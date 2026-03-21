Trực tiếp bóng đá Everton - Chelsea: Khó khăn bủa vây đội khách (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 0h30, 22/3 | Hill Dickinson Stadium Everton 0 - 0 Chelsea (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Everton vs Chelsea Chelsea Điểm Pickford O'Brien Keane Tarkowski Mykolenko Garner Gueye Armstrong Dewsbury-Hall Ndiaye Barry Điểm Sanchez Acheampong Sarr Fofana Cucurella Caicedo Santos Palmer Fernandez Garnacho Pedro Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Everton Everton Chelsea Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Pickford, O'Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko, Garner, Gueye, Armstrong, Dewsbury-Hall, Ndiaye, Barry Sanchez, Acheampong, Sarr, Fofana, Cucurella, Caicedo, Santos, Palmer, Fernandez, Garnacho, Pedro

Phong độ cực tệ của Chelsea

Chelsea hành quân đến sân của Everton trong trạng thái đáng thất vọng. Họ thua 3 trận liên tiếp trên mọi đấu trường (2 trận ở Cúp C1, 1 trận tại Ngoại hạng Anh). Điều này khiến áp lực ngày càng đè nặng lên HLV Liam Rosenior.

Nhìn rộng hơn, "The Blues" chỉ thắng 4 trong 11 trận gần nhất ở mọi đấu trường. Điều này không chỉ khiến đội bóng thành London bị loại khỏi Cúp C1, mà họ còn gặp thách thức trong cuộc chiến vào top 5 Ngoại hạng Anh. Hiện Chelsea xếp hạng 6, kém top 4 khoảng cách 3 điểm.

Nhiệm vụ phải thắng với đội khách

Hàng thủ tiếp tục là điểm yếu của đội bóng Tây London. Kể từ trận giữ sạch lưới đầu tiên dưới thời Rosenior khi thắng 2-0 trước Brentford, Chelsea đã thủng lưới trong 8 trận Ngoại hạng Anh liên tiếp, để lọt lưới 11 bàn.

Với các thử thách khó khăn trước Man City, MU và Liverpool trong thời gian tới, Chelsea không thể mất quá nhiều điểm ở giai đoạn nước rút. Nhưng Everton sắp tới cũng không hề là cái tên dễ vượt qua. Nên nhớ ở 2 lần gần nhất hành quân đến sân của Everton, "The Blues" không thể thắng khi thua 1 trận và hòa 1 trận.