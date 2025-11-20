Giá đồng tăng kỷ lục, nhu cầu của đất nước tỷ dân “tụt dốc”

Trong khi giá đồng quốc tế vừa chạm mức cao kỷ lục nhờ gián đoạn nguồn cung từ các mỏ trên toàn cầu, nhu cầu nội địa tại Trung Quốc lại thấp hơn dự kiến. Các nhà máy chế biến đồng trong mùa sản xuất cao điểm chỉ hoạt động ở mức thấp kỷ lục trong nhiều năm.

Nguyên nhân chính là giá đồng quá cao, khiến nhiều khách hàng không còn động lực sản xuất vì lợi nhuận thấp. Đồng thời, ngành xây dựng và bất động sản, vốn là động lực tiêu thụ lớn, đang trải qua giai đoạn khủng hoảng, kéo theo nhu cầu đồng giảm mạnh.

Theo Nicole Ni, Phó Tổng giám đốc Eagle Metal International, “Nhu cầu hoàn toàn lộn xộn, một phần vì giá đồng quá cao. Một số khách hàng gần như không có lợi nhuận và không muốn tăng sản lượng khi mục tiêu năm đã đạt.”

Các phân khúc sản xuất đồng bị ảnh hưởng ra sao?

Các nhà sản xuất thanh đồng dùng cho truyền tải điện đã cắt giảm sản lượng xuống còn 61% công suất trong tháng 10, mức thấp nhất kể từ tháng 2, theo dữ liệu của Shanghai Metals Market. Các nhà máy sản xuất ống đồng cho hệ thống điều hòa và nước giảm xuống 62%, trong khi tấm và dải đồng dùng trong điện tử và ô tô chỉ đạt 65% công suất. Đây đều là mức thấp nhất trong khoảng một thập kỷ cho tháng 10.

Một điểm sáng hiếm hoi là sản xuất tấm đồng mỏng (dùng trong pin và mạch điện), tăng lên 84% công suất – tháng tốt nhất trong hơn hai năm. Dù chiếm chỉ 5% thị trường, nhu cầu tấm đồng cho pin lớn đang gia tăng mạnh nhờ chiến lược phát triển năng lượng tái tạo và xe điện.

Chính phủ Trung Quốc có đang thúc đẩy nhu cầu mới không?

Bên cạnh tấm đồng mỏng, pin, xe điện và năng lượng mặt trời đang trở thành động lực mới cho công nghiệp Trung Quốc. Chính phủ vừa công bố các biện pháp nhằm mở rộng công suất sản xuất, từ đó tăng nhu cầu nguyên liệu quan trọng như lithium và đồng.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, ngành đồng vẫn phụ thuộc nhiều vào xây dựng và bất động sản, những lĩnh vực đang trì trệ, khiến nhu cầu nội địa khó hồi phục ngay cả khi giá đồng cao. Các nhà sản xuất buộc phải tìm giải pháp thông qua xuất khẩu để cân bằng nguồn cung dư thừa.