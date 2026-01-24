Trực tiếp bóng đá Bournemouth - Liverpool: "Lữ đoàn đỏ" quyết thắng, đua top 4 (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 0h30, 25/1 | Vitality Bournemouth 0 - 0 Liverpool (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Bournemouth vs Liverpool Liverpool Điểm Petrovic Smith Hill Senesi Truffert Scott Cook Jimenez Kroupi Adli Evanilson Điểm Alisson Frimpong Gomez Van Dijk Kerkez Gravenberch Jones Szoboszlai Salah Wirtz Ekitike Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Bournemouth Bournemouth Liverpool Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Petrovic, Smith, Hill, Senesi, Truffert, Scott, Cook, Jimenez, Kroupi, Adli, Evanilson Alisson, Frimpong, Gomez, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Jones, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Ekitike

Đà tâm lý của Djokovic

Liverpool trở lại nước Anh sau chiến thắng hủy diệt 3-0 trước Marseille tại Cúp C1. Việc này giúp tâm thế chiến đấu của "The Kop" tăng lên rõ rệt.

Dù chưa nếm mùi chiến thắng ở Ngoại hạng Anh kể từ trận thắng 2-1 trước Wolves vào cuối năm 2025, Liverpool vẫn có lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé dự Cúp C1 nhờ sự sa sút của các đối thủ xung quanh.

Liverpool chưa từng trải qua 5 trận hòa liên tiếp tại Ngoại hạng Anh trong thế kỷ 21. Lần cuối họ hòa 5 trận liên tiếp ở giải đấu này diễn ra vào năm 1980. Nếu để Bournemouth cầm hòa sắp tới, "The Kop" sẽ tái hiện thống kê đáng buồn đó.

Chủ nhà quyết tâm

Không giống Liverpool, Bournemouth đã có chiến thắng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh trong năm 2026, nhưng họ vẫn kém Liverpool tới 11 bậc trên bảng xếp hạng. Dù vậy, Bournemouth vẫn gần top 4 hơn so với nhóm "cầm đèn đỏ" về mặt điểm số, nhưng điều đó khó an ủi người hâm mộ khi họ mới mất Antoine Semenyo vào tay Man City.

Chiến thắng 4-2 của Liverpool trước Bournemouth ở trận mở màn Ngoại hạng Anh mùa này là thắng lợi thứ 12 của "The Kop" trong 13 lần 2 đội đối đầu tại giải đấu số một xứ sở sương mù. Trong đó, "Lữ đoàn đỏ" ghi tới 52 bàn vào lưới đối thủ.