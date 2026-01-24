Trực tiếp bóng đá Bournemouth - Liverpool: "Lữ đoàn đỏ" quyết thắng, đua top 4 (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

West Ham United vs Sunderland 24/01/26 - Trực tiếp
Logo West Ham United - WHU West Ham United
2
Logo Sunderland - SUN Sunderland
0
Heidenheim vs RB Leipzig
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Bayer Leverkusen vs Werder Bremen
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Bayern Munich vs Augsburg
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
U23 Trung Quốc vs U23 Nhật Bản
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Manchester City vs Wolverhampton Wanderers
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs Brighton & Hove Albion
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Burnley vs Tottenham Hotspur
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Union Berlin vs Borussia Dortmund
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
AFC Bournemouth vs Liverpool
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Le Havre vs Monaco
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Villarreal vs Real Madrid
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Olympique Marseille vs Lens
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Atlético de Madrid vs Mallorca
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Newcastle United vs Aston Villa
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Crystal Palace vs Chelsea
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Brentford vs Nottingham Forest
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Barcelona vs Real Oviedo
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Metz vs Olympique Lyonnais
Logo Metz - MET Metz
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Arsenal vs Manchester United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Juventus vs Napoli
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Roma vs Milan
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Alavés vs Real Betis
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Everton vs Leeds United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

Trực tiếp bóng đá Bournemouth - Liverpool: "Lữ đoàn đỏ" quyết thắng, đua top 4 (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Liverpool Premier League 2025-26

( 0h30, 25/1, vòng 23 Ngoại hạng Anh) Liverpool đang rất cần điểm để tiếp tục cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh. Muốn vậy, họ phải vượt qua thử thách mang tên Bournemouth.

   

Danh sách các trận đấu HOT

Vuốt ngang để xem tiếp bảng
West Ham United vs Sunderland
West Ham United
2
Sunderland
0
FPT Play
Heidenheim vs RB Leipzig
Heidenheim
-
RB Leipzig
-
TV360
Bayer Leverkusen vs Werder Bremen
Bayer Leverkusen
-
Werder Bremen
-
TV360
Bayern Munich vs Augsburg
Bayern Munich
-
Augsburg
-
TV360
U23 Trung Quốc vs U23 Nhật Bản
U23 Trung Quốc
-
U23 Nhật Bản
-
TV360
Manchester City vs Wolverhampton Wanderers
Manchester City
-
Wolverhampton Wanderers
-
FPT Play
Fulham vs Brighton & Hove Albion
Fulham
-
Brighton & Hove Albion
-
FPT Play
Burnley vs Tottenham Hotspur
Burnley
-
Tottenham Hotspur
-
FPT Play
Union Berlin vs Borussia Dortmund
Union Berlin
-
Borussia Dortmund
-
TV360
AFC Bournemouth vs Liverpool
AFC Bournemouth
-
Liverpool
-
FPT Play

Premier League | 0h30, 25/1 | Vitality

Bournemouth
Trực tiếp bóng đá Bournemouth - Liverpool: "Lữ đoàn đỏ" quyết thắng, đua top 4 (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Bournemouth - Liverpool: "Lữ đoàn đỏ" quyết thắng, đua top 4 (Ngoại hạng Anh) - 1
Liverpool
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Bournemouth - Liverpool: "Lữ đoàn đỏ" quyết thắng, đua top 4 (Ngoại hạng Anh) - 1
Petrovic, Smith, Hill, Senesi, Truffert, Scott, Cook, Jimenez, Kroupi, Adli, Evanilson
Trực tiếp bóng đá Bournemouth - Liverpool: "Lữ đoàn đỏ" quyết thắng, đua top 4 (Ngoại hạng Anh) - 1
Alisson, Frimpong, Gomez, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Jones, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Ekitike

Đà tâm lý của Djokovic

Liverpool trở lại nước Anh sau chiến thắng hủy diệt 3-0 trước Marseille tại Cúp C1. Việc này giúp tâm thế chiến đấu của "The Kop" tăng lên rõ rệt.

Dù chưa nếm mùi chiến thắng ở Ngoại hạng Anh kể từ trận thắng 2-1 trước Wolves vào cuối năm 2025, Liverpool vẫn có lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé dự Cúp C1 nhờ sự sa sút của các đối thủ xung quanh.

Liverpool chưa từng trải qua 5 trận hòa liên tiếp tại Ngoại hạng Anh trong thế kỷ 21. Lần cuối họ hòa 5 trận liên tiếp ở giải đấu này diễn ra vào năm 1980. Nếu để Bournemouth cầm hòa sắp tới, "The Kop" sẽ tái hiện thống kê đáng buồn đó. 

Chủ nhà quyết tâm

Không giống Liverpool, Bournemouth đã có chiến thắng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh trong năm 2026, nhưng họ vẫn kém Liverpool tới 11 bậc trên bảng xếp hạng. Dù vậy, Bournemouth vẫn gần top 4 hơn so với nhóm "cầm đèn đỏ" về mặt điểm số, nhưng điều đó khó an ủi người hâm mộ khi họ mới mất Antoine Semenyo vào tay Man City.

Chiến thắng 4-2 của Liverpool trước Bournemouth ở trận mở màn Ngoại hạng Anh mùa này là thắng lợi thứ 12 của "The Kop" trong 13 lần 2 đội đối đầu tại giải đấu số một xứ sở sương mù. Trong đó, "Lữ đoàn đỏ" ghi tới 52 bàn vào lưới đối thủ.

8

Arsenal - Man United 25.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Man United
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 25/01
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/01/2026 18:15 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay
Xem thêm
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN