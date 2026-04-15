Trực tiếp bóng đá Bayern Munich - Real Madrid: "Kền kền trắng" ở thế chân tường (Cúp C1)

C1 - Champions League | 2h, 16/4 | SVĐ Allianz Arena Bayern Munich 0 - 0 Real Madrid (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Bayern Munich vs Real Madrid Real Madrid Điểm Neuer Laimer Upamecano Tah Stanisic Kimmich Pavlovic Gnabry Olise Diaz Kane Điểm Lunin Arnold Rudiger Huijsen Carreras Valverde Camavinga Bellingham Guler Mbappe Vinicius Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Bayern Munich Bayern Munich Real Madrid Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn

“Nỗi ám ảnh Bayern” của Bellingham

Jude Bellingham đã tạo ra những tác động tích cực khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị ở trận lượt đi, góp phần giúp thế trận của Real Madrid khởi sắc hơn. Tuy nhiên, tiền vệ người Anh lại sở hữu thành tích đối đầu không mấy ấn tượng trước Bayern Munich, khi chỉ thắng 1, hòa 2 và để thua tới 8 trong tổng số 11 lần chạm trán.

Mendy có cản nổi Olise?

Ở vị trí hậu vệ trái, Ferland Mendy có thể được HLV Alvaro Arbeloa sử dụng nhằm hạn chế sự nguy hiểm của Michael Olise bên hành lang cánh, sau khi Alvaro Carreras gặp nhiều khó khăn ở trận lượt đi. Trong khi đó, Kylian Mbappe vẫn sẵn sàng ra sân, bất chấp chấn thương vùng đầu gặp phải ở trận 1-1 với Girona hồi cuối tuần qua.

Brahim Diaz đá chính thay Guler?

Theo nhà báo Miguel Angel Diaz, Brahim Diaz nhiều khả năng sẽ được xếp đá chính, trong khi Arda Guler phải nhường chỗ trên băng ghế dự bị. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh HLV Alvaro Arbeloa đang phải đối mặt với hàng loạt bài toán nhân sự. Sự vắng mặt của Aurelien Tchouameni do án treo giò buộc Real Madrid phải tái cấu trúc tuyến giữa, khiến yếu tố cân bằng và kỷ luật chiến thuật trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Ban đầu, Eduardo Camavinga được xem là phương án thay thế tự nhiên ở vị trí này. Tuy nhiên, màn trình diễn chưa thuyết phục của anh trong trận gặp Girona dường như đã khiến ban huấn luyện phải cân nhắc lại.

Sau trận đấu dưới sức, nhiều nguồn tin cho thấy Camavinga nhiều khả năng sẽ bắt đầu trận đại chiến với Bayern từ băng ghế dự bị, qua đó khiến bài toán tuyến giữa của Real Madrid càng trở nên phức tạp hơn.

Real Madrid rơi vào thế khó

Các bàn thắng chia đều hai hiệp của Luis Diaz và Harry Kane đã giúp Bayern Munich giành chiến thắng 2-1 sít sao trước Real Madrid ở lượt đi, qua đó chấm dứt chuỗi 9 trận không thắng trước đại diện Tây Ban Nha (thua 7, hòa 2). Tuy nhiên, pha lập công của Kylian Mbappe vẫn giữ lại hy vọng cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

“Kền kền trắng” đang đối mặt nguy cơ trải qua mùa giải thứ hai liên tiếp trắng tay, khi phong độ sa sút đúng vào giai đoạn then chốt. Thất bại trước Bayern Munich ở lượt đi bị kẹp giữa hai kết quả đáng thất vọng tại La Liga trước Mallorca và Girona.

Sau trận thua 1-2 trên sân Mallorca, Real Madrid tiếp tục gây thất vọng khi bị Girona cầm hòa 1-1 ngay tại Bernabeu, khiến các khán giả nhà không giấu được sự bất mãn. Kết quả này khiến họ bị Barcelona nới rộng khoảng cách lên 9 điểm trên bảng xếp hạng khi mùa giải chỉ còn 7 vòng đấu.

Kể từ khi tiếp quản Real Madrid sau kỷ nguyên Xabi Alonso, HLV Alvaro Arbeloa vẫn chưa thể tạo ra sự ổn định. Việc bị loại sốc khỏi Cúp Nhà vua trước đối thủ hạng dưới, cùng hành trình Cúp C1 thiếu thuyết phục, đang khiến Arbeloa nhiều sức ép. Khi cơ hội vô địch quốc nội dần xa tầm tay, Champions League trở thành “lá bài” cuối cùng để Real Madrid cứu vãn mùa giải.