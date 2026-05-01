Nóng nhất thể thao sáng 1/5: Chú Nadal chỉ ra điểm lợi thế của Alcaraz

Chú Nadal chỉ ra điểm lợi thế của Alcaraz

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, cựu hậu vệ của Barcelona và ĐT Tây Ban Nha, Miguel Nadal đã chia sẻ góc nhìn của mình về Carlos Alcaraz khi so sánh với cháu mình, Rafael Nadal. "Alcaraz có mọi thứ một tay vợt tennis cần, cú giao bóng tốt, thuận tay lẫn trái tay đều tố, thể chất mạnh mẽ, nhanh nhẹn và xử lý áp lực tốt. Cậu ấy thuận lợi hơn Rafael ở điểm mức độ cạnh tranh hiện tại rất thấp.

Theo Miguel Nadal, Alcaraz lợi thế hơn Nadal ở phương diện đối thủ phải gặp

Người duy nhất khiến Alcaraz e sợ lúc này là Sinner. Thời của Rafael có Djokovic, Federer, Del Potro, Andy Murray, David Ferrer. Họ đều là những đối thủ có thể loại bạn bất kỳ lúc nào. Còn hiện tại, tôi không thấy tay vợt nào đủ sức hạ Alcaraz ngoài Sinner".

Đại chiến Mayweather và Pacquiao có thể rời lịch

Theo Boxing Scene, trận đại chiến giữa Floyd Mayweather và Manny Pacquiao có thể sẽ được rời lịch sang giữa tháng 8 thay vì tháng 9 như dự kiến trước đó. Địa điểm thi đấu cũng được rời từ The Sphere sang MGM Grand. Trước đó, một số tranh cãi nổ ra khi Mayweather không muốn trận đấu này mang tính chính thức và tính vào thành tổng.

Cựu vô địch UFC dự đoán Carano thắng Rousey

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Merab Dvalishvili thừa nhận bản thân nghiêng về Gina Careno hơn là Ronda Rousey. "Tôi có vinh dự được tập luyện cho Careno. Tôi thực sự bất ngờ với khả năng của cô ấy. Tôi nghĩ rằng Gina sẽ giành chiến thắng. Cố ấy tập luyện cực kỳ ấn tượng và không ngại những kỹ năng của judo của Ronda".

Chimaev bình thản khi bị đối thủ đe dọa

Sean Strickland tỏ ra khá hiếu chiến khi tuyên bố hạ gục Chimaev bằng súng, ám chỉ việc knock-out cực nhanh. Tuy nhiên, theo HLV của Khamzat Chimaev, võ sĩ người gốc Chechen rất bình thản khi biết lời đe dọa của đối thủ. Võ sĩ này thậm chí còn "cười mỉm" khi xem đoạn băng hình.