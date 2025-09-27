Trực tiếp bóng đá Man City - Burnley: Chờ Haaland nối dài mạch ghi bàn (Ngoại hạng Anh)
(21h, 27/9, vòng 6 Ngoại hạng Anh) Man City có cơ hội thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu bằng cuộc tiếp đón Burnley trên sân nhà.
Premier League | 21h, 27/9 | Etihad
Donnarumma
Lewis
Dias
Gvardiol
O'Reilly
Rodri
Bernardo Silva
Reijnders
Foden
Doku
Haaland
Dubravka
Walker
Laurent
Ekdal
Esteve
Hartman
Tchaouna
Cullen
Ugochukwu
Anthony
Foster
Man City khơi lại mạch thắng
Sau khi đánh rơi 2 điểm ở những phút cuối trong trận hòa nghẹt thở với Arsenal cuối tuần trước, Man City đã kịp trở lại quỹ đạo chiến thắng ở đấu trường Cúp Liên đoàn. Trước đối thủ hạng Ba Huddersfield Town, thầy trò Pep Guardiola không mất quá nhiều sức để giành thắng lợi 2-0, qua đó lần thứ 12 trong 13 năm góp mặt ở vòng 4 giải đấu.
Trận đấu tại South Yorkshire cũng trở thành kỷ niệm đặc biệt với các CĐV Man City. Mười năm sau lần cuối Emile Heskey góp mặt ở Cúp Liên đoàn, người hâm mộ được chứng kiến hai cậu con trai của anh - Reigan và Jaden - cùng ra mắt đội một. HLV Guardiola trao cơ hội cho 8 cầu thủ trẻ, nhưng chiến thắng vẫn được đảm bảo nhờ phong độ rực sáng của Phil Foden và Savinho, những người thay nhau lập công ở mỗi hiệp.
Đội khách chìm trong khủng hoảng
Burnley tiếp tục chìm trong khó khăn. Trận thua sốc 1-2 ngay tại Turf Moor trước Cardiff City, đội đang chơi ở League One, khiến thầy trò Scott Parker bị loại khỏi Cúp Liên đoàn lần thứ hai liên tiếp từ vòng 3. Pha lập công duy nhất của Zian Flemming không thể che mờ màn trình diễn nhạt nhòa của tập thể mà chính HLV Parker phải thừa nhận là “dưới chuẩn mực”.
Nguồn: [Link nguồn]-27/09/2025 16:19 PM (GMT+7)