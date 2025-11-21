Cắt áo cũ làm chăn, người tiêu dùng tiết kiệm được cả triệu đồng

Dịch vụ biến áo cũ thành chăn “gây sốt”, người bán người mua đều “được lời”

Khi mùa lạnh tới, nhu cầu giữ ấm trong người dân ngày càng tăng cao, dịch vụ “biến áo lông vũ cũ thành chăn” đã dần trở nên phổ biến tại Trung Quốc.

Tại một cửa hàng ở Vũ Hán, nhân viên phải tháo rời hơn 50 chiếc áo lông vũ cũ mỗi ngày vào giờ cao điểm. Giờ đây, chỉ cần chạm nhẹ là họ có thể phân biệt được bên trong là lông vũ thật hay lông vũ giả.

"Việc làm một chiếc chăn lông vũ mới mất khoảng hai giờ và tốn từ 200 đến 600 NDT (723.000 - 2.169.000đ), trong khi một chiếc chăn lông vũ mới cùng chất lượng trên thị trường thường có giá từ 2.000 - 3.000 NDT (7,2 - 10,8 triệu đồng)", bà Lu, quản lý cửa hàng cho biết. Loại đắt hơn thậm chí có giá lên đến 4.000 NDT (14,4 triệu đồng).

Theo bà Lu giải thích, việc biến áo lông vũ cũ thành chăn không chỉ cho phép tùy chỉnh độ dày mà còn giúp người tiêu dùng tiết kiệm ít nhất 1.000 NDT (3,6 triệu đồng).

Được biết, lông vũ được lấy từ 6 đến 8 chiếc áo khoác lông vũ cũ thường đủ để làm một chiếc chăn mùa đông. Với chăn dành cho mùa xuân và mùa thu, chỉ cần khoảng 4 chiếc áo cũ.

Hiện tại, cửa hàng nhận được trung bình từ 3 đến 6 đơn hàng biến áo cũ thành chăn mỗi ngày, số lượng đơn hàng cũng đang tăng dần.

Ngày 10/11, cô Zhang mang năm chiếc áo khoác lông vũ cũ đến, lấy ra hơn 500 gram lông vũ, rồi tân trang thành một chiếc chăn nhẹ và ấm, tổng cộng tốn hơn 300 NDT (hơn 1 triệu đồng).

Trước đây, cô Zhang từng mua một chiếc chăn lông vũ với hơn 1.000 gram lông vũ. Tuy nhiên vì chăn quá ấm nên cô thường đổ mồ hôi khi sử dụng vào mùa đông. Lần này, cô đã dùng áo lông vũ cũ để làm thành một chiếc chăn mỏng hơn.

Theo cô Lu tiết lộ, lông vũ thật có độ phồng và độ ấm tuyệt vời. Tuy nhiên, cửa hàng của cô cũng nhận được không ít áo lông vũ giả. Phần ruột của những chiếc áo khoác lông vũ giả này chủ yếu là lông vũ vụn, hoặc các vật liệu như “sợi bay” - các mảnh lông vụn với khả năng giữ ấm kém, dễ bị xô ra ngoài, dễ tích bụi và không thích hợp để làm thành chăn lông vũ.

Sau khi các sợi lông vũ được trải qua nhiều quy trình như cân, khử trùng, lọc và làm tơi, chúng sẽ được nhồi đều vào chăn mới bằng máy nhồi tự động, đảm bảo chăn có độ dày đồng đều ở mọi vị trí, đồng thời tạo thêm cảm giác thoải mái, êm ái cho người dùng.

Việc sửa áo cũ thành chăn mới không chỉ giúp tái sử dụng đồ cũ mà còn giúp người tiêu dùng tiết kiệm được một khoản đáng kể. Gần đây, giá lông vũ đã tăng khiến giá chăn lông vũ cũng tăng theo. Hiện tại, giá lông vũ tại cửa hàng dao động từ 1 đến 3 NDT/gram.

Giá tân trang chăn lông vũ tại cửa hàng của cô Lu dao động từ 200 đến 600 NDT (723.000 - 2.169.000đ), tùy thuộc vào chất liệu vỏ chăn mà khách hàng lựa chọn, chất liệu càng tốt thì giá càng cao. Chi phí này bao gồm cả vỏ chăn chuyên nghiệp và chi phí nhân công. Tân trang chăn lông vũ với mức giá này rất tiết kiệm chi phí, người tiêu dùng có thể tiết kiệm ít nhất 1.000 NDT (3,6 triệu đồng).