Trung Quốc mở rộng kho vàng quốc tế, Campuchia là khách đầu tiên

Campuchia chọn gửi vàng dự trữ ở Trung Quốc

Theo Bloomberg, Ngân hàng Trung ương Campuchia dự kiến sẽ là một trong những quốc gia đầu tiên gửi một phần dự trữ vàng vào kho của SGE đặt tại khu thương mại tự do Thâm Quyến. Dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới cho biết Campuchia đang nắm giữ khoảng 54 tấn vàng, tương đương 25% tổng dự trữ ngoại hối trị giá 26 tỷ USD.

Quyết định này không gây ngạc nhiên, bởi Trung Quốc là đối tác kinh tế then chốt của Campuchia. Trong khuôn khổ sáng kiến “Vành đai và Con đường”, các doanh nghiệp Trung Quốc đã tài trợ và xây dựng hàng loạt công trình hạ tầng lớn tại Campuchia – từ sân bay mới ở Phnom Penh đến hệ thống đường cao tốc và kênh đào.

Hiện Trung Quốc đang nắm khoảng 1/3 tổng nợ quốc gia của Campuchia, trong khi kim ngạch thương mại song phương năm ngoái đạt mức kỷ lục 15 tỷ USD.

Trung Quốc đang thay đổi chiến lược dự trữ vàng

Trung Quốc từ lâu đã là một thế lực lớn trên thị trường vàng thế giới. Từ cuối năm 2022, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) liên tục tăng mạnh lượng vàng dự trữ chính thức. Tuy nhiên, việc cung cấp dịch vụ lưu trữ vàng cho các ngân hàng trung ương nước ngoài là bước đi mới, thể hiện chiến lược nâng tầm ảnh hưởng của Bắc Kinh trên thị trường tài chính quốc tế.

Không chỉ có Trung Quốc, nhiều nền kinh tế mới nổi cũng đang tích cực mua thêm vàng để giảm phụ thuộc vào đồng USD. Trong ba năm qua, các ngân hàng trung ương toàn cầu đã mua khoảng 1.000 tấn vàng mỗi năm, và theo dự báo của Hội đồng Vàng Thế giới, tổng dự trữ vàng toàn cầu năm nay có thể tăng thêm từ 750 đến 900 tấn.

Các nước đang tìm đến Trung Quốc giữa xu hướng “phi toàn cầu hóa”

Trong khi phần lớn vàng thế giới vẫn được lưu trữ tại các trung tâm truyền thống như London, New York và Thụy Sĩ, Trung Quốc đang tận dụng xu hướng “phi toàn cầu hóa” – khi các nước tìm cách đa dạng hóa nguồn dự trữ và tránh rủi ro từ việc Mỹ “vũ khí hóa” đồng USD.

Ngày càng nhiều quốc gia đang đưa vàng trở về trong nước hoặc chọn các đối tác mới để lưu trữ. Trung Quốc nắm bắt cơ hội này bằng cách mở rộng mạng lưới kho vàng ở nước ngoài, qua đó từng bước định hình lại cấu trúc thị trường vàng toàn cầu.

SGE sẽ mở rộng ra sao trong tương lai?

Đầu năm nay, Sàn vàng Thượng Hải đã công bố kế hoạch mở rộng hệ thống kho lưu trữ ở Hồng Kông, nhằm thúc đẩy vị thế của các sản phẩm vàng giao dịch bằng nhân dân tệ ra ngoài lãnh thổ Trung Quốc đại lục. Đây được xem là một phần trong chiến lược tài chính dài hạn của Bắc Kinh: xây dựng nhân dân tệ trở thành một đồng tiền dự trữ đáng tin cậy song song với USD.