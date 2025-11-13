Những doanh nghiệp bà chủ chuỗi thẩm mỹ Mailisa đứng tên có quy mô thế nào?

Sáng 13/11, lực lượng công an đồng loạt có mặt tại một số cơ sở của thẩm mỹ viện Mailisa. Cụ thể, tại cơ sở đường Ngô Quyền, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và trụ sở chính của hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa tại số 86-88-92 Huỳnh Văn Bánh, phường Cầu Kiệu, TP.HCM xuất hiện ô tô biển số xanh, gắn còi ưu tiên và các chiến sĩ cảnh sát cơ động đứng bên ngoài, bên trong trụ sở, lực lượng công an đang làm việc với một số người. Vụ việc đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Những thông tin liên quan đến bà Phan Thị Mai đang nhận được sự quan tâm của dư luận

Suốt những năm qua, thương hiệu Mailisa do bà Phan Thị Mai sáng lập được quảng bá mạnh mẽ trên nhiều phương tiện truyền thông. Theo thông tin từ website chính thức, Mailisa đã có 27 năm hoạt động, mở 9 chi nhánh trên toàn quốc gồm Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Nghệ An, Cần Thơ, Bảo Lộc và Nha Trang, cung cấp các dịch vụ làm đẹp và đào tạo nghề trong lĩnh vực thẩm mỹ.

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, bà Phạm Thị Mai, trực tiếp điều hành và là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Mai Li Sa (năm 2007); Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Mai Li Sa (năm 2009, đã ngừng hoạt động) và Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Maikabeauty (năm 2023) doanh nghiệp này cũng đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Trong đó, Công ty TNHH Mai Li Sa thành lập tháng 9/2007 được xem là doanh nghiệp khởi nghiệp đầu tiên của bà Phan Thị Mai, đồng thời là đơn vị chủ chốt trong hệ sinh thái Mailisa. Doanh nghiệp này có trụ sở tại 86-92 Huỳnh Văn Bánh, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM, với vốn điều lệ 1 tỷ đồng.

Trong bản thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp tháng 9/2018, công ty của bà Mai chỉ đăng ký 3 ngành nghề kinh doanh gồm đào tạo nghề, mua bán mỹ phẩm và ngành nghề chính là cắt tóc, làm đầu, gội đầu chi tiết gồm dịch vụ chăm sóc da mặt (trừ các hoạt động gây chảy máu), dịch vụ trang điểm.

Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp gần nhất vào tháng 8/2025, công ty đổi tên thành Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mai Li Sa, trụ sở đặt tại 86-92 Huỳnh Văn Bánh, Phường Cầu Kiệu, TP.HCM. Bà Phạm Thi Mai giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật và là chủ doanh nghiệp. Doanh nghiệp cũng chỉ đăng ký sử dụng 10 lao động.

Theo fanpage của doanh nghiệp, đây cũng là đơn vị vận hành 2 chi nhánh của chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa tại tại 86-92 Huỳnh Văn Bánh, Phường Cầu Kiệu, TP.HCM và chi nhánh 132 Nguyễn Văn Cừ, Khối Bình Phúc, Phường Hưng Phúc, TP. Vinh, Nghệ An.

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Maikabeauty được thành lập tháng 8/2023 với vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Bà Phạm Thị Mai giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã có văn bản thông báo về giải thể hồi tháng 5 vừa qua.