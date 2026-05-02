Dự đoán tỉ số trận HOT: Arsenal vất vả trước Fulham, Barcelona gặp "mồi ngon"

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Leeds United vs Burnley
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
PVF-CAND vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Hải Phòng vs Công An Hà Nội
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Nantes vs Olympique Marseille
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Bayern Munich vs Heidenheim
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Brentford vs West Ham United
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Newcastle United vs Brighton & Hove Albion
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Wolverhampton Wanderers vs Sunderland
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Valencia vs Atlético de Madrid
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Lorient
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Como vs Napoli
Logo Como - COM Como
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Arsenal vs Fulham
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Bayer Leverkusen vs RB Leipzig
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Metz vs Monaco
Logo Metz - MET Metz
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Atalanta vs Genoa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Osasuna vs Barcelona
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Nice vs Lens
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Thể Công - Viettel vs Ninh Bình
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
AFC Bournemouth vs Crystal Palace
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Sassuolo vs Milan
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Manchester United vs Liverpool
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Juventus vs Hellas Verona
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Real Betis vs Real Oviedo
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Freiburg vs Wolfsburg
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Wolfsburg - WOB Wolfsburg
-
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Inter Milan vs Parma
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Olympique Lyonnais vs Rennes
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Espanyol vs Real Madrid
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Chelsea vs Nottingham Forest
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Cremonese vs Lazio
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Roma vs Fiorentina
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Everton vs Manchester City
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-

Dự đoán tỉ số trận HOT: Arsenal vất vả trước Fulham, Barcelona gặp "mồi ngon"

Premier League 2025-26 Arsenal Barcelona

(Nhận định bóng đá Arsenal - Fulham, 23h30, 2/5 và Osasuna - Barcelona, 2h, 3/5) Arsenal sẽ rất vất vả trước Fulham trong khi Barcelona sẽ gặp đội bóng họ thắng 8/9 lần gặp nhau gần nhất.

   

Arsenal – Fulham, 23h30, 2/5, vòng 35 Ngoại hạng Anh

Bỏ lại sau lưng trận hòa 1-1 với Atletico Madrid tại Champions League, Arsenal lại tất tả quay về Ngoại hạng Anh để đua vô địch với Man City. Nhiệm vụ của họ vẫn giống như vòng trước, giành chiến thắng và hơn thế nữa là phải thắng thật đậm để đọ hiệu số. Thầy trò Mikel Arteta chỉ thắng 1-0 ở vòng trước, để lại rất nhiều hiểm họa và điều đó không được phép lặp lại.

Arsenal sẽ vất vả trước Fulham

Đối thủ của “Pháo thủ” ở vòng đấu này là Fulham, đội bóng còn nguyên cửa đua vé dự cúp châu Âu. Hiện tại, họ đang xếp thứ 10 với 48 điểm, chỉ kém 2 điểm so với vị trí thứ 6 của Brighton. Bởi vậy, cơ hội là còn nguyên với thầy trò HLV Marco Silva.

Xét qua một chút về phong độ, Fulham đang thể hiện khá tốt khi chỉ thua 1/5 vòng gần nhất. Tuy nhiên, họ cũng chỉ thắng 2/4 trận còn lại. Đội bóng này đồng đều từ trên xuống dưới và có cả nhân sự thay thế khi cần thiết. Tất nhiên, những cầu thủ này chỉ ở dạng trung bình khá nên không thể so sánh với đội hình của Arsenal.

Vấn đề của Arsenal hiện tại là thể lực của đội hình chính. Họ vừa phải kịch chiến tại Madrid và chỉ có khoảng chưa đầy 3 ngày để nghỉ ngơi. Ở thời điểm quan trọng như thế này, Arteta có lẽ không dám xoay tua quá nhiều, nhưng HLV người Tây Ban Nha cũng phải nghĩ tới trận lượt về bán kết cúp C1 vào giữa tuần sau. Đây sẽ là bài toán không hề dễ giải.

Xét về thành tích đối đầu, Arsenal đang thắng 2 trận liên tiếp trước Fulham sau khi toàn hòa và thua 3 trận trước đó. Tuy nhiên, đó đều là những chiến thắng sít sao và nhiều khả năng trận đấu này cũng sẽ như vậy.

Dự đoán tỉ số: Arsenal 2-1 Fulham

Đội hình dự kiến

Arsenal: Raya, Hincapie, Gabriel, Saliba, White, Zubimendi, Rice, Eze, Madueke, Saka, Gyokeres

Fulham: Leno, Castagne, Andersen, Bassey, Robinson, Berge, Lukic, Wilson, Smith Rowe, Chukwueze, Jimenez

Osasuna – Barcelona, 2h, 3/5, vòng 34 La Liga

Osasuna vừa tìm lại được niềm vui chiến thắng ở vòng trước sau khi đả bại Sevilla. Tuy nhiên, họ sẽ đối đầu với thử thách cực đại mang tên Barcelona ở vòng đấu này. Đội chủ sân Nou Camp đang hừng hực khí thế muốn vô địch sớm trước khi El Clasico diễn ra nên chắc chắn sẽ ra sân cực kỳ quyết tâm.

Osasuna thua 8/9 lần gặp Barcelona gần nhất

Họ đã tạo ra khoảng cách lên tới 11 điểm so với Real Madrid. Nếu “Kền kền trắng” không thắng ở vòng này, Barcelona sẽ lên ngôi nếu giành trọn 3 điểm trước Osasuna. Tất nhiên, đội chủ nhà sẽ không để điều đó xảy ra dễ dàng. Đội bóng này còn nguyên cửa dự cúp châu Âu mùa sau khi chỉ kém vị trí thứ 6 đúng 2 điểm (42 so với 44 điểm).

Về mặt lực lượng, Barcelona sẽ thiếu vắng ít nhất 3 cầu thủ quan trọng khi Yamal và Christensen đều đang chấn thương, trong khi Koundel bị treo giò. Ở phía đối diện, Osasuna cũng không có được sự phục vụ của tài năng trẻ Munoz.

Một điểm đáng chú ý là Barcelona thắng Osasuna 8/9 lần hai đội gặp nhau gần đây. Tuy nhiên, lần gần nhất thi đấu trên sân Reyno de Navarra, Osasuna mới là đội giành chiến thắng. Đó là trận đấu Osasuna chơi cực hay khi nã vào lưới đội bóng xứ Catalunya tới 4 lần. Tuy nhiên, điều đó khó lặp lại trong trận đấu này.

Dự đoán tỉ số: Osasuna 1-2 Barcelona

Đội hình xuất phát

Osasuna: Herrera, Cruz, Boyomo, Catena, Rosier, Oroz, Torro, Moro, Zaragoza, Budimir, Garcia

Barcelona: Garcia, Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo, Gavi, Pedro, Olmo, Roony, Firmin, Torres

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh

Nguồn: [Link nguồn]

01/05/2026 23:34 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN