Mẹ bỉm đổ xô mua máng lợn cho con, mục đích sử dụng gây bất ngờ

Sức hút từ đồ gia dụng nông nghiệp

Gần đây, nhiều bà mẹ trẻ tại Trung Quốc đã rộ lên trào lưu… mua máng lợn cho con. Xu hướng có phần khó hiểu này khiến không ít người thắc mắc, rốt cuộc, máng lợn mới được khai thác thêm công dụng đặc biệt gì?

Hóa ra, các bà mẹ trẻ mua máng lợn để đựng đồ chơi cho con. Một người bán máng lợn online chia sẻ, những chiếc máng vốn được dùng để cho bò hoặc dê uống nước. Sau khi video của bà mẹ dùng máng lợn đựng đồ chơi cho con trở nên nổi tiếng trên mạng, đơn hàng của người này đã tăng gấp 6 lần so với bình thường.

Ảnh: Jimu News

Chị Xu, một bà mẹ đến từ Kinh Châu, Hồ bắc cho biết, ban đầu chị định mua một tủ đựng đồ chơi. Chị đã tìm kiếm trên mạng rất lâu và tình cờ phát hiện nhiều cư dân mạng dùng máng lợn để đựng đồ chơi. Mức giá của sản phẩm này rất rẻ, sau khi áp các mã giảm giá chỉ tốn hơn 40 NDT (144.000đ) và sức chứa cực kỳ lớn. Trên các sàn thương mại điện tử Trung Quốc, máng lợn có giá bán trung bình khoảng 50 NDT (180.000đ).

Một điều thú vị là nhiều cư dân mạng còn chia sẻ các mẹo vặt cuộc sống như dùng giá thịt lợn để treo quần áo, dùng máng ăn cho bò để làm bồn tắm.

Ông Zhang, chủ gian hàng nơi cô Xu mua máng lợn cho biết, ngành kinh doanh chính của ông là bán máng nước cho gia súc. Nhưng sau đó, ông phát hiện có một số khách hàng mua máng để làm chậu cây. Hơn một tháng trước, ông lại tiếp tục thấy nhiều khách hàng mua máng để đựng đồ chơi cho con cái.

Theo ông Zhang chia sẻ, không chỉ gian hàng của ông có lượng người mua máng lợn tăng chóng mặt mà nhiều nhà sản xuất cùng ngành khác cũng đang nhận “bão đơn”. Ông Zhang cũng cho biết thêm, máng ăn cho gia súc không có mùi và không độc hại.