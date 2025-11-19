Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Đi cắt cỏ, nam công nhân tìm thấy 8 miếng vàng trị giá 920 triệu đồng

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh
Một nam công nhân đô thị đã tìm thấy 8 miếng vàng khi đang cắt cỏ ở một bể chứa nước mưa.

Sau khi ông báo cáo về phát hiện này ở Bannewitz, phía nam Dresden, Đức, các quan chức đã phát hiện thêm 2 miếng vàng nữa, và cảnh sát định giá kho báu này có giá trị hơn 26.500 bảng Anh (920 triệu đồng).

Đài truyền hình địa phương MDR đưa tin mỗi miếng vàng nặng 1 ounce.

Những miếng vàng được một công nhân phát hiện khi đang cắt cỏ ở Đức. (Ảnh: Ordnungsamt Bannewitz/newsX/NF)

Các nhà điều tra đã xác nhận phát hiện này vào ngày 14/11 và đang cố gắng xác định xem những miếng vàng này có bị đánh cắp trong vụ trộm cắp hay tội phạm gian lận hay không.

Cho đến nay, chúng dường như không liên quan đến bất kỳ vụ án nào hiện có. Số sê-ri được khắc sẽ được sử dụng để xác định chủ sở hữu hợp pháp của số vàng.

Số vàng này hiện đang được giữ ở một địa điểm an toàn tại trụ sở Cảnh sát Dresden.

Marko Laske, người phát ngôn của Cảnh sát Dresden, cho biết: "Tôi chưa bao giờ gặp một trường hợp nào như thế này trong hơn 20 năm qua.

Việc các thỏi vàng được giao nộp cho cảnh sát như tài sản tìm thấy là cực kỳ hiếm".

Nếu không có chủ sở hữu nào xuất hiện trong vòng sáu tháng và cảnh sát xác định không có tội phạm nào xảy ra, thì vật tìm được sẽ được trả lại cho thành phố.

Thành phố sau đó có thể quyết định những gì xảy ra tiếp theo.

Thị trưởng Bannewitz, ông Heiko Wersig, nói rằng nếu số tiền được trao cho thị trấn, ông muốn thấy nó được trao cho các câu lạc bộ trong khu vực.

Ông nói rằng ông "khó có thể tin được" khi lần đầu tiên nghe về khám phá này.

Theo P.Linh (t/h)

Nguồn: [Link nguồn]

18/11/2025 12:00 PM (GMT+7)
