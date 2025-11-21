Kinh tế 24h: Vừa bật tăng mạnh, giá vàng vội quay đầu giảm

Vừa bật tăng mạnh, giá vàng vội quay đầu giảm

Sáng 20/11/2025, giá vàng trong nước quay đầu giảm mạnh sau nhịp tăng vọt phiên 19/11. Đến 11h, giá vàng miếng SJC được các thương hiệu lớn niêm yết ở mức 148,3-150,3 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 700.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước (149-151 triệu). Chênh lệch mua-bán giữ 2 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn cũng hạ 600.000 đồng, giao dịch quanh 145,9-148,4 triệu đồng/lượng, chênh lệch 3 triệu đồng – mức cao làm tăng rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân.

Vừa bật tăng mạnh, giá vàng vội quay đầu giảm

Phiên 19/11, vàng miếng SJC tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, vàng nhẫn tăng 500.000 đồng. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao dịch quanh 4.106 USD/ounce (tăng 40,55 USD), quy đổi tương đương 130,6 triệu đồng/lượng – thấp hơn giá nội địa hơn 20 triệu đồng/lượng.

Sự hồi phục nhẹ của vàng thế giới diễn ra giữa bối cảnh chứng khoán Mỹ biến động do lo ngại định giá cao nhóm công nghệ (như Nvidia sắp công bố lợi nhuận) và chờ dữ liệu kinh tế quan trọng: biên bản FOMC, báo cáo việc làm Bộ Lao động Mỹ – yếu tố định hướng lãi suất Fed. Chủ tịch Goldman Sachs John Waldron dự báo chứng khoán có thể giảm thêm, củng cố vàng như tài sản trú ẩn.

Đồng USD mạnh lên, chỉ số DXY tăng 0,58% lên 100,13. Trong nước, NHNN giữ tỷ giá trung tâm 25.132 đồng/USD; tỷ giá USD tại Sở Giao dịch tăng nhẹ: mua 23.926 đồng, bán 26.338 đồng.

Thu nhập một năm của các tỷ phú đủ giúp cả thế giới thoát nghèo

Theo báo cáo mới nhất của Oxfam công bố ngày 19/11/2025, chỉ riêng trong năm ngoái, các tỷ phú tại 19 nước G20 đã tăng thêm 2.200 tỷ USD tài sản, đưa tổng khối tài sản của họ lên 15.600 tỷ USD. Con số tăng thêm này đã vượt xa mức cần thiết để đưa gần 4 tỷ người thoát nghèo: Oxfam ước tính chỉ cần 1.650 tỷ USD là đủ giúp 3,8 tỷ người đang sống dưới ngưỡng nghèo đói toàn cầu.

Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nam Phi (22-23/11), Oxfam kêu gọi các nước giàu nhất thế giới ủng hộ đề xuất của nước chủ nhà: thành lập một Hội đồng quốc tế về bất bình đẳng kinh tế, tương tự cơ chế đang thực hiện với biến đổi khí hậu. Giám đốc Oxfam Amitabh Behar nhấn mạnh đây sẽ là “bước tiến lịch sử” nếu được thông qua.

Tổ chức này đồng thời chỉ trích các chính sách của Mỹ làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo, đồng thời cảnh báo 3,4 tỷ người hiện sống ở những quốc gia chi trả lãi nợ nhiều hơn chi cho giáo dục và y tế cộng lại. Oxfam thúc giục áp thuế công bằng hơn với người siêu giàu để có nguồn lực chấm dứt nghèo đói cực đoan và ứng phó khủng hoảng khí hậu.

Hội nghị G20 lần này là lần đầu tiên được tổ chức tại châu Phi. Nam Phi kỳ vọng sẽ tạo đột phá về cải cách nợ toàn cầu và giảm bất bình đẳng trước khi bàn giao chức chủ tịch cho Mỹ vào năm 2026.

Cổ phiếu Vietjet Air tăng trần Cổ phiếu Vietjet Air tăng trần

Phiên 20/11/2025, cổ phiếu VJC của Vietjet Air tăng kịch trần lên 190.400 đồng/cổ phiếu, tiệm cận đỉnh cũ 195.500 đồng hồi cuối tháng 10. Mã này nhanh chóng "khóa trần" từ cuối buổi sáng, giữ vững suốt phiên chiều với tình trạng "trắng bên bán". Thanh khoản sôi động đạt hơn 563 tỷ đồng, giao dịch trên 3 triệu cổ phiếu, dư mua cuối phiên gần 312.000 đơn vị. VJC xếp thứ hai trong top 10 mã hỗ trợ tích cực cho VN-Index, đóng góp 1,76 điểm.

Nhờ VJC và VIC (Vingroup tăng 3,4%, góp 6,5 điểm), VN-Index đóng cửa tại 1.656 điểm, tăng gần 7 điểm (0,42%) so với phiên trước. Sáng tăng đều, vượt 1.660 điểm; chiều đi ngang, thoáng dưới tham chiếu nhưng nhanh chóng hồi phục. Tuy nhiên, thị trường "xanh vỏ đỏ lòng": 179 mã giảm (nhiều hơn 120 mã tăng); rổ VN30 có 13 mã đỏ dù chỉ số tăng 11 điểm. Áp lực từ nhóm chứng khoán (VIX giảm 1,8%, VCI 2,1%) và ngân hàng (MBB, TCB, CTG, LPB, BID dưới 1%).

Thanh khoản HoSE giảm mạnh hơn 4.600 tỷ đồng, xuống dưới 19.700 tỷ – thấp nhất 2 tuần, do tâm lý thận trọng trước đáo hạn phái sinh tháng 11. Điểm sáng: Khối ngoại mua ròng 293 tỷ đồng sau 11 phiên bán, tập trung VPB, SSI, VIC; bán mạnh VCI, MWG, MBB.

VCBS nhận định dòng tiền luân chuyển giữa bluechip, thị trường ổn định nền giá. Khuyến nghị quan sát, tận dụng nhịp điều chỉnh để cơ cấu danh mục, ưu tiên mã hút dòng tiền.

Hà Nội sẽ thoái vốn khỏi Giầy Thượng Đình

UBND TP. Hà Nội sẽ thoái 100% vốn tại Công ty CP Giầy Thượng Đình (GTD) thông qua bán đấu giá công khai hơn 6,38 triệu cổ phần (tương đương 68,67% vốn điều lệ) trên HNX vào sáng 16/12/2025. Giá khởi điểm 20.500 đồng/cổ phần, dự kiến thu tối thiểu 130,9 tỷ đồng.

Giầy Thượng Đình từng là thương hiệu giày vải huyền thoại của Việt Nam từ năm 1957, thống trị thị trường nội địa và xuất khẩu sang Đông Âu, EU từ thập niên 80-90. Tuy nhiên, từ đầu thế kỷ 21, sự cạnh tranh gay gắt từ hàng Thái Lan, Trung Quốc và các “ông lớn” Nike, Adidas khiến thương hiệu này dần mất vị thế.

10 năm gần đây, công ty chỉ có lãi 3 năm, lỗ liên tục từ vài trăm triệu đến hơn chục tỷ đồng. Năm 2024, doanh thu giảm còn gần 78,8 tỷ đồng (-2%), lỗ sau thuế gần 13 tỷ đồng (gấp 2,6 lần năm 2023), lỗ lũy kế vượt 67 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn, đơn vị kiểm toán liên tục nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục.

Dù ban lãnh đạo nỗ lực tìm đơn hàng xuất khẩu, mở bán online, kích cầu nội địa và lên kế hoạch hợp tác gia công với đối tác Trung Quốc, chuyển sang làm thêm túi cặp, mục tiêu 2025 vẫn rất khiêm tốn: doanh thu 100 tỷ đồng, lãi vỏn vẹn 100 triệu đồng.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu GTD dù tăng hơn 54% từ đầu năm, hiện giao dịch quanh 15.100 đồng – vẫn thấp hơn 26% so với giá khởi điểm đấu giá sắp tới. Việc Hà Nội thoái vốn đánh dấu bước rút lui hoàn toàn của Nhà nước khỏi thương hiệu giày một thời vang bóng.

Giá xăng, dầu cùng giảm

Từ 15h ngày 20/11/2025, liên Bộ Công Thương – Tài chính đồng loạt giảm giá hầu hết mặt hàng xăng dầu. Xăng RON 95-III giảm 30 đồng còn 20.540 đồng/lít, E5 RON 92 giảm 40 đồng xuống 19.800 đồng/lít, dầu diesel giảm 40 đồng còn 19.820 đồng/lít và dầu mazut giảm mạnh 340 đồng về 13.730 đồng/kg. Riêng dầu hỏa tăng 350 đồng, lên mức 20.280 đồng/lít.

Nguyên nhân được Bộ Công Thương giải thích là giá thành phẩm thế giới kỳ này biến động trái chiều do OPEC+ quyết định tăng nhẹ sản lượng tháng 12 và Chính phủ Mỹ mở lại hoạt động sau thời gian tạm đóng cửa, khiến giá xăng và dầu diesel bình quân chỉ giảm nhẹ 0,3%, mazut giảm 3,3% còn dầu hỏa tăng nhẹ.

Đây là lần giảm thứ hai liên tiếp trong tháng 11, đưa giá xăng trong nước về mức thấp nhất kể từ tháng 5/2025. Về dài hạn, từ 1/6/2026, xăng E10 sinh học sẽ được bán rộng rãi trên toàn quốc, xăng E5 RON 92 vẫn tiếp tục sử dụng đến hết năm 2030, trong khi thuế bảo vệ môi trường năm 2026 giữ nguyên mức hiện hành (xăng 2.000 đồng/lít, dầu diesel và mazut 1.000 đồng/lít hoặc kg).