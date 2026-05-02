Kịch tính tranh vé lên thẳng Ngoại hạng Anh cuối cùng, 3 đội tranh suất trị giá hơn 140 triệu bảng

Mùa giải Championship 2025/26 sẽ đi tới hồi kết ngay tối nay, 18h30 ngày 2/5, khi tất cả các trận đấu sẽ diễn ra cùng giờ ở vòng đấu cuối cùng. Coventry City của HLV Frank Lampard đã chắc chắn vô địch và đoạt vé lên thẳng Premier League, giờ chỉ còn 1 tấm vé lên thẳng khác cho đội nhì bảng, và 4 đội xếp sau sẽ phải đá playoff.

Ipswich Town, Millwall và Middlesbrough là 3 đội còn cơ hội đoạt vị trí thứ 2 để giành vé lên thẳng Premier League

Có 3 đội đang còn cơ hội nắm vị trí nhì bảng và tối nay sẽ là cuộc đấu cực kỳ khốc liệt cho tấm vé lên thẳng Premier League cuối cùng. Suất lên thẳng đồng nghĩa với khoản doanh thu không dưới 140 triệu bảng cho chỉ một mùa dự Premier League nhờ tiền từ bản quyền truyền hình, tiền thưởng và cả tiền trợ cấp nếu xuống hạng ngay sau đó.

Giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tình thế của các đội. Dưới đây là lịch thi đấu của 3 đội cùng với BXH.

3 cặp đấu then chốt cho cuộc đấu tranh ngôi nhì bảng Championship (tất cả đều đá 18h30, 2/5) Ipswich Town - Queens Park Rangers Millwall - Oxford Wrexham - Middlesbrough

Top 8 giải Championship trước vòng cuối cùng, bao gồm các đội tranh vé lên thẳng lẫn tranh vé playoff

Ipswich Town – Chỉ có thắng mới chắc vé

Với 81 điểm sau 45 trận, Ipswich Town chỉ hơn 1 điểm so với Millwall và 2 điểm so với Middlesbrough. Họ phải thắng để chắc chắn lên hạng, và mục tiêu là đánh bại Queens Park Rangers (một đội không còn động lực) trên sân nhà tối nay để quay lại Premier League chỉ sau 1 mùa rớt xuống.

Đây là lần thứ 3 Ipswich ở vào tình thế hiện tại, tức họ nắm vị trí thứ 2 và được đá sân nhà vòng cuối với điều kiện bảo đảm thăng hạng là thắng. Nhưng khác ở chỗ áp lực lần này sẽ lớn hơn, đội hình Ipswich hiện tại đã được mua với giá đắt hơn nhờ số tiền kiếm được của Ipswich trong 1 mùa họ ở Premier League.

Mặc dù Ipswich đang ở vị trí ưu thế của cuộc đua, phong độ mùa này của họ đôi lúc khá lủng củng, dù vậy họ đã tiến bộ đáng kể đúng vào giai đoạn cuối mùa. Khó khăn cho Ipswich là trong chưa đầy 1 tháng qua họ đã đá tới 8 trận, trong đó 5 trận sân khách, nên yếu tố mệt mỏi sẽ gây nhiều lo lắng.

Millwall – Phải thắng, và chờ tin lành

Millwall kém Ipswich 1 điểm và kém xa về hiệu số (+13 so với +30) nên chiến thắng trước Oxford trên sân nhà là điều bắt buộc phải làm được, và họ tất nhiên cũng phải chờ Ipswich không thắng trước QPR. Nếu mọi yếu tố đều đạt thì đây sẽ là lần đầu tiên Millwall trở lại Premier League kể từ năm 1990, tức khi cái tên “Premier League” còn chưa được nghĩ ra.

Millwall không hẳn mạnh bằng Ipswich và lối chơi của họ thiên về chắc chắn hơn là tấn công dồn dập, dù vậy có những thời điểm mùa này họ đã chơi tốt hơn so với Ipswich. Oxford đã xuống hạng nên Millwall đủ sức quật ngã đội bóng này trước khi chờ tin từ Portman Road.

Khó khăn cho Millwall dĩ nhiên là việc trông chờ QPR ít nhất cầm hòa Ipswich. Như đã đề cập, QPR đã không còn động lực và chính điều đó đã giúp Millwall thắng QPR 2-0 cách đây khoảng nửa tháng, nhưng cũng vì thế mà Millwall khó có thể chờ QPR gây được bất ngờ tại sân của Ipswich. Fan Millwall vài năm qua đã cảm thấy khá xui khi đội nhà trượt suất playoff ở gần cuối cuộc đua, giờ họ lại phải chuẩn bị tinh thần trượt tấm vé lên thẳng.

Middlesbrough – Phải chờ kỳ tích, sẵn tâm lý đá playoff

Boro là đội duy nhất trong 3 kẻ cạnh tranh phải đá sân khách và họ sẽ không dễ thắng được Wrexham cũng đang có động lực thắng. Wrexham đang xếp thứ 6 (vị trí cuối cùng được suất playoff) nhưng bằng điểm Hull City và hiệu số hai đội cách nhau chỉ 1 đơn vị, chưa kể Derby County ở vị trí thứ 8 chỉ kém 2 đội này 1 điểm, nên Wrexham cũng phải đá thắng.

Trong bối cảnh đó, Boro phải vừa thắng một đối thủ khó, vừa chờ Ipswich lẫn Millwall trượt ngã. CLB cũ của Michael Carrick đã từng nắm ngôi nhì bảng, nhưng tụt phong độ cực mạnh từ giữa tháng 3 đến giữa tháng 4 với chỉ 4/21 điểm tối đa giành được, khiến họ rơi xuống thứ 4. 2 trận gần nhất giành thắng lợi là không đủ để đặt Boro vào vị trí thuận lợi.

Nhiều fan Boro đã bày tỏ sự chấp nhận rằng họ cần một kỳ tích để đoạt vé lên thẳng. Tất cả những gì họ mong là đội nhà thắng Wrexham, và nếu không được vé lên thẳng thì ít nhất lấy lại chút phấn chấn trước khi đá playoff (nhất là khi khả năng họ gặp lại chính Wrexham ở playoff vẫn có thể xảy ra).