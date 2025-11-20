Người đàn ông phát hiện vali chứa gần 3 tỷ đồng tiền mặt, cảnh sát vào cuộc và cái kết bất ngờ

Vừa qua tại Hàng Châu, đồn cảnh sát Cang Qian đã nhận được báo cáo về một chiếc vali chứa đầy tiền mặt, tổng giá trị lên tới 800.000 Nhân Dân Tệ (2,8 tỷ đồng).

Một người dân đã báo cáo cho cảnh sát sau khi phát hiện chiếc vali đáng ngờ này. Khi mở vali bí ẩn ra, thấy tám bó tiền mặt được niêm phong cẩn thận bằng con dấu của ngân hàng và đặt trong chiếc vali màu bạc.

Cảnh sát đã ngay lập tức mở cuộc điều tra, thu thập đoạn phim giám sát từ các camera quanh khu vực. Tuy nhiên, không có manh mối nào được tìm thấy.

Ông Wu - người phát hiện chiếc vali cho biết, công ty của ông vừa chuyển đến tòa nhà nơi phát hiện chiếc vali. Chiếc vali được tìm thấy trong một căn phòng trống, bản thân ông cũng không biết nguồn gốc của nó.

Để tránh mất mát tài sản hoặc tình huống khó lường, cảnh sát đã thu giữ toàn bộ số tiền mặt. Chiếc vali cũng được đưa về đồn cảnh sát để bảo quản và tìm kiếm chủ sở hữu.

Bên cạnh đó, cảnh sát cũng đã gửi yêu cầu hỗ trợ đến các chi nhánh ngân hàng gần khu vực để xác minh thông tin nhân sự và hồ sơ lưu chuyển tiền mặt. Tuy nhiên, kết quả vẫn là con số không. Cuộc điều tra lại một lần nữa rơi vào bế tắc.

Phía cảnh sát thậm chí nghi ngờ số tiền mặt khổng lồ có khả năng liên quan đến các vụ án hình sự hoặc các vụ việc bất hợp pháp. Tuy nhiên chỉ đến khi số tiền mặt được mở niêm phong, sự thật mới hé lộ. Bên trong lớp giấy niêm phong không phải tiền thật mà là sản phẩm chuyên dụng dùng cho cuộc thi đếm tiền mặt của nội bộ ngân hàng. Cảnh sát và những người liên quan đều thở phào nhẹ nhõm sau khi phát hiện sự thật "dở khóc dở cười" này.

Trước đó, cũng tại Trung Quốc, một người đàn ông đã bỏ quên chiếc vali chứa 3,6 tỷ đồng trên tàu.

Theo Beijing Evening News, người đàn ông họ Zhang xuống ga Đông Từ Châu mà không hay biết mình đã để quên chiếc vali đựng 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,6 tỷ đồng). Do số tiền này dùng để trả lương cho công nhân, anh Zhang ngay lập tức tìm đến cảnh sát để nhờ hỗ trợ khi phát hiện ra sự sơ suất của mình.

Sau khi nhận được báo cáo, một cảnh sát đã tiến hành tìm kiếm trong toa tàu và cuối cùng tìm thấy vali của Zhang.

Sau khi xác nhận không có khoản tiền mặt nào bị mất, cảnh sát cùng với nhân viên soát vé tàu đã gửi chiếc vali đến đồn cảnh sát có trách nhiệm trả lại cho người đàn ông.

Để bày tỏ lòng biết ơn, Zhang đã mang theo một biểu ngữ lụa tặng cảnh sát và nhân viên tàu vào ngày 6/6.

Theo Beijing Evening News, Zhang không phải là hành khách duy nhất quên đồ có giá trị trên tàu.

Kể từ đầu năm 2025, cảnh sát đã hỗ trợ tìm kiếm số tài sản có giá trị lên tới 3,57 triệu Nhân dân tệ (12,9 tỷ đồng) bị du khách bỏ quên.

Cụ thể, vào tháng 5/2025, một cảnh sát trên chuyến tàu đến Bắc Kinh đã được một hành khách họ Li thông báo rằng chiếc túi xách của anh, trong đó có một máy in nhỏ, đã bị một hành khách khác lấy nhầm.

Một chiếc túi xách khác trông rất giống túi của Li cũng bị bỏ lại tại hiện trường.

Khi mở túi để kiểm tra, cảnh sát nhận thấy bên trong có 440.000 Nhân dân tệ (1,5 tỷ đồng) và 10.000 USD (260 triệu đồng) tiền mặt.

Cuối cùng, cảnh sát đã xác định được hành khách cầm nhầm túi của Li và giúp họ lấy lại đồ đạc của mình.