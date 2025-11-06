Tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng 2 thiếu gia lấn sân sang lĩnh vực hàng không, vũ trụ

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lấn sân sang lĩnh vực hàng không, vũ trụ

Theo đó, người giàu nhất Việt Nam cùng hai con trai góp vốn thành lập CTCP Vinspace với vốn điều lệ 300 tỷ đồng, doanh nghiệp được thành lập ngày 3/11 vừa qua.

Trong đó, tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp 213 tỷ đồng, tương đương 71%; Vingroup với 57 tỷ đồng tương đương 19%. ﻿Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng góp 15 tỷ đồng tương đương 5% mỗi người.

﻿Công ty này hoạt động ở 6 ngành nghề, bao gồm sản xuất máy bay, tàu vũ trụ và máy móc liên quan; Vận tải hàng hóa hàng không; Hoạt động viễn thông vệ tinh. Trong đó ngành nghề đăng ký chính là nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên.

Bà Nguyễn Mai Hoa giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật. Đây là một nhân vật cũng gắn liền với tên tuổi Vingroup khi đang làm lãnh đạo ở một loạt doanh nghiệp với vốn điều lệ từ hàng chục đến cả nghìn tỷ đồng.

Trước đó, trong những ngày cuối tháng 9/2025, gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng tập đoàn Vingroup đã thành lập 3 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật như phim ảnh, giải trí, sự kiện, đào tạo tài năng trẻ. Các doanh nghiệp gồm Công ty cổ phần Phát triển điện ảnh V - Film; Công ty cổ phần Phát triển tài năng văn hóa nghệ thuật Việt Nam V - Culture talents và Công ty cổ phần Tổ chức sự kiện V - Spirit.

Cả 3 doanh nghiệp đều có vốn điều lệ là 10 tỷ đồng. Cơ cấu cổ phần của các cổ đông sáng lập tại các công ty đều như nhau. Cụ thể, Tập đoàn Vingroup nắm 10% cổ phần, ông Phạm Nhật Vượng nắm 45% cổ phần, bà Phạm Thu Hương - vợ ông Vượng nắm 25% cổ phần, 2 con trai của ông Vượng là Phạm Nhật Minh Hoàng và Phạm Nhật Quân Anh mỗi người nắm 5% cổ phần, còn con gái út Phạm Nhật Minh Anh nắm 10% cổ phần tại 3 doanh nghiệp kể trên.

Các thành viên trong gia đình ông Phạm Nhật Vượng đã góp vốn thành lập Công ty cổ phần Vin New Horizon - công ty quản lý khu đô thị hưu trí cao cấp ở Khu đô thị Cần Giờ. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, các cổ đông sáng lập gồm Tập đoàn Vingroup nắm giữ 65% cổ phần; bà Phạm Thu Hương, vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng sở hữu 32% cổ phần, đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật; hai con dâu của ông Phạm Nhật Vượng là Á hậu Nguyễn Phương Nhi và bà Bùi Lan Anh, mỗi người nắm giữ 1% cổ phần; con gái ông Vượng - bà Phạm Nhật Minh Anh sở hữu 1% cổ phần.

Hồi đầu tháng 10/2025, Tập đoàn Vingroup công bố thành lập Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal chính thức gia nhập lĩnh vực công nghiệp luyện kim, mở rộng trụ cột Công nghiệp – Công nghệ hiện tại. Theo đó, doanh nghiệp này có vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng, trong đó, Vingroup sở hữu 98%. Hai cổ đông sáng lập còn lại là ông Phạm Nhật Quân Anh và ông Phạm Nhật Minh Hoàng, mỗi người góp 1% vốn, tương đương số tiền 100 tỷ đồng.

Ngoài việc góp vốn vào VinMetal, ông Quân Anh và ông Minh Hoàng còn nắm giữ cổ phần tại một số doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vingroup như VinEnergo, VinSpeed, VinRobotics..., với tổng giá trị có thể đạt hàng nghìn tỷ đồng.

Vingroup công bố kế hoạch khủng

Cùng với việc góp vốn thành lập những doanh nghiệp mới, Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa công bố tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản trong đó có nội dung đáng chú ý về việc phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn.

Theo đó, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng dự kiến trình cổ đông thông qua phương án phát hành 3,85 tỷ cổ phiếu (tỷ lệ 1:1). Đây là thương vụ phát hành cổ phiếu thưởng có quy mô lớn nhất lịch sử chứng khoán Việt Nam.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 4. Sau phát hành, vốn điều lệ của Vingroup sẽ tăng gấp đôi lên trên mức 77.000 tỷ đồng. Con số này đưa Vingroup vượt qua Hòa Phát trở thành doanh nghiệp phi tài chính có vốn điều lệ lớn nhất sàn chứng khoán. Vốn điều lệ của Vingroup dự kiến sẽ chỉ kém 3 ngân hàng là Vietcombank, MB và VPBank.

Cùng với đó, Vingroup muốn bổ sung ngành, nghề kinh doanh gồm (1) Sản xuất sắt, thép, gang - chi tiết: Sản xuất sắt, thép; (2) Đúc sắt, thép: (3) Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại; (4) Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; (5) Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu - Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm khác từ sắt thép.

Tập đoàn cũng muốn bổ sung thêm ngành nghề là (6) Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc - Chi tiết: Hoạt động chăm sóc sức khỏe người già, người không có khả năng tự chăn sóc; (7) Hoạt động chăm sóc tập trung khác; (8) Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng.