Bị nhắc tên vì nợ BHXH, Intracom Group của Shark Việt có quy mô thế nào?

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hà Nội mới đây đã công bố danh sách các đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ 2 tháng trở lên, số liệu tính đến hết ngày 31/10/2025 theo C12-TS lấy ngày 5/11/2025.

Theo danh sách này, có 22.528 đơn vị đang nợ đóng các loại bảo hiểm với tổng số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng. Đáng chú ý nhiều doanh nghiệp nợ đọng hàng chục tỷ đồng, kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quá trình giải quyết chế độ cho người lao động.

Trong danh sách mà BHXH TP Hà Nội công bố, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông (Intracom Group, địa chỉ: Tầng 24, Tòa nhà Intracom, số 33 Cầu Diễn, phường Xuân Phương, TP Hà Nội) của ông Nguyễn Thanh Việt (còn được gọi với tên Shark Việt khi tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam với vai trò nhà đầu tư) cũng bị "điểm tên" với số tháng chậm đóng là 3 tháng, số tiền chậm đóng 714.298.317 đồng.

Intracom Group của Shark Việt bị điểm tên vì nợ tiền Bảo hiểm xã hội

Theo giới thiệu, Intracom Group tiền thân là Công ty Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Giao thông đô thị với 100% vốn nhà nước, từng là thành viên của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội (Handico). Đến năm 2006, công ty tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp.

Hiện nay, Intracom Group hoạt động trong 4 lĩnh vực gồm đầu tư, năng lượng sạch, giải pháp môi trường và nông nghiệp công nghệ cao với hơn 30 công ty thành viên, với hơn 2.000 nhân viên và hàng trăm dự án đầu tư ở nhiều lĩnh vực, mở rộng chi nhánh sang Singapore và Nhật Bản.

Tính đến tháng 9/2022, vốn điều lệ của doanh nghiệp ở mức 2.950 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được công bố cụ thể.

Trong thời gian gần đây, Intracom Group liên tục có sự thay đổi ở vị trí lãnh đạo. Tại lần đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp vào tháng 8/2025, bà Phan Thu Thảo (sinh năm 1995) thay ông Nguyễn Thanh Việt đảm nhiệm chức Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật của doanh nghiệp. Ông Việt chỉ còn đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Tuy nhiên, chưa đầy 2 tháng sau đó, ông Nguyễn Thanh Việt đã trở lại ngồi vào vị trí Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Intracom Group.

Trước khi bị nhắc nợ tiền Bảo hiểm xã hội, Intracom Group vừa mua lại một trường đại học 19 năm tuổi. Cụ thể, Trường đại học Chu Văn An đã đổi tên thành Trường Đại học Intracom theo Quyết định số 2445/QĐ-TTg ngày 5/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng cũng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Hưng Yên và các cơ quan liên quan hướng dẫn, giám sát quá trình đổi tên bảo đảm minh bạch, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường, liên tục của nhà trường; bảo đảm quyền và lợi ích của các bên liên quan.

Thông tin trên website của trường xác nhận tháng 7/2025, Intracom Group chính thức trở thành nhà đầu tư duy nhất của Trường Đại học Chu Văn An sau thương vụ M&A với Tập đoàn Ecopark. GS.TS Ngô Xuân Bình – Thành viên Hội đồng trường, giữ chức Quyền Hiệu trưởng Trường.