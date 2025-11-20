Giá xăng, dầu cùng giảm

Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 30 đồng, xuống 20.540 đồng một lít. E5 RON 92 cũng hạ 40 đồng, giá mới 19.800 đồng.

Tương tự, dầu diesel và mazut giảm 40-340 đồng so với cách đây 7 ngày, tương ứng mỗi lít, kg còn 19.820 đồng và 13.730 đồng. Riêng dầu hỏa tăng 350 đồng một lít, lên 20.280 đồng.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Đơn vị: đồng/lít hoặc kg, tùy loại

Bộ Công Thương cho biết thị trường xăng dầu thế giới 7 ngày qua chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố như OPEC+ thống nhất tăng nhẹ sản lượng khai thác dầu trong tháng 12, Chính phủ Mỹ mở cửa hoạt động trở lại.

Các yếu tố nêu trên khiến giá nhiên liệu thế giới tăng giảm tùy mặt hàng so với kỳ trước. Chẳng hạn, mỗi thùng xăng RON 95 bình quân giảm 0,3% xuống 82,4 USD; dầu diesel bớt 0,3%, còn mazut 3,3%.

Xăng E10 - loại nhiên liệu sinh học pha 10% ethanol vào xăng khoáng - sẽ được phối trộn, bán rộng rãi trên cả nước, từ 1/6/2026. Xăng E5 RON92 vẫn tiếp tục được sử dụng đến hết 2030. Ngoài ra, dầu diesel sinh học B5, B10 chưa bắt buộc phải phối trộn để sử dụng cho động cơ diesel. Tuy nhiên, Bộ Công thương khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất và kinh doanh các mặt hàng dầu diesel sinh học này.

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thượng vụ Quốc hội, năm 2026, thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ ethanol) duy trì ở mức 2.000 đồng một lít; dầu diesel, mazut, dầu nhờn 1.000 đồng một lít. Mỡ nhờn là 1.000 đồng mỗi kg, dầu hỏa 600 đồng một lít. Các mức này tương tự áp dụng trong 2025.