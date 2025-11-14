Loạt chi nhánh thẩm mỹ viện Mailisa bỗng dưng "biến mất"

Lộ diện chủ điều hành các chi nhánh của Mailisa trên cả nước

Trong ngày 13/11, cảnh sát điều tra bất ngờ kiểm tra nhiều chi nhánh của chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa trên cả nước. Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng kiểm tra cả căn biệt phủ rộng 4.000m2 của chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM. Sau khi kết thúc, cơ quan chức năng thu giữ nhiều thùng tài liệu để phục vụ công tác điều tra.

Một điều khá bất ngờ là giữa lúc cảnh sát kiểm tra hàng loạt cơ sở Mailisa trên cả nước, vợ chồng bà Mai không có động thái nào; trái với một ngày trước, chủ thẩm mỹ viện khoe đang ở Hàn Quốc, bác bỏ tin đồn bị cấm xuất cảnh.

Cùng với đó, một loạt chi nhánh của chuỗi thẩm mỹ này cũng bất ngờ "biến mất" trong phần thông tin giới thiệu của doanh nghiệp.

Bà Phan Thị Mai (Mailisa) chỉ trực tiếp điều hành và quản lý 2 chi nhánh của hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa

Trong phần giới thiệu lịch sử hình thành của Mailisa, doanh nghiệp cho biết được thành lập năm 1998, với cơ sở đầu tiên tại TP.HCM. Sau 27 năm kiến tạo và phát triển, Mailisa đã có 17 chi nhánh trên toàn quốc và hiện diện tại tất cả các thành phố lớn với hơn 2.000 nhân sự gồm bác sĩ, y tá, kỹ thuật viên.

Tuy nhiên, trong phần giới thiệu chi tiết hệ thống chi nhánh Mailisa toàn quốc, hiện chỉ còn danh sách 9 cơ sở được nhắc đến và hướng dẫn đường đi gồm chi nhánh tại Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương (cũ), Đà Nẵng, Đắk Lắk, Nghệ An, Cần Thơ, Bảo Lộc - Lâm Đông và Nha Trang.

Trước khi dừng hoạt động, trang web của Mailisa chỉ còn giới thiệu 9 chi nhánh trên toàn quốc

Như vậy, có tới 8 chi nhánh còn lại của hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa không được công bố thông tin trên chính trang web của doanh nghiệp.

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, hiện bà Phan Thị Mai, người sáng lập hệ thống Mailisa đang trực tiếp là giám đốc đại diện 1 doanh nghiệp là đơn vị vận hành 2 chi nhánh của Mailisa tại TP.HCM và Nghệ An.

Trong khi đó, ông Hoàng Kim Khánh - chồng bà Mai đang làm người đại diện pháp luật của nhiều doanh nghiệp và là đơn vị quản lý vận hành của 7 chi nhánh còn lại của hệ thống thẩm mỹ viện này.

Đến sáng ngày 14/11, trang web chính thức của Mailisa đã không thể truy cập khi thông báo đang được bảo trì.

Ông Hoàng Kim Khánh đứng tên là chủ của nhiều doanh nghiệp quản lý 7 chi nhánh của hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa

Cỗ máy lợi nhuận khủng của "bà trùm" Mailisa

Dù được quản lý và vận hành bởi nhiều doanh nghiệp khác nhau, tuy nhiên theo thông tin trên website chính thức, chuỗi Mailisa cung cấp đa dạng dịch vụ từ phun xăm thẩm mỹ, điều trị da, phẫu thuật thẩm mỹ cho đến đào tạo nghề.

Trong đó, trên các nền tảng mạng xã hội, chuỗi quảng cáo rầm rộ nhiều dịch vụ làm đẹp như: Phục hồi da mụn xóa nám, xóa thâm, xóa bớt sắc tố, đồi mồi, tàn nhang, lấp đầy sẹo rỗ đến làm đẹp thẩm mỹ như triệt lông, phun môi, phun mày, phun mí… với tiêu chí hàng hiệu giá bình dân.

Thông tin trên trang web chính thức của doanh nghiệp cho biết tính đến năm 2025, đã có hơn 16 triệu khách hàng đã trải nghiệm và sử dụng dịch vụ.

Theo khảo sát, các dịch vụ dao động hàng trăm đến hàng triệu đồng. Chẳng hạn, phun mí 600.000 đồng; điều trị mụn, sẹo, nám, sắc tố dao động 800.000 đồng đến 1,2 triệu đồng, phun mày giá 1,5 triệu đồng; phun môi 2 triệu đồng...

Vợ chồng bà Mailisa im lặng trước xôn xao loạt chi nhánh của Mailisa bị kiểm tra

Các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ được giới thiệu là thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ giàu kinh nghiệm, an toàn tuyệt đối. Các dịch vụ dao động 3-15 triệu đồng, chẳng hạn độn cằm giá 14 triệu đồng; nâng mũi giá 15 triệu đồng,...

Bên cạnh đó, chuỗi thẩm mỹ viện này cũng thường xuyên livestream bán mỹ phẩm trên các trang mạng xã hội Facebook, TikTok. Đáng chú ý là sản phẩm có thương hiệu Doctor Magic được thẩm mỹ viện giới thiệu là nhập khẩu chính hãng, do thẩm mỹ viện Mailisa cung cấp và phân phối độc quyền tại Việt Nam.

Các sản phẩm được bán theo dạng combo giá lên đến hàng triệu đồng. Trong đó, bộ kem dưỡng hỗ trợ cải thiện da nám, tàn nhang, đồi mồi Doctor Magic giá 2,55 triệu đồng; bộ kem dưỡng Doctor Magic hỗ trợ tái tạo da giá 3,85 triệu đồng; bộ kem dưỡng Doctor Magic hỗ trợ sẹo rỗ giá 3 triệu đồng...

Bên cạnh hoạt động kinh doanh chăm sóc sắc đẹp, tên tuổi chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa nổi lên ở nhiều tỉnh thành nhờ các hoạt động thiện nguyện lên tới cả trăm tỷ đồng và những chương trình âm nhạc, lễ khai trương hoành tráng có hợp tác với người nổi tiếng.

Bộ sưu tập xe trị giá trăm tỷ đồng của vợ chồng bà chủ hệ thống thẩm mỹ Mailisa

Trên mạng xã hội, bà Mai là một nhân vật có sức ảnh hưởng đáng kể với hơn 3 triệu người theo dõi. Hai vợ chồng thường xuyên chia sẻ hình ảnh về cuộc sống xa hoa cùng khối tài sản khiến nhiều người không khỏi choáng ngợp.

Tháng 9/2024, vợ chồng Mailisa gây xôn xao khi khánh thành biệt phủ rộng hơn 4.000 m2 tại quận 12 cũ, TP.HCM. Công trình được bà Mai cho biết mất 2 năm để thiết kế, gần 5 năm để thi công và tổng cộng hơn 6 năm mới hoàn thiện. Tuy nhiên, đây được cho chỉ là một trong nhiều bất động sản giá trị mà họ sở hữu, bên cạnh các căn nhà, lâu đài tại nhiều tỉnh thành khác.

Trong khi đó, ông Hoàng Kim Khánh còn được biết đến là một trong những "tay chơi" siêu xe hàng đầu Việt Nam, sở hữu bộ sưu tập trị giá hàng trăm tỷ đồng gồm Koenigsegg Regera, McLaren Senna, Morgan Plus Six, Bentley Mulsanne, Bentley Bentayga V8, Cadillac, Lexus LX600, BMW 428i...