Nóng nhất thể thao sáng 29/4: Sinner chỉ trích lịch thi đấu Madrid Open, Alcaraz khó dự Wimbledon

Sinner chỉ trích lịch thi đấu Madrid Open

Jannik Sinner đã kêu gọi ban tổ chức Madrid Open “thực hiện một số điều chỉnh” về lịch thi đấu sau khi phải thi đấu lúc 11h sáng giờ địa phương. Tay vợt số 1 thế giới đánh bại Cameron Norrie (hạng 23 thế giới) với tỷ số 6-2, 7-5 để giành quyền vào tứ kết giải Masters 1000 tại Madrid.

Sinner lần thứ hai lọt vào tứ kết Madrid Open, nơi anh đang hướng đến danh hiệu đầu tiên tại giải đấu này

Sinner nói: “Tôi không nhớ lần cuối cùng mình thi đấu lúc 11 giờ sáng là khi nào. Tuy nhiên, tôi cảm thấy chúng ta cần điều chỉnh lịch thi đấu trong ngày. Hai trận bắt đầu lúc 8 giờ tối là quá muộn, dù có một ngày nghỉ giữa các trận. Nhưng vẫn rất muộn, bạn kết thúc lúc 1h30 sáng, rồi còn phải ăn uống và trị liệu, nên mọi thứ diễn ra quá trễ. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cố gắng thích nghi cả về thể chất lẫn tinh thần”.

Alcaraz được dự báo khó kịp dự Wimbledon

Cựu tay vợt người Tây Ban Nha Alex Corretja đã bày tỏ sự hoài nghi về khả năng Carlos Alcaraz kịp trở lại thi đấu tại Wimbledon sau chấn thương cổ tay.

Corretja, hiện là bình luận viên và chuyên gia của Eurosport, chia sẻ với đài Cadena COPE: “Tôi có cảm giác rằng sau khoảng một tháng rưỡi không thi đấu, chúng ta sẽ xem Alcaraz có thể trở lại tập luyện và bắt đầu mùa sân cỏ hay không. Tôi không biết điều đó có dễ dàng không, bởi trên mặt sân cỏ, đôi khi bạn thực hiện những pha di chuyển khó, gặp phải những cú giao bóng nhanh hơn và điều đó có thể ảnh hưởng đến cổ tay. Vì vậy, tôi không chắc cậu ấy sẽ kịp sẵn sàng cho Wimbledon. Vấn đề là tôi cũng không biết chính xác quá trình hồi phục của cậu ấy đang ở giai đoạn nào”.

Tyson Fury và Joshua “làm nóng” trước đại chiến

Tyson Fury và Anthony Joshua đã ký hợp đồng thượng đài vào tháng 11, nhưng cả hai đều có thể sẽ có những trận đấu khởi động trước đó. Joshua sẽ đối đầu Kristian Prenga tại Saudi Arabia vào ngày 25/7, và Fury cũng có thể thi đấu một trận “khởi động” trước khi đại chiến diễn ra.

Ông bầu quyền Anh Frank Warren nói với talkSPORT: “Tyson có thể muốn thêm một trận để duy trì cảm giác thi đấu, chúng ta sẽ xem sao. Tyson đã ký thỏa thuận từ vài tháng trước nhưng giờ Joshua cũng đã ký, và chúng tôi đã sẵn sàng. Trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra vào tháng 10. Đây là một cuộc so găng lớn và cuối cùng chúng ta cũng sẽ được chứng kiến nó. Tôi không nghĩ trận đấu sẽ kéo sang tận tháng 10, mọi thứ còn phụ thuộc vào lịch trống của địa điểm tổ chức”.

Verstappen “khó tìm bến đỗ” nếu rời Red Bull

Cựu tay đua Martin Brundle cho rằng Max Verstappen sẽ không dễ dàng rời Red Bull để lập tức tìm được một suất đua cạnh tranh danh hiệu ở đội khác, bất chấp đẳng cấp của nhà vô địch thế giới 4 lần.

Phân tích trên Sky Sports, Brundle nhận định: “Không chắc Max có thể ‘nhảy tàu’ dễ dàng lúc này. Chỉ khi có biến động bất ngờ ở một trong những đội đó thì mới xuất hiện chỗ trống cho cậu ấy. Còn hiện tại, họ đều có hợp đồng và chẳng đội nào muốn loại bỏ những tay đua hàng đầu trong đội hình của mình”.