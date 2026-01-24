Trực tiếp bóng đá Bournemouth - Liverpool: "Lữ đoàn đỏ" quyết thắng, đua top 4 (Ngoại hạng Anh)
( 0h30, 25/1, vòng 23 Ngoại hạng Anh) Liverpool đang rất cần điểm để tiếp tục cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh. Muốn vậy, họ phải vượt qua thử thách mang tên Bournemouth.
Premier League | 0h30, 25/1 | Vitality
Petrovic
Smith
Hill
Senesi
Truffert
Scott
Cook
Jimenez
Kroupi
Adli
Evanilson
Alisson
Frimpong
Gomez
Van Dijk
Kerkez
Gravenberch
Jones
Szoboszlai
Salah
Wirtz
Ekitike
Liverpool trở lại nước Anh sau chiến thắng hủy diệt 3-0 trước Marseille tại Cúp C1. Việc này giúp tâm thế chiến đấu của "The Kop" tăng lên rõ rệt.
Dù chưa nếm mùi chiến thắng ở Ngoại hạng Anh kể từ trận thắng 2-1 trước Wolves vào cuối năm 2025, Liverpool vẫn có lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé dự Cúp C1 nhờ sự sa sút của các đối thủ xung quanh.
Liverpool chưa từng trải qua 5 trận hòa liên tiếp tại Ngoại hạng Anh trong thế kỷ 21. Lần cuối họ hòa 5 trận liên tiếp ở giải đấu này diễn ra vào năm 1980. Nếu để Bournemouth cầm hòa sắp tới, "The Kop" sẽ tái hiện thống kê đáng buồn đó.
Chủ nhà quyết tâm
Không giống Liverpool, Bournemouth đã có chiến thắng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh trong năm 2026, nhưng họ vẫn kém Liverpool tới 11 bậc trên bảng xếp hạng. Dù vậy, Bournemouth vẫn gần top 4 hơn so với nhóm "cầm đèn đỏ" về mặt điểm số, nhưng điều đó khó an ủi người hâm mộ khi họ mới mất Antoine Semenyo vào tay Man City.
Chiến thắng 4-2 của Liverpool trước Bournemouth ở trận mở màn Ngoại hạng Anh mùa này là thắng lợi thứ 12 của "The Kop" trong 13 lần 2 đội đối đầu tại giải đấu số một xứ sở sương mù. Trong đó, "Lữ đoàn đỏ" ghi tới 52 bàn vào lưới đối thủ.
