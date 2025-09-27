Trực tiếp bóng đá Man City - Burnley: Chờ Haaland nối dài mạch ghi bàn (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 21h, 27/9 | Etihad Man City 0 - 0 Burnley (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Man City vs Burnley Burnley Điểm Donnarumma Lewis Dias Gvardiol O'Reilly Rodri Bernardo Silva Reijnders Foden Doku Haaland Điểm Dubravka Walker Laurent Ekdal Esteve Hartman Tchaouna Cullen Ugochukwu Anthony Foster Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Man City Man City Burnley Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Donnarumma, Lewis, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Rodri, Bernardo Silva, Reijnders, Foden, Doku, Haaland Dubravka, Walker, Laurent, Ekdal, Esteve, Hartman, Tchaouna, Cullen, Ugochukwu, Anthony, Foster

Man City khơi lại mạch thắng

Sau khi đánh rơi 2 điểm ở những phút cuối trong trận hòa nghẹt thở với Arsenal cuối tuần trước, Man City đã kịp trở lại quỹ đạo chiến thắng ở đấu trường Cúp Liên đoàn. Trước đối thủ hạng Ba Huddersfield Town, thầy trò Pep Guardiola không mất quá nhiều sức để giành thắng lợi 2-0, qua đó lần thứ 12 trong 13 năm góp mặt ở vòng 4 giải đấu.

Trận đấu tại South Yorkshire cũng trở thành kỷ niệm đặc biệt với các CĐV Man City. Mười năm sau lần cuối Emile Heskey góp mặt ở Cúp Liên đoàn, người hâm mộ được chứng kiến hai cậu con trai của anh - Reigan và Jaden - cùng ra mắt đội một. HLV Guardiola trao cơ hội cho 8 cầu thủ trẻ, nhưng chiến thắng vẫn được đảm bảo nhờ phong độ rực sáng của Phil Foden và Savinho, những người thay nhau lập công ở mỗi hiệp.

Đội khách chìm trong khủng hoảng

Burnley tiếp tục chìm trong khó khăn. Trận thua sốc 1-2 ngay tại Turf Moor trước Cardiff City, đội đang chơi ở League One, khiến thầy trò Scott Parker bị loại khỏi Cúp Liên đoàn lần thứ hai liên tiếp từ vòng 3. Pha lập công duy nhất của Zian Flemming không thể che mờ màn trình diễn nhạt nhòa của tập thể mà chính HLV Parker phải thừa nhận là “dưới chuẩn mực”.