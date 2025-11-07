Kinh tế 24h: Cổ đông Tesla thông qua gói thù lao 1.000 tỷ USD cho Elon Musk

Cổ đông Tesla thông qua gói thù lao 1.000 tỷ USD cho Elon Musk

Ngày 6/11, hơn 75% cổ đông Tesla (không tính 15% cổ phần của Elon Musk) đã bỏ phiếu thông qua gói thù lao kỷ lục lên tới 1.000 tỷ USD dành cho CEO Elon Musk. Đây là gói thưởng lớn nhất lịch sử doanh nghiệp Mỹ, giúp Musk có thể trở thành người đầu tiên sở hữu 1.000 tỷ USD.

Ông Elon Musk tại Washington ngày 20/1. Ảnh: AP

Theo đề xuất của HĐQT Tesla, Musk sẽ nhận thêm 423,7 triệu cổ phiếu trong 10 năm nếu đạt 12 mục tiêu về hoạt động và tài chính, tương đương 275 triệu USD/ngày. Để đạt giá trị tối đa 1.000 tỷ USD, vốn hóa Tesla cần tăng từ 1.400 tỷ USD hiện tại lên 8.500 tỷ USD.

Musk không nhận lương cố định mà chỉ được thưởng cổ phiếu dựa trên kết quả kinh doanh. HĐQT lý giải gói thù lao nhằm giữ chân CEO, đặc biệt khi Musk từng đe dọa rời đi nếu không có thêm quyền kiểm soát. Ông hiện sở hữu tài sản 473 tỷ USD, chủ yếu từ Tesla, SpaceX và xAI.

Dù Tesla đối mặt doanh thu, lợi nhuận sụt giảm nửa đầu năm và nguy cơ mất hỗ trợ chính phủ Mỹ cho xe điện, Musk tập trung vào xe tự lái (FSD) và robot hình người. Ông khẳng định không cần tiền mà muốn đủ quyền biểu quyết để dẫn dắt công ty, nhưng vẫn có thể bị sa thải nếu cần.

Kết quả bỏ phiếu được chào đón bằng tiếng reo hò; Musk cảm ơn cổ đông và HĐQT, gọi đây là sự trân trọng lớn lao.

Giá vàng trong nước tăng tiếp

Vào cuối ngày 6/11/2025, giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng vọt, vượt mốc 148 triệu đồng/lượng, theo đà của giá thế giới chạm 4.000 USD/ounce. Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 146,4 triệu đồng/lượng, bán ra 148,4 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng so với buổi sáng. Tổng cộng trong ngày, giá vàng miếng SJC đã nhích lên 1,2 triệu đồng/lượng.

Cùng chiều, giá vàng nhẫn và trang sức 99,99% cũng leo thang, mua vào 143,3 triệu đồng/lượng, bán ra 145,8 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng so với sáng. Toàn ngày, loại vàng này tăng 1,1 triệu đồng/lượng. Đây là phiên tăng thứ ba liên tiếp, dù vẫn dưới đỉnh lịch sử 154,6 triệu đồng/lượng (giữa tháng 10). Chênh lệch mua-bán duy trì cao 2-2,5 triệu đồng/lượng do biến động mạnh.

Giá vàng trong nước phản ánh đà tăng toàn cầu: giá giao ngay quốc tế đạt 4.005 USD/ounce (tăng 20 USD so với sáng), nhờ đồng USD hạ nhiệt (chỉ số DXY quanh 99,9 điểm, thấp khỏi mốc 100 nhưng cao nhất 6 tháng). Quy đổi theo tỷ giá, vàng thế giới khoảng 127,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn SJC hơn 21 triệu đồng – khoảng cách lớn kéo dài nhiều ngày.

Thị trường kỳ vọng cơ quan quản lý can thiệp mạnh tay, thu hẹp chênh lệch, giúp giá vàng miếng SJC hạ nhiệt. Biến động này phản ánh lo ngại kinh tế toàn cầu, thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn vào vàng.

Loạt địa phương cán mốc tỷ USD về thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam 10 tháng đầu năm 2025 đạt 31,52 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước, theo Cục Đầu tư nước ngoài. Vốn cấp mới gồm 3.321 dự án với 14,07 tỷ USD (tăng 21,1% số dự án nhưng giảm 7,6% vốn). Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với 7,97 tỷ USD (56,7%), theo sau là kinh doanh bất động sản 2,75 tỷ USD (19,5%), các ngành khác 3,35 tỷ USD (23,8%).

Về đối tác, Singapore lớn nhất với 3,76 tỷ USD (26,7%), Trung Quốc 3,21 tỷ USD (22,8%), Hong Kong (Trung Quốc) 1,38 tỷ USD (9,8%), Nhật Bản 1,17 tỷ USD (8,3%), Thụy Điển 1,0 tỷ USD (7,1%). Địa bàn đầu tư: Bắc Ninh dẫn đầu >1,7 tỷ USD, TP.HCM >1,6 tỷ USD, Hải Phòng >1,5 tỷ USD, Hưng Yên và Gia Lai ~1,4 tỷ USD, Đồng Nai ~1,2 tỷ USD. Nhiều địa phương lần đầu cán mốc tỷ USD, khẳng định sức hút đầu tư.

Vốn điều chỉnh: 1.206 dự án tăng thêm 12,11 tỷ USD (+45%). Vốn thực hiện ước đạt 21,3 tỷ USD (+8,8%), cao nhất 10 tháng trong 5 năm qua. Chế biến chế tạo chiếm 17,68 tỷ USD (83%), bất động sản 1,5 tỷ USD (7%), sản xuất điện khí nước 671,9 triệu USD (3,2%).

Giá xăng giảm, dầu tăng

Từ 15 giờ ngày 6/11, giá xăng dầu trong nước được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh theo hướng giảm xăng, tăng dầu. Cụ thể, xăng RON 95-III giảm 70 đồng/lít xuống còn 20.410 đồng, xăng E5 RON 92 giảm 80 đồng về mức 19.680 đồng. Ngược lại, dầu diesel và dầu hỏa cùng tăng 120 đồng/lít, lần lượt lên 19.320 đồng và 19.390 đồng; riêng dầu mazut giảm 310 đồng/kg về 14.320 đồng.

Mức thuế bảo vệ môi trường vẫn giữ nguyên đến hết năm 2026: 2.000 đồng/lít với xăng (trừ ethanol), 1.000 đồng với dầu diesel, mazut, mỡ nhờn, và 600 đồng với dầu hỏa.

Biến động giá phản ánh diễn biến thị trường thế giới 7 ngày qua, khi Fed giảm lãi suất, USD tăng giá, tồn kho dầu thô Mỹ tăng, còn OPEC+ quyết định tăng nhẹ sản lượng tháng 12 nhưng tạm dừng trong quý I/2026. Kết quả, giá xăng RON 95 bình quân giảm 0,5% còn 81,8 USD/thùng, dầu diesel tăng 0,8%, mazut giảm 2,9%. Trong nước, xăng E10 đang được Petrolimex và PVOIL thí điểm từ 1/8, với đề xuất chỉ bán loại này từ năm 2026. Giá xăng dầu nội địa từ đầu năm dao động 16.000–22.000 đồng/lít tùy kỳ điều hành.

Thanh khoản xuống thấp nhất gần 5 tháng

Ngày 6/11, VN-Index giảm 12,4 điểm, đóng cửa ở 1.642,6 điểm khi thị trường điều chỉnh. Thanh khoản sàn HoSE chỉ đạt hơn 17.800 tỷ đồng, thấp nhất kể từ giữa tháng 6 (gần 5 tháng), giảm 2.300 tỷ so với phiên trước. Buổi sáng ghi nhận 7.200 tỷ đồng, rất thấp so với bình quân.

Diễn biến giằng co: mở cửa xanh nhưng nhanh chóng rung lắc, mất mốc 1.650 điểm, chạm 1.640 trước trưa. Chiều giảm sâu gần 17 điểm, phục hồi tạm lên 1.655 nhờ bất động sản (VIC +0,6%, BCM +2,2%, CII +2,2%) nhưng cuối phiên lại tiêu cực. Toàn sàn: 176 mã giảm > 131 mã tăng; 4 mã trần nhưng thanh khoản nhỏ.

Ngành ngân hàng và chứng khoán giảm mạnh nhất: VPB, VCB, TCB, HDB, STB, TCX kéo chỉ số; SHB, EIB -2%; VIX -3%, SSI, VND, HCM -2%. Khối ngoại bán ròng 1.067 tỷ đồng (tăng 32%), tập trung STB, VPB; mua ròng MWG.

VPBankS, VCBS nhận định: lực cầu yếu, phục hồi chỉ kỹ thuật, chưa đảo chiều. Khuyên cơ cấu danh mục, loại mã yếu, thăm dò cổ phiếu xác nhận đáy, tránh mua đuổi giá cao khi thị trường tìm cân bằng.