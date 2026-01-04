Trực tiếp bóng đá Tottenham - Sunderland: "Gà trống" cẩn thận bị "Mèo đen" vồ (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 22h, 4/1 | Tottenham Hotspur Tottenham 0 - 0 Sunderland (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Tottenham vs Sunderland Sunderland Điểm Vicario Porro Romero Van de Ven Spence Gray Palhinha Bentancur Kudus Richarlison Kolo Muani Điểm Roefs Hume Mukiele Alderete Cirkin Geertruida Xhaka Mayenda Le Fee Adingra Isidor Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Tottenham Tottenham Sunderland Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Vicario, Porro, Romero, Van de Ven, Spence, Gray, Palhinha, Bentancur, Kudus, Richarlison, Kolo Muani Roefs, Hume, Mukiele, Alderete, Cirkin, Geertruida, Xhaka, Mayenda, Le Fee, Adingra, Isidor

Tottenham coi chừng Sunderland

Sunderland là đối thủ khó chơi với bất cứ đội bóng nào ở Ngoại hạng Anh mùa giải hiện tại. Man City gần đây bị họ cầm hòa với tỷ số 0-0. Arsenal trước đó cũng chỉ có được trận hòa 2-2 trước "Mèo đen".

Trong bối cảnh Sunderland tỏ ra khó chịu như vậy, Tottenham phải thực sự cẩn thận ở trận cầu tới. Nên nhớ rằng phong độ của "Gà trống" thành London trong thời gian qua không ổn. 4 vòng đấu gần nhất chứng kiến Tottenham thua 2 trận, hòa 1 trận và chỉ 1 lần giành chiến thắng.