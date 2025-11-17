Cựu CEO 8X Hà Nội đại diện cho cổ đông ngoại tại công ty năng lượng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Cổ đông ngoại góp vốn vào VinEnergo của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Trong bản thông tin được công bố mới đây, Công ty CP Năng lượng VinEnergo của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cho biết có cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài góp gần 1.417 tỉ đồng, tương đương 5% vốn. Cổ đông này là Dynamic Invest Group Limited, có địa chỉ tại Hong Kong, Trung Quốc. Đây cũng là cái tên từng nhiều lần xuất hiện trong hệ sinh thái Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Theo công bố, toàn bộ phần vốn góp của Dynamic Invest Group Limited được ủy quyền cho bà Hoàng Thị Phương Thùy, có địa chỉ liên lạc tại phường Phúc Lợi, TP Hà Nội.

Dữ liệu từ Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp, bà Hoàng Thị Phương Thùy (sinh năm 1984) từng giữ vị trí Tổng giám đốc Công ty TNHH BĐS A&E, doanh nghiệp được thành lập tháng 6/2012. Thời điểm tháng 10/2018, doanh nghiệp có vốn điều lệ 500 tỷ đồng với 3 cổ đông góp vốn gồm Nguyễn Văn Thu góp 173,4 tỷ đồng (tương đương 34,68% vốn góp), Hoàng Thị Phương Thùy góp 182,25 tỷ đồng (tương đương 36,45% vốn góp) và Lê Thanh Hiền góp 144,35 tỷ đồng (tương đương 28,87% vốn góp). Tuy nhiên, đến nay doanh nghiệp này đã ngừng hoạt động.

VinEnergo của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có cổ đông ngoại nắm giữ 5% cổ phần

Ngoài ra, công bố cho thấy phần góp vốn của Vingroup tại VinEnergo là 5.383,7 tỷ đồng, tương đương 19% vốn điều lệ, tức là không đổi so với con số lúc mới thành lập doanh nghiệp.

Trước đó, hồi tháng 3/2025, VinEnergo được thành lập với vai trò phụ trách lĩnh vực năng lượng tái tạo trong hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup của người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Theo bản đăng ký kinh doanh mới thành lập, VinEnergo có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng. Trong đó, Vingroup góp 380 tỷ đồng (tương đương 19% vốn góp). Tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp 1.420 tỷ đồng (tương đương 71% vốn góp). Hai con trai của ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người góp 100 tỷ đồng (tương đương 5% vốn góp). Người đại diện pháp luật kiêm tổng giám đốc là bà Nguyễn Thanh Thúy.

Tháng 6/2025, công ty tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng trong đó có 2.900 tỷ đồng góp bằng tiền mặt, 7.100 tỷ đồng góp bằng các tài sản khác. Đến ngày 22/10/2025, VinEnergo tiếp tục tăng vốn lên 28.335 tỷ đồng. Trong đó, gần 12.134 tỷ đồng (tương đương 44,59% vốn) được góp bằng tiền mặt. Các tài sản khác chiếm 55,41%, tương đương hơn 15.701 tỷ đồng.

Theo dữ liệu từ VIC, hiện VinEnergo đang nắm giữ tới hơn 165,7 triệu cổ phiếu VIC, tương tỷ lệ nắm giữ chiếm 4,27% cổ phần tại Tập đoàn có giá trị vốn hóa lớn nhất Việt Nam. Tính theo giá thị trường kết phiên giao dịch sáng ngày 17/11, số lượng cổ phần này có giá trị lên tới hơn 36.000 tỷ đồng.

VinEnergo thể hiện tham vọng lớn trong lĩnh vực năng lượng

Sự ra đời của VinEnergo gắn liền với đề án phát triển năng lượng tái tạo quy mô lớn giai đoạn 2025–2035 mà Vingroup đã trình Chính phủ, với tổng công suất lên tới 47.500MW. Trong đó, đến năm 2030, tập đoàn dự kiến triển khai 20.500MW, tổng vốn đầu tư khoảng 20-25 tỷ USD, tập trung vào điện mặt trời (13.900MW) và điện gió (6.600MW).

Một dự án nổi bật gần đây của Vingroup trong ngành điện là ﻿cuối tháng 9, tập đoàn khởi công dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng, có diện tích gần 100 ha, tổng số vốn hơn 178.000 tỷ đồng.

Nhà máy với công suất thiết kế 4.800 MW (giai đoạn 1: 1.600 MW, giai đoạn 2: 3.200 MW) sẽ là nhà máy nhiệt điện lớn nhất Việt Nam - theo Quy hoạch điện VIII của Chính phủ và nằm trong nhóm các nhà máy sản xuất điện từ khí LNG hàng đầu thế giới.

Cùng với đó, Vingroup mới đây đã đề xuất đầu tư dự án Nhà máy điện gió Halcom Hồng Đức tại Quảng Trị, với tổng vốn đầu tư hơn 9.127 tỷ đồng.

Theo công bố, dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, với tổng diện tích khảo sát 1.606ha, đặt tại các xã Sen Ngư, Tân Mỹ và Trường Phú (tỉnh Quảng Trị). Nhà máy có công suất thiết kế 200MW, dự án dự kiến cung cấp 549,4 GWh điện mỗi năm cho lưới điện quốc gia. Các hạng mục chính bao gồm 24 tua-bin gió loại công suất 8,5MW và 4,5MW.

Cũng trong tháng 11, VinEnergo có một công bố khác là ngành nghề hoạt động có sự xuất hiện của ngành truyền tải và phân phối điện (3512) với hoạt động con là bán buôn điện và bán lẻ điện.﻿﻿