"Nữ thần" điền kinh Mỹ gây thương nhớ với thân hình hoàn mỹ và tốc độ xé gió

Abby Patton, 20 tuổi đang là cái tên thu hút bão mạng xã hội tại Mỹ. Cô là nữ vận động viên trẻ đầy tài năng thuộc đội tuyển điền kinh trường Đại học Point Loma Nazarene (PLNU). Không chỉ chạy nhanh, Abby còn sở hữu ngoại hình vô cùng cuốn hút.

Abby Patton sở hữu gương mặt xinh, thân hình cuốn hút

Sức hút lớn nhất của Abby chính là vóc dáng khỏe khoắn cùng tỷ lệ cơ thể chuẩn mực. Với chiều cao khoảng 1m63, cô vẫn tỏa sáng nhờ đôi chân dài săn chắc. Cô thường xuyên diện những trang phục thể thao khỏe khoắn để lộ vòng eo thon gọn cùng cơ bụng rõ nét. Vẻ đẹp tràn đầy sức sống của cô đã giúp tài khoản mạng xã hội thu hút hàng chục nghìn lượt theo dõi. Nhiều người hâm mộ không tiếc lời khen ngợi và gọi cô là "nữ thần điền kinh thế hệ mới".

Nhưng Abby Patton không phải là một "bình hoa di động". Trên đường chạy, cô là một đối thủ rất đáng gờm ở các cự ly chạy nước rút và chạy vượt rào. Ít ai biết rằng, Abby từng chơi cả bóng đá và bóng bầu dục ở trường trung học.

Một sự thật thú vị khác là cô tự nhận bản thân không hề chạy nhanh cho tới tận năm cuối cấp ba. Tuy nhiên, bằng nỗ lực tập luyện bền bỉ, cô đã bứt phá ngoạn mục. Hiện tại, cô đã ghi tên mình vào danh sách 10 vận động viên chạy 200m nhanh nhất lịch sử trường đại học với thông số ấn tượng 24 giây 83.

Ở ngoài đời, Abby là một cô gái năng động với lối sống lành mạnh. Cô có thói quen đọc sách, đi bộ đường dài và tắm nắng ở bãi biển. Thần tượng lớn nhất trong thể thao của cô là kỷ lục gia thế giới Sydney McLaughlin. Trước mỗi cuộc thi, Abby thường giữ bình tĩnh bằng cách nghe nhạc và cầu nguyện.

Vừa xinh đẹp lại vừa tài năng, Abby Patton đang chứng minh rằng phái đẹp hoàn toàn có thể vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ. Chắc chắn cô gái trẻ này sẽ còn tiến xa hơn nữa trong tương lai.

Hình ảnh đẹp về mỹ nhân Abby