ông đánh như thể mỗi đòn đều là đòn cuối. Đòn đá tống bằng chân trước, cú đấm thẳng gọn gàng cùng tốc độ áp sát chớp nhoáng, mọi thứ được tinh giản đến mức chỉ còn lại hiệu quả thuần túy.

Có thời điểm, Lewis chỉ dùng một kỹ thuật duy nhất mà đối thủ vẫn không thể hóa giải. Khi được hỏi vì sao không đổi đòn, ông trả lời ngắn gọn: “Vì họ không chặn được”.

Sau khi kết hợp karate với boxing và tư duy của Bruce Lee, Lewis tạo ra một phong cách lai đầy hiệu quả. Ông kiểm soát khoảng cách tốt hơn, ra đòn nhanh hơn, và quan trọng nhất, kết thúc trận đấu dứt khoát hơn.

Joe Lewis và Lý Tiểu Long, hình ảnh được chụp vào năm 1968

Người khai sinh một kỷ nguyên

Năm 1970, Joe Lewis bước vào một trận đấu mà sau này được xem là khởi nguồn của kickboxing tại Bắc Mỹ. Không còn giới hạn chạm điểm, không còn dừng lại sau mỗi pha ra đòn, đó là cuộc chiến thực sự.

Ông thắng bằng knock-out. Từ khoảnh khắc ấy, karate toàn tiếp xúc (full contact) ra đời, và Joe Lewis trở thành gương mặt trung tâm. Ông giữ thành tích 10 trận toàn thắng, 10 knock-out khi còn là nhà vô địch hạng nặng Mỹ, thể hiện sự thống trị tuyệt đối.

Không dừng lại ở đó, Lewis tiếp tục giành đai vô địch thế giới PKA, góp phần định hình luật thi đấu, cách huấn luyện và cả tư duy chiến đấu cho thế hệ sau.

Di sản của một “kẻ mở đường”

Joe Lewis từng được gọi là “Muhammad Ali của karate”, nhưng danh xưng lớn nhất lại đến từ chính Bruce Lee: “Võ sĩ karate vĩ đại nhất mọi thời đại”.

Ông là nhà vô địch, người mang triết lý ra khỏi sách vở, đặt nó lên võ đài và kiểm chứng bằng chiến thắng. Từ sự kết hợp giữa karate, boxing, vật và Tiệt Quyền Đạo, Lewis đã góp phần hình thành nên nền tảng của kickboxing hiện đại và xa hơn, là MMA.

Joe Lewis qua đời năm 2012, nhưng ảnh hưởng của ông vẫn hiện diện trong từng võ đài ngày nay. Mỗi cú đấm thẳng, mỗi pha áp sát nhanh, mỗi triết lý “ít mà hiệu quả” đều thấp thoáng dấu ấn của ông.