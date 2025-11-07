Sầu riêng đổ bộ Hà Nội với giá chỉ từ 35.000 đồng/kg, nhà vườn tiết lộ nguồn gốc

Sầu riêng rao bán với giá siêu rẻ

Được coi là loại vua trái cây bởi không chỉ có hương thơm đặc trưng, hương vị “gây nghiện”, chứa nhiều chất dinh dưỡng mà còn có giá bán khá đắt đỏ. Thông thường, mỗi cân sầu riêng được bán với giá từ 70-250 nghìn đồng/kg, tuỳ loại.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, tại một số cửa hàng hoa quả và trên khắp các nền tảng mạng xã hội, không khó để bắt gặp hình ảnh rao bán sầu riêng với giá “siêu rẻ” khiến nhiều người bất ngờ.

Sầu riêng được rao bán khắp nơi với giá "siêu rẻ". (Ảnh chụp màn hình)

Từng 5 lần đặt cả thùng sầu riêng về ăn, chị Thanh (Hà Nội) cho biết, năm nay giá sầu riêng rẻ nên ngoài ăn tươi, chị còn mua cả yến về bóc lấy cơm, cất vào tủ đông để ăn dần.

“Mấy lần xem phát trực tiếp trên TikTok cũng mua trực tiếp của nhà vườn ở Đắk Lắk về ăn. Lần thì mua sầu ri 6, lần mua sầu riêng óc khỉ, lần mua sầu hạt… Tôi chuyển khoản tiền hàng trước, sau đó họ sẽ gửi hàng ra bến xe Lương Yên rồi đi lấy và trả cước xe. Nói chung có lần ngon, có lần cũng không ngon nhưng đều được bao bù và chưa bị lừa lần nào”, chị Thanh nói.

Theo chị Thanh, như năm trước, giá sầu riêng đắt nên cả một mùa, chị chỉ dám mua vài quả về ăn. Năm nay sầu riêng rẻ hơn nên chị mua mỗi lần cả yến, ăn cho bõ thèm.

Sầu riêng rao bán tại Hà Nội với giá chỉ 35 nghìn đồng/kg. (Ảnh chụp màn hình)

Đi làm về qua đường Nguyễn Tuân, nhiều lần thấy cửa hàng sầu riêng chật kín khách nhưng hôm qua chị Hương (Hà Nội) mới dừng lại và mua sầu riêng về ăn.

“Mua lẻ thì 50 nghìn đồng một kg nhưng mua cả thùng 50kg chỉ 35 nghìn đồng một cân thôi. Nhà tôi không rủ được ai mua chung nên mua thử 1 quả về ăn. Tự tay chọn nên cũng được quả ngon, không đến nỗi tệ”, chị Hương nói.

Cũng 2 lần mua sầu riêng giá rẻ tại Hà Nội, chị Hồng trú tại phường Văn Miếu Quốc Tử Giám cho rằng ngon hay dở là do “hên xui”.

Nhiều người vui mừng vì được ăn sầu riêng ngon với giá rẻ chưa từng có. (Ảnh: Kim Hồng Nguyễn)

“Một lần tôi mua trực tiếp ở chợ gần nhà, họ đổ thành đống, bán với giá 50 nghìn đồng/kg. Ngoài vỏ nhìn vàng vàng, một số quả còn có vết nứt. Tôi mua xong họ tách cơm thì quả 2,1kg bóc được 9 lạng cơm. Về nhà ăn thử thì vừa sượng vừa nhạt, cơm cũng nhạt chứ không được vàng”, chị Hồng nói.

Theo chị Hồng, lần thứ 2 chị mua online, giá 39 nghìn đồng/kg, thêm tiền ship nữa tính ra cũng lên 49 nghìn đồng/kg.

“Bên bán nói là hàng xuất khẩu quay đầu do máy kiểm nghiệm trên cửa khẩu bị lỗi, giá rẻ nên không bao bù. Trước khi mua thấy rẻ lại không bao bù nên cứ lo lo nhưng bổ ra thì cơm vàng và ngọt lịm, béo ngậy, ngon lắm”, chị Hồng cho hay.

Sầu Thái từng có giá hàng trăm nghìn đồng/kg giờ được rao bán với giá chỉ từ 35-55 nghìn đồng/kg. (Ảnh: Tâm Nguyễn)

Nguồn gốc sầu riêng giá rẻ

Trao đổi với phóng viên, anh Trương Khánh Thành – thương lái thu mua sầu riêng ở Cai Lậy (Đồng Tháp) cho biết, loại sầu giá rẻ đang bán tại Hà Nội là sầu dạt, giá thu mua tại vườn chỉ từ 20-25 nghìn đồng/kg. Hàng chất lượng thì hiện tại kho đang thu mua với giá từ 34-87 nghìn đồng/kg”, anh Thành cho hay.

Trong đó, hàng loại 1 được kho mua với giá từ 80-87 nghìn đồng/kg, loại 2 có giá từ 60-67 nghìn đồng/kg, loại 3 có giá 34 nghìn đồng/kg, riêng hàng dạt là vựa không cân.

Theo anh Thành, sầu riêng giá rẻ tại chợ chủ yếu là sầu dạt, không phải sầu loại 1.

“Những trái sầu không đạt chất lượng xuất khẩu gọi là sầu dạt. Sầu dạt có cùi dày, đa phần là vỏ, múi không có nhiều, có cháy múi, cơm bị xơ hoặc xốp không ngon, vựa họ lọc ra không cân mới có giá đó. Các thương lái thu mua với giá từ 20-25 nghìn đồng/kg để bán hàng chợ. Người mua thì được quả ngon hoặc dở là hên xui”, anh Thành nói.

Dưới góc độ nhà vườn trồng sầu riêng, ông Lê Văn Hoàn (Đắk Lắk) cho rằng, sầu riêng rẻ bán ở chợ thời gian gần đây một phần là sầu dạt, một phần là do việc ùn ứ hơn 2.000 container sầu riêng ở cửa khẩu dẫn đến giá sầu riêng giảm mạnh.

Một số là sầu riêng xuất khẩu quay đầu do nhiều phòng xét nghiệm phục vụ kiểm nghiệm nông sản tạm dừng hoạt động để bảo trì vào cuối tháng 10 vừa qua. (Ảnh: Nam sầu riêng)

“Khi sầu lên cơm là thương lái đến đặt cọc mua cả vườn rồi nhưng khi việc xuất khẩu bị ách tắc, không xuất khẩu được, họ bị thiệt hại nặng nề. Khi đó, lái làm khó nhà vườn, không đến cắt sầu riêng đúng thời điểm trong hợp đồng khiến sầu rụng nhiều, nhà vườn phải bán sầu rụng với giá rẻ. Một số lái đến cắt đúng thời điểm thì lại lựa chọn sầu khắt khe hơn, loại ra nhiều sầu dạt mặc dù đạt chất lượng”, ông Hoàn nói.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vào cuối tháng 10 vừa qua, khoảng 2.000 container sầu riêng bị mắc kẹt tại các kho lạnh, nhà máy chế biến và tại cửa khẩu. Nguyên nhân được xác định do nhiều phòng xét nghiệm phục vụ kiểm nghiệm nông sản tạm dừng hoạt động để bảo trì, làm gián đoạn việc kiểm tra các chỉ tiêu bắt buộc như Cadmium và vàng O.

Với giá rẻ và hương vị thơm ngon, những người bán sầu riêng xuất khẩu quay đầu thu hút lượng đặt hàng lớn. (Ảnh: Ngân sầu riêng)

Việc thông quan bị đình trệ trong giai đoạn cuối vụ đã khiến giá sầu riêng giảm, nhiều vườn trái chín rụng gây thiệt hại lớn cho nông dân. Đến hiện tại, việc thông quan hàng hoá tại các cửa khẩu đã hoạt động trở lại.

Theo thông tin của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thông quan trong ngày 3/11/2025 là 1.445 xe. Số phương tiện chở hàng hoá xuất khẩu còn tồn tính đến 20 giờ ngày 3/11/2025 là 375 xe, trong đó có 250 xe hoa quả, 115 xe mặt hàng khác và 10 xe chưa xác định được mặt hàng, giảm 21 xe so với ngày 2/11/2025.