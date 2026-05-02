Dự đoán tỉ số trận HOT: Arsenal vất vả trước Fulham, Barcelona gặp "mồi ngon"

Arsenal – Fulham, 23h30, 2/5, vòng 35 Ngoại hạng Anh

Bỏ lại sau lưng trận hòa 1-1 với Atletico Madrid tại Champions League, Arsenal lại tất tả quay về Ngoại hạng Anh để đua vô địch với Man City. Nhiệm vụ của họ vẫn giống như vòng trước, giành chiến thắng và hơn thế nữa là phải thắng thật đậm để đọ hiệu số. Thầy trò Mikel Arteta chỉ thắng 1-0 ở vòng trước, để lại rất nhiều hiểm họa và điều đó không được phép lặp lại.

Arsenal sẽ vất vả trước Fulham

Đối thủ của “Pháo thủ” ở vòng đấu này là Fulham, đội bóng còn nguyên cửa đua vé dự cúp châu Âu. Hiện tại, họ đang xếp thứ 10 với 48 điểm, chỉ kém 2 điểm so với vị trí thứ 6 của Brighton. Bởi vậy, cơ hội là còn nguyên với thầy trò HLV Marco Silva.

Xét qua một chút về phong độ, Fulham đang thể hiện khá tốt khi chỉ thua 1/5 vòng gần nhất. Tuy nhiên, họ cũng chỉ thắng 2/4 trận còn lại. Đội bóng này đồng đều từ trên xuống dưới và có cả nhân sự thay thế khi cần thiết. Tất nhiên, những cầu thủ này chỉ ở dạng trung bình khá nên không thể so sánh với đội hình của Arsenal.

Vấn đề của Arsenal hiện tại là thể lực của đội hình chính. Họ vừa phải kịch chiến tại Madrid và chỉ có khoảng chưa đầy 3 ngày để nghỉ ngơi. Ở thời điểm quan trọng như thế này, Arteta có lẽ không dám xoay tua quá nhiều, nhưng HLV người Tây Ban Nha cũng phải nghĩ tới trận lượt về bán kết cúp C1 vào giữa tuần sau. Đây sẽ là bài toán không hề dễ giải.

Xét về thành tích đối đầu, Arsenal đang thắng 2 trận liên tiếp trước Fulham sau khi toàn hòa và thua 3 trận trước đó. Tuy nhiên, đó đều là những chiến thắng sít sao và nhiều khả năng trận đấu này cũng sẽ như vậy.

Dự đoán tỉ số: Arsenal 2-1 Fulham

Đội hình dự kiến

Arsenal: Raya, Hincapie, Gabriel, Saliba, White, Zubimendi, Rice, Eze, Madueke, Saka, Gyokeres

Fulham: Leno, Castagne, Andersen, Bassey, Robinson, Berge, Lukic, Wilson, Smith Rowe, Chukwueze, Jimenez

Osasuna – Barcelona, 2h, 3/5, vòng 34 La Liga

Osasuna vừa tìm lại được niềm vui chiến thắng ở vòng trước sau khi đả bại Sevilla. Tuy nhiên, họ sẽ đối đầu với thử thách cực đại mang tên Barcelona ở vòng đấu này. Đội chủ sân Nou Camp đang hừng hực khí thế muốn vô địch sớm trước khi El Clasico diễn ra nên chắc chắn sẽ ra sân cực kỳ quyết tâm.

Osasuna thua 8/9 lần gặp Barcelona gần nhất

Họ đã tạo ra khoảng cách lên tới 11 điểm so với Real Madrid. Nếu “Kền kền trắng” không thắng ở vòng này, Barcelona sẽ lên ngôi nếu giành trọn 3 điểm trước Osasuna. Tất nhiên, đội chủ nhà sẽ không để điều đó xảy ra dễ dàng. Đội bóng này còn nguyên cửa dự cúp châu Âu mùa sau khi chỉ kém vị trí thứ 6 đúng 2 điểm (42 so với 44 điểm).

Về mặt lực lượng, Barcelona sẽ thiếu vắng ít nhất 3 cầu thủ quan trọng khi Yamal và Christensen đều đang chấn thương, trong khi Koundel bị treo giò. Ở phía đối diện, Osasuna cũng không có được sự phục vụ của tài năng trẻ Munoz.

Một điểm đáng chú ý là Barcelona thắng Osasuna 8/9 lần hai đội gặp nhau gần đây. Tuy nhiên, lần gần nhất thi đấu trên sân Reyno de Navarra, Osasuna mới là đội giành chiến thắng. Đó là trận đấu Osasuna chơi cực hay khi nã vào lưới đội bóng xứ Catalunya tới 4 lần. Tuy nhiên, điều đó khó lặp lại trong trận đấu này.

Dự đoán tỉ số: Osasuna 1-2 Barcelona

Đội hình xuất phát

Osasuna: Herrera, Cruz, Boyomo, Catena, Rosier, Oroz, Torro, Moro, Zaragoza, Budimir, Garcia

Barcelona: Garcia, Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo, Gavi, Pedro, Olmo, Roony, Firmin, Torres