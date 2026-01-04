Trực tiếp bóng đá Tottenham - Sunderland: "Gà trống" cẩn thận bị "Mèo đen" vồ (Ngoại hạng Anh)
(22h, 4/1, vòng 20 Ngoại hạng Anh) Sunderland là đội bóng có lối chơi vô cùng khó chịu, do vậy Tottenham dù có lợi thế sân nhà cũng không thể chủ quan.
Premier League | 22h, 4/1 | Tottenham Hotspur
Điểm
Vicario
Porro
Romero
Van de Ven
Spence
Gray
Palhinha
Bentancur
Kudus
Richarlison
Kolo Muani
Điểm
Roefs
Hume
Mukiele
Alderete
Cirkin
Geertruida
Xhaka
Mayenda
Le Fee
Adingra
Isidor
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Tottenham coi chừng Sunderland
Sunderland là đối thủ khó chơi với bất cứ đội bóng nào ở Ngoại hạng Anh mùa giải hiện tại. Man City gần đây bị họ cầm hòa với tỷ số 0-0. Arsenal trước đó cũng chỉ có được trận hòa 2-2 trước "Mèo đen".
Trong bối cảnh Sunderland tỏ ra khó chịu như vậy, Tottenham phải thực sự cẩn thận ở trận cầu tới. Nên nhớ rằng phong độ của "Gà trống" thành London trong thời gian qua không ổn. 4 vòng đấu gần nhất chứng kiến Tottenham thua 2 trận, hòa 1 trận và chỉ 1 lần giành chiến thắng.
Sunderland đang đứng ở nửa trên BXH Ngoại hạng Anh và về lý thuyết vẫn đang trong cuộc đua cho vé dự Champions League. 5 năm trước họ đang đá ở League...
