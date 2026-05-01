Trực tiếp tennis Sinner - Fils: Bất ngờ khó xuất hiện (Madrid Open)

Bất ngờ khó xuất hiện

Sinner đang có phong độ vô cùng ấn tượng khi nắm giữ chuỗi 21 chiến thắng liên tiếp. Đây là con số vô cùng ấn tượng của tay vợt người Italia, khiến Fils cảm thấy ít nhiều lo lắng.

Sự tiến bộ của Fils cũng không thể phủ nhận. 9 trận gần nhất trên mọi sân chơi anh đều thắng. Nhưng đó là khi Fils chưa chạm trán những tay vợt hàng đầu. Mỗi khi đối đầu những cái tên trong top 5 như Alcaraz hay Zverev, Fils thường nhận thất bại. Trận gặp Sinner sắp tới có lẽ cũng không phải ngoại lệ.