Giá vàng hôm nay 6-11: Bật tăng trở lại

Sự kiện: Giá vàng
Sau chuỗi ngày suy yếu, giá vàng hôm nay đã bất ngờ phục hồi, nhờ dòng vốn trú ẩn, thị trường chứng khoán Mỹ còn chao đảo.

Khoảng 6 giờ sáng ngày 6-11 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay của thế giới đã vọt lên 3.973 USD/ounce, tăng 37 USD so với mức giá cùng giờ hôm trước là 3.936 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 cũng nhích thêm 12 USD, chốt ở 3.972 USD/ounce.

Giới phân tích nhận định, giá vàng hôm nay đi lên trong bối cảnh cổ phiếu tại Mỹ được định giá quá cao, sự bất ổn từ việc chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài, lo ngại suy thoái kinh tế đã thúc đẩy nhà đầu tư tăng nhu cầu trú ẩn vốn vào vàng.

Trên thị trường quốc tế, một diễn biến đáng chú ý là Campuchia sắp trở thành một trong những quốc gia đầu tiên lưu trữ vàng tại Trung Quốc, đánh dấu bước tiến trong tham vọng biến Bắc Kinh thành trung tâm vàng thỏi toàn cầu. 

Động thái này có thể làm thay đổi bản đồ dự trữ vàng toàn cầu, đặc biệt khi căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Các thị trường khác khác cũng biến động theo hướng hỗ trợ cho giá vàng hôm nay đi lên. Cú thể, chỉ số đô la Mỹ (DXY) giảm nhẹ, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt mức 4,08%.

Theo Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan

Nguồn: [Link nguồn]

06/11/2025 07:03 AM (GMT+7)
