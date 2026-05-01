Hoa hậu Hương Giang thi đấu pickleball sau khi nằm viện, tiếc nuối hụt danh hiệu

🌟 Liên tiếp thắng trắng tại vòng bảng, lỡ danh hiệu nuối tiếc

Hoa hậu Hương Giang Idol là gương mặt nổi bật nhất của giải Pickleball Tournament 2026, giải đấu diễn ra trong ngày 26/4 vừa qua tại CLB Pickleball Banger (TP.HCM) quy tụ gần 400 VĐV. Nàng hậu tranh tài ở nội dung Kol hỗn hợp, nội dung đặc biệt khi mỗi đội là sự kết hợp giữa một Celeb, Kol hoặc doanh nhân và một tay vợt chuyên nghiệp.

Hương Giang và đồng đội thi đấu ấn tượng tại vòng bảng với 4 trận toàn thắng

Mặc dù chỉ mới đến với pickleball chưa đầy 1 năm, Hương Giang tiếp tục thể hiện bản thân phù hợp với môn thể thao mới này. Cùng với người đồng đội Phạm Xuân Vũ, Hương Giang toàn thắng cả 4 trận vòng bảng, trong đó có đến 2 trận thắng với cùng tỉ số 11-0 để giành ngôi nhất bảng.

Đến vòng knock-out, cô và đồng đội tiếp tục thắng 11-8. Đáng tiếc tại tứ kết, Hương Giang và Xuân Vũ đã thua kịch tính 9-11 trước Lyula và Nguyễn Trường Thịnh, qua đó lỡ cơ hội bước lên bục nhận danh hiệu cho top 4 chung cuộc.

🎯 Giảm cân nhờ pickleball, trở lại thi đấu sau khi nằm viện

Tiết lộ sau giải đấu, Hương Giang cho biết cô đã giảm được vài kg nhờ chơi pickleball. Đặc biệt, người đẹp tham dự giải đấu này chỉ chưa đầy 1 tháng sau khi nằm viện.

Nàng hậu trở lại thi đấu chưa đầy 1 tháng sau khi xuất viện

“Tôi xuất viện chưa đầy 1 tháng vì mổ ruột thừa nên cũng chưa tập luyện lại được quá nhiều. Dù vậy, trước đó tôi đã hứa với bạn mình sẽ tham dự giải đấu này. Tôi cũng chưa dám di chuyển quá nhiều. Tôi được đồng đội hỗ trợ nhiều trong trận đấu. Cũng khá đáng tiếc khi chúng tôi đã thua ở tứ kết nhưng với tôi việc vào đến đây cũng đã là thành công.

Hương Giang cho biết sau giải đấu này, cô sẽ tích cực chuẩn bị cho giải Pickle Allstars mùa thứ 2, giải đấu danh giá diễn ra từ 9-10/5 tại sân CLB của tay vợt Lý Hoàng Nam quy tụ dàn hảo thủ cũng như celeb đình đám tham dự.

Một số hình ảnh thi đấu ấn tượng của Hương Giang Idol