Việt Nam có thêm 1 nữ tỷ phú USD, tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập kỷ lục

Sau phiên giảm hơn 10 điểm, thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến những rung lắc trong ngày 20/11; kết phiên, chỉ số VN-Index tăng 6,99 điểm để đóng cửa ở mức 1.655,99 điểm. Thanh khoản thị trường ghi nhận hơn 19.675 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index giảm 0,80 điểm để đóng cửa ở mức 264,23 điểm, chỉ số Upcom-Index giảm 0,13 điểm để đóng cửa ở mức 119,51 điểm.

Dù VN-Index còn khoảng cách rất lớn với mức đỉnh 1.766,85 điểm thiết lập trong phiên giao dịch ngày 16/10, tuy nhiên mã cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup do tỷ phú Phạm Nhật Vượng giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục lập kỷ lục mới khi ghi nhận mức tăng 7.500đ/cổ phiếu, tương đương 3,4% để đóng cửa ở mức 228.000đ/cổ phiếu. Trong phiên có hơn 2,82 triệu cổ phiếu được các nhà đầu tư sang tay với giá trị giao dịch hơn 640 tỷ đồng.

Tài sản trên sàn chứng khoán của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục lập kỷ lục nhờ đà tăng của cổ phiếu VIC

So với đầu năm ở mức 40.550đ/cổ phiếu, thị giá của VIC đã ghi nhận mức tăng hơn 5,622 lần. Với đà tăng ấn tượng của cổ phiếu VIC, theo Forbes, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng ghi nhận tăng thêm 595 triệu USD, tương đương gần 15.700 tỷ đồng. Khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thiết lập kỷ lục mới ở mức 21 tỷ USD, tương đương hơn 554.106 tỷ đồng.

Đà tăng mạnh của cổ phiếu VIC từ đầu năm giúp Việt Nam ghi nhận thêm một nữ tỷ phú USD nữa. Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2025 của VIC cho biết bà Phạm Thúy Hằng, em gái bà Phạm Thu Hương, vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng giữ vị trí Phó chủ tịch HĐQT đang trực tiếp nắm giữ 114.163.446 cổ phiếu VIC tương đương tỷ lệ nắm giữ chiếm 2,99%. Tính theo giá thị trường, bà Hằng đang trực tiếp nắm giữ khối tài sản trị giá hơn 26.029 tỷ đồng tại Vingroup.

Ngoài ra, bà Phạm Thúy Hằng còn góp 180 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ nắm giữ chiếm 3% tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed. Thời điểm thành lập vào tháng 5/2025, doanh nghiệp có vốn điều lệ 6.000 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ tính số cổ phần tại VIC và số vốn góp tại Vinspeed được công bố, bà Phạm Thúy Hằng đang trực tiếp nắm giữ khối tài sản trị giá hơn 26.209 tỷ đồng, tương đương 1 tỷ USD khi giá USD được Vietcombank niêm yết ngày 20/11 với giá mua vào theo hình thức chuyển khoản là 26.166đ/USD, trong khi giá bán ra là 26.386đ/USD.

Tuy nhiên, ở lần thay đổi vốn gần nhất vào đầu tháng 11/2025, Vinspeed tăng vốn lên 33.000 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố chi tiết. Trong cơ cấu vốn góp, có 22.200 tỷ đồng là tiền và 10.800 tỷ đồng là các tài sản khác. Nếu vẫn giữ nguyên tỷ lệ góp vốn 3% tại Vinspeed như thời điểm thành lập, số vốn góp của bà Hằng tại đây sẽ nâng lên 990 tỷ đồng. Với số vốn góp này, tài sản bà Phạm Thúy Hằng sẽ vượt xa mốc 1 tỷ USD theo giá niêm yết của Vietcombank trong ngày 20/11. Dù vậy, bà Hằng vẫn là một trong những doanh nhân bí ẩn trên các phương tiện truyền thông.

Trước đó, đà tăng mạnh của cổ phiếu VIC từ đầu năm cũng đã đưa khối tài sản của bà Phạm Thu Hương – vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng vượt mức 1 tỷ USD. Hiện bà Hương đang trực tiếp nắm giữ hơn 170,61 triệu cổ phiếu VIC, tương đương tỷ lệ nắm giữ chiếm 4,46%. Tính theo giá thị trường, khối tài sản vợ tỷ phú Phạm Thu Hương đang trực tiếp nắm giữ tại VIC có giá trị hơn 38.899 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,47 tỷ USD.

Như vậy, ngoài 5 tỷ phú USD được Forbes ghi nhận là Phạm Nhật Vượng (21 tỷ USD), Nguyễn Thị Phương Thảo (4,4 tỷ USD), Trần Đình Long (2,7 tỷ USD), Hồ Hùng Anh (2,3 tỷ USD) và Nguyễn Đăng Quang (1,1 tỷ USD), Việt Nam hiện còn có 2 người phụ nữ sở hữu khối tài sản trị giá tỷ USD là Phạm Thu Hương (1,4 tỷ USD) và Phạm Thúy Hằng (1 tỷ USD).