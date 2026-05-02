Liverpool rục rịch chuyển nhượng: Đón 2 sao Ngoại hạng, Barcola hay cầu thủ 19 tuổi thay Salah?

Liverpool sẽ có nhiều hoạt động quan trọng trong mùa hè 2026. Đa số các nguồn tin đều khẳng định họ sẽ không lung lay niềm tin vào HLV trưởng Arne Slot, và hè này sẽ là thêm những sự bổ sung lực lượng nhằm củng cố chất lượng đội hình, trong bối cảnh những Mohamed Salah, Andy Robertson sẽ chắc chắn ra đi và có thể cả Alisson, Curtis Jones cùng một số cầu thủ khác.

Liverpool đã bắt đầu việc đàm phán cho Wharton (trái) và Senesi

Mới đây nhà báo Matteo Moretto đã liên tục đưa tin về diễn biến hoạt động mua quân của Liverpool. Đang có 2 vụ đã được Liverpool xúc tiến, đó là trung vệ Marco Senesi của Bournemouth và tiền vệ Adam Wharton của Crystal Palace. Đây được xem là 2 sự bổ sung rất cần thiết ở 2 khu vực được xem là đã yếu đi của Liverpool mùa này.

Senesi năm nay đã 28 tuổi và thường Liverpool không chủ động săn đón những cầu thủ ở độ tuổi như vậy, nhưng trường hợp của trung vệ này khác ở chỗ anh sẽ là cầu thủ tự do trong hè. Trong bối cảnh Van Dijk đang già đi và không còn chơi tốt như trước, Konate có thể gia hạn nhưng mùa này phong độ sa sút, Joe Gomez chấn thương quá nhiều còn Giovanni Leoni vừa đến đã chấn thương nặng nghỉ hết mùa, việc có Senesi mà không tốn phí chuyển nhượng là một nước đi có lý.

Với trường hợp của Wharton, Liverpool muốn có tiền vệ này nhằm giải quyết một khâu đã kém đi trong mùa này của họ: Phát động từ xa. Với việc Mac Allister hay chơi nhô cao và mùa này đá không tốt, Curtis Jones lẫn Gravenberch thiên về kéo bóng, Liverpool mùa này thiếu người phát động sau khi Trent Alexander-Arnold ra đi và nhiều khi họ phải kéo Florian Wirtz về tận sân nhà làm bóng.

Liverpool sẽ phải trả phí cho Crystal Palace để mua Wharton và Moretto hiện chưa tiết lộ mức giá Palace đề ra là bao nhiêu. Tuy nhiên nó có thể sẽ khá đắt cho MU được cho là cũng săn đón Wharton, và Palace sẽ dùng điều đó để làm giá lên cao.

Barcola hay Diomande sẽ được Liverpool chọn thay Salah?

Ngoài 2 cầu thủ ở tuyến phòng ngự và tuyến giữa, Liverpool sẽ tìm người thay thế Salah nhưng họ vẫn chưa quyết định được mục tiêu nào. 2 nhân vật được “The Reds” ưa nhất là Yan Diomande (Leipzig) và Bradley Barcola (PSG), nhưng cả hai hứa hẹn đều sẽ đắt, đặc biệt là Barcola vì người đại diện của anh này thích chơi trò mời gọi thật nhiều bên vào đàm phán để kiếm tiền môi giới.

Diomande (19) trẻ hơn Barcola 4 tuổi nhưng Leipzig cũng đang được nhiều đội hỏi thăm về cầu thủ người Bờ Biển Ngà. Mức giá do đó có thể lên đến gần 80 triệu euro cho ngôi sao này, nhưng vẫn được cho là sẽ không đắt bằng Barcola.