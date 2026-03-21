Trực tiếp bóng đá Everton - Chelsea: Khó khăn bủa vây đội khách (Ngoại hạng Anh)
(0h30, 22/3, vòng 31 Ngoại hạng Anh) Chelsea đang ở đáy phong độ với những kết quả rất tệ thời gian qua. Đối đầu Everton thời điểm này là nhiệm vụ khó với thầy trò HLV Rosenior.
Premier League | 0h30, 22/3 | Hill Dickinson Stadium
Điểm
Pickford
O'Brien
Keane
Tarkowski
Mykolenko
Garner
Gueye
Armstrong
Dewsbury-Hall
Ndiaye
Barry
Điểm
Sanchez
Acheampong
Sarr
Fofana
Cucurella
Caicedo
Santos
Palmer
Fernandez
Garnacho
Pedro
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Phong độ cực tệ của Chelsea
Chelsea hành quân đến sân của Everton trong trạng thái đáng thất vọng. Họ thua 3 trận liên tiếp trên mọi đấu trường (2 trận ở Cúp C1, 1 trận tại Ngoại hạng Anh). Điều này khiến áp lực ngày càng đè nặng lên HLV Liam Rosenior.
Nhìn rộng hơn, "The Blues" chỉ thắng 4 trong 11 trận gần nhất ở mọi đấu trường. Điều này không chỉ khiến đội bóng thành London bị loại khỏi Cúp C1, mà họ còn gặp thách thức trong cuộc chiến vào top 5 Ngoại hạng Anh. Hiện Chelsea xếp hạng 6, kém top 4 khoảng cách 3 điểm.
Nhiệm vụ phải thắng với đội khách
Hàng thủ tiếp tục là điểm yếu của đội bóng Tây London. Kể từ trận giữ sạch lưới đầu tiên dưới thời Rosenior khi thắng 2-0 trước Brentford, Chelsea đã thủng lưới trong 8 trận Ngoại hạng Anh liên tiếp, để lọt lưới 11 bàn.
Với các thử thách khó khăn trước Man City, MU và Liverpool trong thời gian tới, Chelsea không thể mất quá nhiều điểm ở giai đoạn nước rút. Nhưng Everton sắp tới cũng không hề là cái tên dễ vượt qua. Nên nhớ ở 2 lần gần nhất hành quân đến sân của Everton, "The Blues" không thể thắng khi thua 1 trận và hòa 1 trận.
-21/03/2026 16:50 PM (GMT+7)