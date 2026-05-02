Liverpool rục rịch chuyển nhượng: Đón 2 sao Ngoại hạng, Barcola hay cầu thủ 19 tuổi thay Salah?

Leeds United vs Burnley 02/05/26 - Trực tiếp
Logo Leeds United - LEE Leeds United
1
Logo Burnley - BUR Burnley
0
PVF-CAND vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Hải Phòng vs Công An Hà Nội
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Nantes vs Olympique Marseille
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Bayern Munich vs Heidenheim
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Brentford vs West Ham United
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Newcastle United vs Brighton & Hove Albion
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Wolverhampton Wanderers vs Sunderland
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Valencia vs Atlético de Madrid
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Lorient
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Como vs Napoli
Logo Como - COM Como
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Arsenal vs Fulham
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Bayer Leverkusen vs RB Leipzig
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Metz vs Monaco
Logo Metz - MET Metz
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Atalanta vs Genoa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Osasuna vs Barcelona
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Nice vs Lens
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Thể Công - Viettel vs Ninh Bình
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
AFC Bournemouth vs Crystal Palace
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Sassuolo vs Milan
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Manchester United vs Liverpool
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Juventus vs Hellas Verona
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Real Betis vs Real Oviedo
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Freiburg vs Wolfsburg
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Wolfsburg - WOB Wolfsburg
-
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Inter Milan vs Parma
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Olympique Lyonnais vs Rennes
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Espanyol vs Real Madrid
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Chelsea vs Nottingham Forest
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Cremonese vs Lazio
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Roma vs Fiorentina
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Everton vs Manchester City
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-

Liverpool rục rịch chuyển nhượng: Đón 2 sao Ngoại hạng, Barcola hay cầu thủ 19 tuổi thay Salah?

Sự kiện: Liverpool Chuyển nhượng mùa hè

Liverpool đã có những cử động đáng chú ý trên thị trường cầu thủ khi dự kiến đưa về 3 tân binh.

   

Liverpool sẽ có nhiều hoạt động quan trọng trong mùa hè 2026. Đa số các nguồn tin đều khẳng định họ sẽ không lung lay niềm tin vào HLV trưởng Arne Slot, và hè này sẽ là thêm những sự bổ sung lực lượng nhằm củng cố chất lượng đội hình, trong bối cảnh những Mohamed Salah, Andy Robertson sẽ chắc chắn ra đi và có thể cả Alisson, Curtis Jones cùng một số cầu thủ khác.

Liverpool đã bắt đầu việc đàm phán cho Wharton (trái) và Senesi

Liverpool đã bắt đầu việc đàm phán cho Wharton (trái) và Senesi

Mới đây nhà báo Matteo Moretto đã liên tục đưa tin về diễn biến hoạt động mua quân của Liverpool. Đang có 2 vụ đã được Liverpool xúc tiến, đó là trung vệ Marco Senesi của Bournemouth và tiền vệ Adam Wharton của Crystal Palace. Đây được xem là 2 sự bổ sung rất cần thiết ở 2 khu vực được xem là đã yếu đi của Liverpool mùa này.

Senesi năm nay đã 28 tuổi và thường Liverpool không chủ động săn đón những cầu thủ ở độ tuổi như vậy, nhưng trường hợp của trung vệ này khác ở chỗ anh sẽ là cầu thủ tự do trong hè. Trong bối cảnh Van Dijk đang già đi và không còn chơi tốt như trước, Konate có thể gia hạn nhưng mùa này phong độ sa sút, Joe Gomez chấn thương quá nhiều còn Giovanni Leoni vừa đến đã chấn thương nặng nghỉ hết mùa, việc có Senesi mà không tốn phí chuyển nhượng là một nước đi có lý.

Với trường hợp của Wharton, Liverpool muốn có tiền vệ này nhằm giải quyết một khâu đã kém đi trong mùa này của họ: Phát động từ xa. Với việc Mac Allister hay chơi nhô cao và mùa này đá không tốt, Curtis Jones lẫn Gravenberch thiên về kéo bóng, Liverpool mùa này thiếu người phát động sau khi Trent Alexander-Arnold ra đi và nhiều khi họ phải kéo Florian Wirtz về tận sân nhà làm bóng.

Liverpool sẽ phải trả phí cho Crystal Palace để mua Wharton và Moretto hiện chưa tiết lộ mức giá Palace đề ra là bao nhiêu. Tuy nhiên nó có thể sẽ khá đắt cho MU được cho là cũng săn đón Wharton, và Palace sẽ dùng điều đó để làm giá lên cao.

Barcola hay Diomande sẽ được Liverpool chọn thay Salah?

Barcola hay Diomande sẽ được Liverpool chọn thay Salah?

Ngoài 2 cầu thủ ở tuyến phòng ngự và tuyến giữa, Liverpool sẽ tìm người thay thế Salah nhưng họ vẫn chưa quyết định được mục tiêu nào. 2 nhân vật được “The Reds” ưa nhất là Yan Diomande (Leipzig) và Bradley Barcola (PSG), nhưng cả hai hứa hẹn đều sẽ đắt, đặc biệt là Barcola vì người đại diện của anh này thích chơi trò mời gọi thật nhiều bên vào đàm phán để kiếm tiền môi giới.

Diomande (19) trẻ hơn Barcola 4 tuổi nhưng Leipzig cũng đang được nhiều đội hỏi thăm về cầu thủ người Bờ Biển Ngà. Mức giá do đó có thể lên đến gần 80 triệu euro cho ngôi sao này, nhưng vẫn được cho là sẽ không đắt bằng Barcola.

Chiến thắng trước Liverpool ở vòng 35 Ngoại hạng Anh (21h30, 3/5) sẽ giúp MU đạt được nhiều mục đích, bao gồm tấm vé dự Champions League.

Chiến thắng trước Liverpool ở vòng 35 Ngoại hạng Anh (21h30, 3/5) sẽ giúp MU đạt được nhiều mục đích, bao gồm tấm vé dự Champions League.

Theo Q.D (Tổng hợp)

