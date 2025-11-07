Đề xuất bán vàng 500 triệu đồng trở lên mới nộp thuế

Một số đại biểu Quối hội cho rằng người dân mua vàng làm của để dành, tiết kiệm bị đánh thuế 0,1% là chưa hợp lý. Quy định này cũng cần được triển khai với sự phân biệt rõ ràng giữa hoạt động đầu cơ và vấn đề tích trữ để tránh ảnh hưởng đến những người dân mua vàng với mục đích tiết kiệm.

Pháp luật cần đưa ra ngưỡng giá trị giao dịch nhất định để xác định nghĩa vụ thuế đối với người bán vàng

Góp ý thêm ý kiến về quy định thuế, ông Trần Hữu Đang, Tổng Giám đốc Công ty CP Vàng bạc Đá quý AJC, cho rằng nếu miễn thuế cho người mua vàng tiết kiệm nhưng đánh thuế người đầu tư sẽ dễ tạo ra sự thiếu công bằng trong nghĩa vụ thuế. Bởi trên thực tế, có người nói mua vàng để "làm của để dành" hay làm quà tặng cưới hỏi nhưng thực chất là đầu tư kiếm lời; trong khi một số khác thật sự mua để tiết kiệm, song khi cần lại buộc phải bán ra. "Cơ quan quản lý rất khó xác định ai là nhà đầu tư, ai là người tích trữ để phòng thân" - ông Đang nói.

Theo ông, giải pháp hợp lý là thiết lập cơ chế giao dịch minh bạch, yêu cầu việc mua bán vàng thanh toán qua ngân hàng với đầy đủ chứng từ, thể hiện rõ giá mua, giá bán và thông tin cá nhân. Khi người bán vàng có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên, giao dịch đó được xem là đầu tư và phải nộp thuế 0,1% trên giá trị, bất kể lời hay lỗ. Đồng thời, các ngân hàng thương mại sẽ báo cáo dữ liệu cho Ngân hàng Nhà nước, giúp cơ quan thuế xác định rõ nghĩa vụ thuế của từng cá nhân.

Ở góc nhìn khác, ông Nguyễn Văn Được, Tổng giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Tư vấn thuế Trọng Tín, nhận định việc đánh thuế trên chênh lệch mua – bán hiện rất khó khả thi, vì nhiều người đã mua vàng từ nhiều năm trước, khi hệ thống chứng từ và hóa đơn chưa đồng bộ. Do đó, cơ quan thuế không có cơ sở xác định chính xác giá vốn để tính thu nhập chịu thuế.

Ông Được cũng chỉ ra rằng trước đây vàng miếng từng được coi là tiền tệ, người dân bán vàng đồng nghĩa đổi tiền, nên không phải nộp thuế. Nhưng hiện nay, vàng đã được xem là hàng hóa, nên hành vi bán vàng thực chất là chuyển nhượng tài sản, tương tự như việc bán cổ phiếu hay bất động sản thứ hai. Vì thế, dù người dân lãi hay lỗ, vẫn nên nộp thuế để bảo đảm công bằng về nghĩa vụ thuế.

Tuy nhiên, để tránh đánh nhầm vào người mua vàng tiết kiệm, ông Được cho rằng pháp luật cần quy định ngưỡng giá trị giao dịch rõ ràng. "Nếu vượt ngưỡng này, người bán vàng được xem là nhà đầu tư và phải nộp thuế; còn các giao dịch nhỏ, mang tính tiết kiệm, thì nên được miễn thuế" - ông nói.