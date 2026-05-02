Trận đấu nổi bật

Leeds United vs Burnley
PVF-CAND vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Hải Phòng vs Công An Hà Nội
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Nantes vs Olympique Marseille
Bayern Munich vs Heidenheim
Brentford vs West Ham United
Newcastle United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Sunderland
Valencia vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Lorient
Como vs Napoli
Arsenal vs Fulham
Bayer Leverkusen vs RB Leipzig
Metz vs Monaco
Atalanta vs Genoa
Osasuna vs Barcelona
Nice vs Lens
Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
Thể Công - Viettel vs Ninh Bình
AFC Bournemouth vs Crystal Palace
Sassuolo vs Milan
Manchester United vs Liverpool
Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund
Juventus vs Hellas Verona
Real Betis vs Real Oviedo
Freiburg vs Wolfsburg
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
Inter Milan vs Parma
Olympique Lyonnais vs Rennes
Espanyol vs Real Madrid
Chelsea vs Nottingham Forest
Cremonese vs Lazio
Roma vs Fiorentina
Everton vs Manchester City
Đại chiến Argentina - Brazil World Cup 1990: Sao Brazil bị nghi đầu độc bằng nước lạ

Sự kiện: World Cup 2026 Đội tuyển Argentina Đội tuyển Brazil

Ngày 24/6/1990, Argentina loại Brazil khỏi World Cup trong trận đấu gây tranh cãi, khi có cáo buộc cho rằng cầu thủ "Selecao" đã sử dụng chai nước bị pha chất lạ.

   

Các kỳ World Cup luôn để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử không chỉ bằng những màn trình diễn mê đắm của các ngôi sao trên sân cỏ, mà còn bởi những chuyện câu chuyện hậu trường đầy ly kỳ và nhiều uẩn khúc. Mời các bạn đón đọc loạt bài về những khoảnh khắc tồi tệ, những scandal đáng chú ý nhất ở các kỳ World Cup, vào sáng thứ 3-5-7 hàng tuần, bắt đầu từ 30/4!

Ở World Cup 1990, Argentina thi đấu chật vật ở vòng bảng dù thời điểm đó mang mác đương kim vô địch. Họ xếp sau Cameroon và Romania, nhưng vẫn đi tiếp với tư cách đội xếp đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. Trong khi đó, Brazil dẫn đầu bảng với thành tích toàn thắng cả 3 trận.

Sau đó, Brazil và Argentina chạm trán tại vòng knock-out đầu tiên trên sân Stadio Delle Alpi (Turin), nơi hậu vệ Branco của Brazil đã chơi tốt và phần nào kiềm tỏa được Diego Maradona. Tuy nhiên, trong lúc trận đấu tạm dừng, Branco đã uống nước từ 1 chai nước do thành viên ban huấn luyện Argentina đưa cho.

Chai nước được cho là đầu độc&nbsp;Branco

Sau đó, anh cho biết mình bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, không thể theo kịp Maradona, người đã thực hiện pha đi bóng xuất sắc trước khi kiến tạo cho Claudio Caniggia ghi bàn duy nhất của trận đấu. Argentina sau đó tiến một mạch vào trận chung kết nhưng thất bại 0-1 trước Tây Đức.

Pha bóng khiến Brazil sụp đổ trước Argentina

Về sau, Maradona thừa nhận chai nước mà Branco sử dụng đã bị pha thuốc an thần. Branco từng đe dọa kiện Liên đoàn bóng đá Argentina, song phía Argentina phủ nhận mọi liên quan. Sự việc đó đã càng khoét sâu thêm sự kình địch vốn đã rất gay gắt giữa hai nền bóng đá Argentina và Brazil.

Năm 2005, Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) gửi tới FIFA một hồ sơ nhằm khơi lại một trong những tranh cãi lớn nhất lịch sử World Cup. Họ cáo buộc Branco đã bị Argentina đầu độc. 

Tổng thư ký CBF, ông Marco Antonio Teixeira tuyên bố: “Đây là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ gửi hồ sơ đầy đủ tới FIFA và đề nghị áp dụng các biện pháp phòng ngừa nếu có bất kỳ điều gì được xác nhận". FIFA từ chối bình luận về cáo buộc ấy.

Về phần FIFA, họ không đưa ra án phạt nào bởi thiếu đi những căn cứ xác đáng. Điều đó khiến vụ việc này vẫn luôn là bí ẩn không thể có lời giải.

ĐT Hà Lan ở World Cup 1974 đã gặp phải thảm họa liên quan đến những câu chuyện bên lề xung quanh bữa tiệc thác loạn bên bể bơi. Chi tiết vụ việc ra sao, mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào sáng thứ Ba, 5/5!

Báo Brazil kêu gọi Ancelotti loại Vinicius khỏi ĐTQG, không cho đá World Cup
Vinicius lại chơi mờ nhạt ở cấp độ đội tuyển khiến báo Brazil tin rằng đã đến lúc ngôi sao của Real Madrid cần phải bị loại khỏi kế hoạch World Cup.

Theo Phong Đức

Nguồn bài viết

-01/05/2026 22:55 PM (GMT+7)
