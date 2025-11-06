Doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ vừa bị bắt là ai, kinh doanh gì?

Ngày 5/11, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với 3 bị can gồm: Đinh Văn Liên (SN 1981, ngụ phường Long Bình), Nguyễn Thị Tuyến (SN 1982, ngụ phường Tam Hiệp) và Nguyễn Quốc Vũ (SN 1978, ngụ phường Tân Thuận, TPHCM) để điều tra hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả” xảy ra tại Công ty Cổ phần nhà máy y tế EBC Đồng Nai.

Theo điều tra ban đầu, Công ty Cổ phần nhà máy y tế EBC Đồng Nai (địa chỉ KCN Giang Điền, tỉnh Đồng Nai) do Liên giữ chức Phó tổng giám đốc nhưng thực tế là chủ sở hữu. Doanh nghiệp này hợp tác với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group (trụ sở tại đường Nguyễn Trãi, TPHCM) do Vũ - chồng của ca sĩ Đoàn Di Băng làm tổng giám đốc để sản xuất sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body.

Từ tháng 1/2025, Liên đã chỉ đạo sản xuất và buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả. Kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự TPHCM cho thấy, chỉ số chống nắng SPF của sản phẩm chỉ đạt 25,82, tương đương 51,64% so với chỉ số ghi trên bao bì (SPF 50).

Ngoài ra, Tuyến là phó tổng giám đốc công ty đã có hành vi sản xuất 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả. Trong khi đó, Vũ đã có hành vi buôn bán số sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả.

Công an dẫn giải bị can Nguyễn Quốc Vũ. Ảnh: C.A

Theo dữ liệu đăng ký kinh doanh, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group được thành lập năm 2021, ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Công ty này còn hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác, bao gồm sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa và các chế phẩm vệ sinh, kinh doanh bán buôn thực phẩm, đồ uống, bán lẻ thực phẩm, thuốc, dụng cụ y tế và mỹ phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh. VB Group chính là pháp nhân sở hữu thương hiệu mỹ phẩm Hanayuki.

Trên trang web chính thức, công ty này đang phân phối nhiều dòng sản phẩm chăm sóc cá nhân và làm đẹp như sữa rửa mặt, kem chống nắng, kem đánh răng và dung dịch vệ sinh... giá bán dao động từ 200.000-600.000 đồng.

Sự nổi tiếng của Đoàn Di Băng trên mạng xã hội đã khiến các vụ việc liên quan đến sản phẩm Hanayuki nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người tiêu dùng.

Ngày 16/5, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ra thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Hanayuki Sunscreen Body - hộp 1 tuýp 100g; trên nhãn ghi: Số tiếp nhận PCB: 779/24/CBMP-ĐN; Số lô: 0010125; NSX: 060125; HD: 05012.

Trước đó, Cục Quản lý Dược cũng từng đình chỉ lưu hành và yêu cầu tiêu hủy một lô dầu gội Hanayuki do không đạt chất lượng. Lô sản phẩm này cũng do VB Group phân phối.

Liên quan đến lô mỹ phẩm do Đoàn Di Băng quảng cáo bị thu hồi vì không đạt chất lượng, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Ngoài VB Group, ông Nguyễn Quốc Vũ từng là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Universal và Doanh nghiệp tư nhân Thế giới Steak. Tuy nhiên, cả hai doanh nghiệp này đã ngừng hoạt động.

Ông Nguyễn Quốc Vũ từng được giới thiệu là quản lý cấp cao, gia nhập công ty đa cấp đời đầu là Công ty TNHH Thương mại Lô Hội từ năm 2004. Cặp đôi này cũng từng xuất hiện tại nhiều sự kiện của công ty trong giai đoạn 2016-2017.

Trên mạng xã hội, vợ chồng Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc Vũ thường xuất hiện với hình ảnh cuộc sống sang trọng, sở hữu nhiều bất động sản và xe sang.