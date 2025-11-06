Cuối ngày 6-11, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng tiếp

Cuối ngày 6-11, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 146,4 triệu đồng/lượng, bán ra 148,4 triệu đồng/lượng, tăng tiếp 600.000 đồng so với buổi sáng. Chỉ trong 1 ngày, giá vàng tăng tổng cộng 1,2 triệu đồng/lượng.

Cùng chiều đi lên, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được các doanh nghiệp giao dịch 143,3 triệu đồng/lượng mua vào, 145,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng mỗi lượng so với buổi sáng. Trong một ngày, giá vàng nhẫn cũng tăng tới 1,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng ngày thứ 3 liên tiếp, nhưng vẫn thấp hơn mốc đỉnh lịch sử vùng 154,6 triệu đồng/lượng từng lập vào giữa tháng 10. Do biến động mạnh, chênh lệch giá mua vào - bán ra cũng được duy trì ở mức cao từ 2-2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng chiều nay tăng tiếp

Giá vàng trong nước cuối ngày hôm nay biến động theo đà tăng mạnh của giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng cũng biến động mạnh. Cuối ngày hôm nay, theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay ở mức 4.005 USD/ounce, tăng tiếp khoảng 20 USD/ounce so với đầu phiên sáng.

Đồng USD hạ nhiệt giúp giá vàng tăng trở lại. Hiện, chỉ số đồng USD (DXY) được giao dịch quanh mốc 99,9 điểm, rớt khỏi mốc 100 điểm nhưng vẫn ở vùng cao nhất trong khoảng 6 tháng qua.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 127,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC trên 21 triệu đồng/lượng. Khoảng cách chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới liên tục duy trì ở mốc cao những ngày qua.

Thị trường kỳ vọng các giải pháp mạnh tay của cơ quan quản lý sẽ giúp giá vàng trong nước thu hẹp cách biệt với thế giới. Khi đó, giá vàng miếng SJC có thể hạ nhiệt.