Đại chiến Argentina - Brazil World Cup 1990: Sao Brazil bị nghi đầu độc bằng nước lạ

Ở World Cup 1990, Argentina thi đấu chật vật ở vòng bảng dù thời điểm đó mang mác đương kim vô địch. Họ xếp sau Cameroon và Romania, nhưng vẫn đi tiếp với tư cách đội xếp đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. Trong khi đó, Brazil dẫn đầu bảng với thành tích toàn thắng cả 3 trận.

Sau đó, Brazil và Argentina chạm trán tại vòng knock-out đầu tiên trên sân Stadio Delle Alpi (Turin), nơi hậu vệ Branco của Brazil đã chơi tốt và phần nào kiềm tỏa được Diego Maradona. Tuy nhiên, trong lúc trận đấu tạm dừng, Branco đã uống nước từ 1 chai nước do thành viên ban huấn luyện Argentina đưa cho.

Chai nước được cho là đầu độc Branco

Sau đó, anh cho biết mình bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, không thể theo kịp Maradona, người đã thực hiện pha đi bóng xuất sắc trước khi kiến tạo cho Claudio Caniggia ghi bàn duy nhất của trận đấu. Argentina sau đó tiến một mạch vào trận chung kết nhưng thất bại 0-1 trước Tây Đức.

Pha bóng khiến Brazil sụp đổ trước Argentina

Về sau, Maradona thừa nhận chai nước mà Branco sử dụng đã bị pha thuốc an thần. Branco từng đe dọa kiện Liên đoàn bóng đá Argentina, song phía Argentina phủ nhận mọi liên quan. Sự việc đó đã càng khoét sâu thêm sự kình địch vốn đã rất gay gắt giữa hai nền bóng đá Argentina và Brazil.

Năm 2005, Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) gửi tới FIFA một hồ sơ nhằm khơi lại một trong những tranh cãi lớn nhất lịch sử World Cup. Họ cáo buộc Branco đã bị Argentina đầu độc.

Tổng thư ký CBF, ông Marco Antonio Teixeira tuyên bố: “Đây là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ gửi hồ sơ đầy đủ tới FIFA và đề nghị áp dụng các biện pháp phòng ngừa nếu có bất kỳ điều gì được xác nhận". FIFA từ chối bình luận về cáo buộc ấy.

Về phần FIFA, họ không đưa ra án phạt nào bởi thiếu đi những căn cứ xác đáng. Điều đó khiến vụ việc này vẫn luôn là bí ẩn không thể có lời giải.

