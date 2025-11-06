YouTuber Khoai Lang Thang có thể kiếm được số tiền khủng thế nào?

Khoai Lang Thang (tên thật Đinh Võ Hoài Phương, 34 tuổi) - YouTuber có hơn 3 triệu lượt theo dõi. Rong ruổi cùng chiếc máy quay mini và điện thoại nhiều năm, đến nay, anh đăng 323 video về du lịch, ẩm thực, văn hóa...

Đinh Võ Hoài Phương có hơn 3 triệu lượt theo dõi trên YouTube

9 năm qua, Khoai Lang Thang gây tiếng vang trong giới yêu thích "xê dịch" nhờ loạt video ghi nhận góc nhìn chân thực, gần gũi cùng lối dẫn dắt, tiếp cận văn hóa, con người một cách tự nhiên, dễ gây thiện cảm.

Khoai Lang Thang hiện góp mặt ở hai đề cử lớn - "Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng" và "Nhà sáng tạo của năm" tại vòng chung kết Vietnam iContent Awards 2025. Trước đó, trong năm 2024, anh vượt hàng trăm ứng viên xuất sắc thắng hai giải "Nhà sáng tạo nội dung của năm" và "Nhà sáng tạo được yêu thích nhất" (do độc giả bình chọn).

Trên kênh YouTube hơn 3 triệu người theo dõi và TikTok 2,8 triệu lượt, anh đều đặn đăng tải video khám phá Việt Nam. Không chỉ gặp gỡ, thưởng thức bữa cơm cùng bà con khắp Việt Nam, anh còn mở rộng hành trình đến nhiều vùng đất mới và gọi vui mình là "chàng trai ăn chực xuyên lục địa". Đến nay, kênh của chàng trai 9x đã có gần 820 triệu lượt xem.

Theo chính sách của YouTube, người sáng tạo nội dung được chia 55% doanh thu quảng cáo, còn lại thuộc về nền tảng. Thống kê của Socialblade, mỗi tháng kênh Youtube có thể mang về cho chàng trai 9x số tiền từ 4.800 USD đến 77.000 USD, tương đương từ hơn 126 triệu đồng đến hơn 2 tỷ đồng.

Mỗi năm kênh mang về cho chàng trai 34 tuổi số tiền từ 45.000 USD đến 720.000 USD, tương đương từ 1,19 tỷ đồng đến gần 19 tỷ đồng. Con số này biến động tùy theo hiệu suất lượt xem, tỷ lệ quảng cáo hiển thị và lượng người xem từ các quốc gia khác nhau.

Chàng trai 9x cũng là cái tên nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội

Dĩ nhiên, doanh thu từ quảng cáo YouTube chỉ là phần nổi trong phần thu nhập của Khoai Lang Thang, chàng trai 9x còn có thể kiếm được số tiền đáng kể từ việc lồng ghép các thương hiệu trong các video của mình.

Hai tháng qua, anh dành phần lớn thời gian khám phá châu Âu. Trên mọi chặng đường, Khoai tự nấu ăn trên xe, trải nghiệm đậu xe RV dọc đường cao tốc khi bãi chính đã kín chỗ. Loạt video "lang thang bằng nhà di động" của Khoai nhận nhiều phản hồi tích cực. Đa số khán giả đánh giá YouTuber vẫn giữ được nét dung dị, nụ cười hiền hòa và sự lễ phép trong giao tiếp.