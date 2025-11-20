Giá nhà đất tăng chóng mặt, cầm 3 tỷ đồng không mua nổi nhà vùng ven

Anh Nam Anh (Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội) đang tìm nhà để ổn định cuộc sống cho gia đình, nhưng phải thừa nhận: “Với 3 tỷ đồng hiện tại, người mua ở thực như tôi gần như không thể tìm được căn nhà ưng ý ở vùng ven.”

Theo anh, cuối 2024 – đầu 2025, nhà 4-5 tầng trên lô đất 30-32 m² quanh khu vực anh ở vẫn rao bán 2,6-3,3 tỷ đồng. Giờ đây, những căn tương tự đã phổ biến trên 4 tỷ đồng, tùy vị trí. Sau nhiều ngày liên hệ môi giới, anh chỉ được chào đất nền 30-35 m² nằm sâu trong ngõ rộng 2 m.

Cùng tâm trạng, chị Thanh Thủy (cũng ở Yên Nghĩa) cho biết mình “choáng váng” trước đà tăng giá. Những căn nhà 4 tầng, đất 32-35 m² mà chị từng xem từ năm 2019 chỉ rao 1,4-1,7 tỷ đồng, nay đã lên ngưỡng 4 tỷ đồng/căn.

“Chỉ trong vài năm, giá tăng gấp đôi, thậm chí gấp hai rưỡi, khiến người có nhu cầu ở thực như chúng tôi gần như bị đẩy ra khỏi cuộc chơi,” chị Thủy chia sẻ.

Căn nhà cũ 5 tầng trên lô đất 36m2 tại đây đang được rao bán lên tới hơn 5 tỷ đồng

Anh Lương – môi giới lâu năm khu vực Yên Nghĩa – cho biết: “So với 5 năm trước, giá nhà đất nơi đây đã tăng 2-3 lần.”

Hiện tại, để sở hữu căn nhà 4-5 tầng trên lô đất 30-32 m², khách mua cần chuẩn bị ít nhất 3,5 tỷ đồng. Những căn diện tích 35-45 m² có giá cao hơn; nếu vị trí đẹp, mặt đường ô tô tránh, kinh doanh tốt thì giá rao bán đã vượt 6 tỷ đồng/căn. Với ngân sách 3 tỷ đồng, người mua buộc phải dịch chuyển xuống tận Chúc Sơn (Chương Mỹ).

Đà tăng giá mạnh đang đẩy người có nhu cầu ở thực ra rìa thị trường. Theo Bộ Xây dựng, quý III/2025, toàn quốc chỉ ghi nhận 10.241 giao dịch đất nền thành công, giảm 6,8% so với quý trước. Tại Hà Nội, giá đất nền khu vực hạ tầng tốt vẫn neo ở mức 90-200 triệu đồng/m². Các quận trung tâm và cận trung tâm như Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Hoàng Mai tiếp tục tăng 2-4% so với quý II, trong khi vùng ven (Đông Anh, Hoài Đức, Gia Lâm) giữ mức 50-70 triệu đồng/m², gần như không biến động.

Bộ Xây dựng nhận định giá đất nền vẫn đang neo cao hơn nhiều so với giá trị thực và sức mua hiện tại, thanh khoản chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt.

VARS IRE cảnh báo: gánh nặng tài chính khi mua nhà ngày càng lớn khi giá nhà tăng nhanh hơn tốc độ tăng thu nhập. Trong dài hạn, khả năng giá nhà tại đô thị lớn giảm sâu là rất thấp. Với người lao động phổ thông, giấc mơ “an cư” ở Hà Nội đang ngày càng xa vời.