Bỏ túi thêm hơn 350 tỷ đồng trong một ngày, bầu Đức giàu thế nào?

Ở phiên giao dịch cuối tuần vừa qua (14/11), thị trường chứng khoán Việt Nam rung lắc trong biên độ hẹp, kết phiên, chỉ số VN-Index ghi nhận mức tăng 4,02 điểm để đóng cửa ở mức 1.635,46 điểm, thanh khoản thị trường ghi nhận hơn 20.800 tỷ đồng, tăng hơn 900 tỷ đồng so với phiên liền trước.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index tăng 1,32 điểm để đóng cửa ở mức 367,61 điểm. Chỉ số Upcom-Index tăng 0,05 điểm để đóng cửa ở mức 120.09 điểm.

Trong ngày chỉ số VN-Index tăng nhẹ, mã cổ phiếu HAG của CTCP Hoàng Anh Gia Lai do đại gia Đoàn Nguyên Đức giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị có phiên giao dịch tích cực khi ghi nhận mức tăng kịch trần để đóng cửa ở mức giá 17.650đ/cổ phiếu, đây là mức đỉnh mới của cổ phiếu HAG kể từ 8/2015. Cùng với mức đỉnh giá mới, thanh khoản của HAG cũng tăng đột biến với hơn 38,2 triệu cổ phiếu được các nhà đầu tư sang tay, trong đó có tới hơn 16,6 triệu cổ phiếu được giao dịch với mức giá kịch trần, tổng giá trị giao dịch hơn 666 tỷ đồng gấp hơn 4,6 lần so với phiên liền trước cả về thanh khoản và giá trị giao dịch.

Tài sản bầu Đức tăng mạnh khi cổ phiếu HAG lập đỉnh mới sau 10 năm

Đà tăng mạnh của cổ phiếu HAG không chỉ mang về niềm vui cho các cổ đông, mức tăng này cũng giúp khối tài sản của bầu Đức và 2 người con ghi nhận mức tăng mạnh.

Hiện, đại gia Đoàn Nguyên Đức đang trực tiếp nắm giữ gần 305 triệu cổ phiếu HAG tương đương tỷ lệ nắm giữ chiếm 28,85%, chỉ tính riêng phiên giao dịch ngày 14/4, khối tài sản bầu Đức ghi nhận mức tăng thêm hơn 350,6 tỷ đồng để lên mức hơn 5.382 tỷ đồng. Trước đó, bầu Đức cũng đã bỏ túi số tiền gần 400 tỷ đồng khi chuyển nhượng 25 triệu cổ phiếu HAG trong phiên giao dịch ngày 22/8.

Trong khi đó, với việc đang trực tiếp nắm giữ 52 triệu cổ phiếu HAG, thiếu gia Đoàn Hoàng Nam ghi nhận mức tăng thêm gần 60 tỷ đồng để lên mức 917,8 tỷ đồng. Khối tài sản của thiếu gia nhà bầu Đức đã ghi nhận mức tăng hơn 96 tỷ đồng chỉ sau chưa đầy 3 tháng xuống tiền gom 52 triệu cổ phiếu HAG hồi cuối tháng 8 vừa qua.

Khối tài sản của bà Đoàn Hoàng Anh - con gái bầu Đức cũng ghi nhận tăng thêm gần 15 tỷ đồng lên mức gần 330 tỷ đồng khi bà Hoàng Anh đang nắm giữ 13 triệu cổ phiếu HAG.

Cổ phiếu HAG tăng mạnh trong bối cảnh doanh nghiệp của bầu Đức vừa thông báo mời các cổ đông tham dự chương trình Roadshow của công ty tổ chức vào ngày 25/11 tại TP HCM. HAG có kế hoạch mời 500 khách mời là cổ đông tham gia sự kiện này.

Vào cuối tháng 10 vừa qua, HAG và Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) đã ký kết Hợp đồng tư vấn kỹ thuật và cung ứng 30 triệu cây giống cà phê chất lượng cao, bao gồm giống cà phê Arabica và giống cà phê Robusta được Bộ Nông nghiệp & PTNT công nhận, có năng suất cao, khả năng thích nghi tốt và phẩm chất hạt vượt trội. Cây giống sẽ được cung cấp trong hai vụ liên tiếp 2025–2026 và 2026–2027, phục vụ chương trình phát triển vùng nguyên liệu cà phê của HAGL tại Gia Lai và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Bên cạnh việc cung ứng giống, Viện WASI sẽ phối hợp tư vấn các biện pháp kỹ thuật canh tác, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và xử lý ra hoa đậu quả, đảm bảo hiệu quả tối ưu và chất lượng đồng đều cho toàn bộ diện tích trồng mới.