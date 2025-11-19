Nhiều tiệm vàng ở TPHCM bỗng dưng… vắng tanh

Chiều 18/11, tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC (phường Bàn Cờ, TPHCM) vắng hẳn khách đến mua vàng. Bên trong chỉ có nhân viên và số ít khách có nhu cầu bán vàng hoặc mua trang sức.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, công ty SJC không đủ nguồn hàng bán cho khách. Những ngày gần đây SJC chỉ bán vàng buổi sáng, buổi chiều và thứ Bảy cuối tuần gần như không giao dịch.

Chiều 18/11, bên trong công ty SJC không có khách đến mua bán vàng.

Nhằm điều chỉnh và nâng cấp hệ thống phục vụ, từ ngày 18/11, SJC cho biết tạm ngưng tiếp nhận đăng ký giao dịch vàng miếng trực tuyến, chỉ nhận giao dịch trực tiếp tại điểm giao dịch.

Chiều 18/11, vàng miếng SJC được niêm yết 147,3 - 149,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 2 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh, được niêm yết ở mức 144,8 - 147,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong ngày, SJC đã bán 50 chỉ vàng nhẫn, khoảng 100 lượng vàng miếng. “Mỗi khách được mua 1 chỉ vàng nhẫn hoặc 1 lượng vàng miếng. Điều kiện là khách không có phát sinh mua vàng gần đây” - nhân viên SJC nói.

Bên ngoài, SJC thông báo ngưng nhận khách mua vàng nhẫn.

Tương tự, tiệm vàng Mi Hồng (phường Gia Định) cũng vắng khách chờ mua vàng nhẫn, vàng miếng. “Khách đến mua vàng đã giảm bớt, không còn đông đúc như trước. Tiệm cũng không còn vàng nhẫn lẫn vàng miếng. Khách cũng đã quen với việc này nên không còn tình trạng xếp hàng dài cả ngày như trước” - nhân viên tiệm vàng nói.

Theo chuyên gia vàng Trần Duy Phương, việc người xếp hàng mua vàng thời gian gần đây giảm mạnh là do các công ty vàng đã giới hạn số lượng người được mua trong ngày. Ví dụ, doanh nghiệp quy định mỗi ngày chỉ bán 50-100 lượng, mỗi người chỉ được mua 1 lượng. Khi số lượng đã chốt, công ty sẽ chia khung giờ cho từng nhóm khách, giúp tránh tình trạng tụ tập đông, chen lấn trước cửa hàng như trước đây.

Một yếu tố quan trọng nữa là chênh lệch giữa giá vàng công ty và giá ngoài “chợ đen” đã thu hẹp rất mạnh. Trước đây, người mua vàng SJC trong công ty đem ra ngoài bán có thể lời đến 10-12 triệu đồng/lượng.

Ví dụ, công ty bán 155 triệu đồng/lượng thì ngoài chợ đen có thể mua lại 165 triệu đồng/lượng. Nhưng, hiện nay, mức chênh lệch chỉ còn vài triệu đồng. Nếu công ty bán 150 triệu đồng/lượng, chợ đen chỉ mua lại 152 triệu đồng/lượng. Do vậy, động lực xếp hàng để “lướt sóng vàng” không còn hấp dẫn khiến lượng người đứng chờ giảm mạnh.

Tiệm vàng Mi Hồng cũng không còn vàng nhẫn lẫn vàng miếng

Nhận định thị trường vàng thời gian tới, ông Phương cho rằng giá vàng trong nước vẫn sẽ chịu tác động từ vàng thế giới. Tuy nhiên, từ năm 2026, thị trường sẽ có thay đổi lớn khi Nghị định 232 được đưa vào vận hành đầy đủ.

Dù nghị định ban hành từ tháng 10/2025 nhưng các doanh nghiệp phải mất vài tháng để xin giấy phép nhập khẩu vàng. Dự kiến đầu năm 2026 sẽ có các doanh nghiệp được phê duyệt nhập vàng. Số lượng nhập có thể không lớn như kỳ vọng nhưng cũng đủ để bổ sung nguồn cung cho thị trường. Ngoài ra, thị trường sẽ có thêm thương hiệu vàng miếng mới, giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn. Khi nguồn cung trở nên dồi dào, thị trường sẽ giảm căng thẳng nguồn vàng.

Hiện mức chênh lệch giữa vàng SJC và giá thế giới đang tới 17-18 triệu đồng/lượng. Khi thị trường ổn định, mức chênh lệch hợp lý theo ông Phương là 7-10 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn hiện chênh 4-5 triệu/lượng cũng sẽ thu hẹp còn khoảng 1-2 triệu/lượng.

Khách chủ yếu đến mua vàng trang sức tại Mi Hồng.

Từ nay đến cuối năm và đầu 2026, ông Phương đánh giá giá vàng thế giới sẽ ổn định, khó tăng mạnh, thậm chí có khả năng giảm do các xung đột căng thẳng địa chính trị và thương mại đã hạ nhiệt, không còn khiến thị trường tìm đến vàng để phòng thủ rủi ro. Dư địa cho các ngân hàng trung ương lớn cắt giảm lãi suất không còn nhiều. Lãi suất có thể chỉ giảm thêm 1-2 lần trước khi quay lại mức trung lập. Khi lãi suất chạm đáy, vàng sẽ mất đi yếu tố hỗ trợ…

Những yếu tố trên kết hợp với việc Việt Nam sẽ có nguồn vàng nhập khẩu chính ngạch từ 2026, ông Phương nhận định thị trường vàng trong nước sẽ ổn định, không còn biến động loạn giá như giai đoạn vừa qua.

Đối với nhà đầu tư, ông Phương cho rằng, người muốn mua vàng tích trữ thì không cần quá lo về giá vì vàng vẫn có xu hướng tăng theo thời gian nhưng sẽ không tăng mạnh như năm nay.

“Tôi cho rằng năm 2026, giá vàng trong nước vẫn tăng nhưng chỉ khoảng 10%. Do đó nhà đầu tư có nhu cầu tích trữ vẫn có thể mua bình thường, người đang có lãi cũng có thể bán chốt lời” - ông Phương nói.

Chuyên gia vàng cũng tư vấn thêm, kênh đầu tư lý tưởng nhất và chắc chắn sinh lợi hiện nay là gửi tiết kiệm ngân hàng. Lý do lãi suất đang tăng nhẹ, còn vàng có khả năng tiếp tục giảm. Những kênh đầu tư khác như bất động sản hay chứng khoán cũng bấp bênh.